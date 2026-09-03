Sony heeft op 3 september twee State of Play-presentaties uitgezonden, één reguliere en een State of Play Japan, waarmee een aantal aankomende games zijn onthuld of anderzijds laten zien die binnenkort op PlayStation te spelen zijn.

De presentaties vinden plaats om 15:00 uur Nederlandse tijd, om te beginnen met de State of Play die direct doorgaat met de State of Play Japan. Hieronder of in dit artikel kun je de livestream bekijken, en we werken deze pagina gedurende de presentatie bij met de nieuwe trailers en aankondigingen.

Tien minuten Final Fantasy 7: Revelation-gameplay getoond, game komt op 8 april 2027 uit

Het was al bekend dat Final Fantasy 7: Revelation getoond ging worden tijdens de State of Play, maar dat de releasedatum aangekondigd ging worden was een verrassing. De afsluiter van de Final Fantasy 7 Remake-trilogie komt op 8 april 2027 uit.

Daarbij zijn tien minuten aan gameplay uitgebracht, die tonen hoe verschillende personages spelen - waaronder Sid en de vampier-achtige Vincent. Ook kunnen de Chocobo waarmee je je door de wereld beweegt assisteren in gevechten. De manier waarop je vanaf je luchtschip naar verschillende locaties kunt springen is ook getoond.

Clip van Zach Creggers Resident Evil-film getoond

De State of Play opende opvallend genoeg niet met een videogame, maar met een clip uit de aankomende Resident Evil-film - die geregisseerd is door Weapons- en Barbarian-maker Zach Cregger. De beelden tonen het personage van Austin Abrams - met wie Cregger eerder samenwerkte in Weapons - die door een straat rent terwijl zombies van gebouwen springen en hem proberen te raken. De film staat op 18 september te verschijnen.

Most Wanted-modus voor Ghost of Yotei onthuld

Sucker Punch heeft een roguelike-achtige modus voor hun meest recente titel Ghost of Yotei onthuld, waarin je verschillende personages kunt besturen die waves aan vijanden moeten verslaan. Spelers kunnen ook weer spelen als Jin Sakai, het hoofdpersonage uit Ghost of Tsushima. Most Wanted is inbegrepen bij de Complete Edition van Ghost of Yotei, die op 1 oktober uitkomt en tevens een nieuwe verhaaluitbreiding bevat.

Met de Zenith-update voegt ontwikkelaar Housemarque naast verschillende toegankelijkheidsopties ook de Overlord Rush toe. Hierin kunnen spelers alle Overlords die in de game verslagen moeten worden achter elkaar bevechten. Ook worden Eclipse Layers toegevoegd, ofwel de New Game+-modus. Na de game uitgespeeld te hebben kunnen spelers opnieuw beginnen, en is de game wat moeilijker. Er zijn tevens nieuwe gameplayopties toegevoegd, om deze uitdagingen op nieuwe manieren mee aan te gaan.

Keeper Is nu beschikbaar op PlayStation 5

Ontwikkelaar Double Fine - dat tot voor kort nog onderdeel was van Xbox Game Studios - heeft aangekondigd dat hun game Keeper naar Sony’s PlayStation 5 komt. De opzet van het spel is op zijn minst opvallend te noemen: je speelt in Keeper als een wandelende vuurtoren door een kleurrijke, bijna psychedelisch vormgegeven wereld. Samen met een vogel genaamd Twig loop je dus rond, en los je puzzels op terwijl er zonder woorden een verhaal wordt verteld.

Ascendance-uitbreiding voor Monster Hunter Wilds onthuld

In 2027 komt een uitbreiding voor Monster Hunter Wilds uit, die de naam ‘Ascendance’ draagt. Na de aanval van een reusachtige draak veranderen de Forbidden Lands, en wordt het verhaal van de hoofdgame voortgezet. De uitbreiding voegt nieuwe gebieden en monsters toe, die ook te vinden zijn in gloednieuwe Master Rank-quests.

Final Fantasy: Resonance bevat een baasgevecht met Sephiroth

Op 22 oktober komt Final Fantasy: Resonance uit - de eerste game in de franchise die in de bloedmooie HD-2D-stijl van Square Enix is gemaakt. Tijdens de State of Play is aangekondigd dat je vanaf vandaag een demo van het spel kunt proberen, en de antagonist Sephiroth uit Final Fantasy 7 is schijnbaar een van de bazen met wie je het in de game aan de stok krijgt.

Vervolg op Maneater is net zo chaotisch als je verwacht

Een aantal jaren geleden werd Maneater gepromoot als een 'Grand Theft Auto-game waarin je als een haai speelt'. De game draait dan ook om het aanrichten van zoveel mogelijk chaos, zowel op het land als in de zee, en in dit deel lijk je ook wat tijd in de lucht door te brengen. Zo kan de haait die je onder de knoppen hebt schijnbaar flink springen, en zelfs walljumpen.

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