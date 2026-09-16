Na de zeer succesvolle Spider-Man-games doet Insomniac Games nu een geheel andere held aan in Wolverine - ook bekend als Logan. Hij is een stuk gegronder, maar vooral ook bruter dan de webhead, en de studio vertelt daar een lineair verhaal mee. Logan reist in de game over de hele wereld, al samenwerkend met Team X - niet te verwarren met de X-Men - die met elkaar bedreigde mutanten van over de hele wereld beschermen.
Anderen veilig houden is natuurlijk een goede zaak, maar met zes messen tussen je knokkels gaat dat er bloederig aan toe. Marvel’s Wolverine is vele malen grotesker dan de Spider-Man-games, met bloed dat rond spettert en omgevingen die ook verwoest worden.
Simon ging aan de haal met de game, en kwam in zijn review uit op een 6,8.
“Wolverine is een prima game, maar nooit meer dan dat. Top notch graphics en acteerwerk verheffen het ietwat boven de middelmaat, maar we hebben het hier wel over een game en in dit medium zijn dat soort zaken bijzaak. Waar het wel om draait, de gameplay, daar ontbreekt de saus en het zout om in de buurt te komen bij wat we gewend zijn van Insomniac.”
Daarbij hebben wij gesproken met Brian Wyser, de Senior Animation Director bij Insomniac Games, die een boekje open heeft gedaan over de ontwikkeling van het spel. Dat interview lees je hier.
Win de game voor PS5
Wat moet je doen om Marvel’s Wolverine te winnen? Ga naar de website van bol, vind de productcode in de url van het spel (bestaande uit zestien cijfers) en vul die hieronder in het invulformulier in! Vergeet ook niet je naam en emailadres in te vullen, dan sturen we je zo snel mogelijk een code om de game fysiek op bol te bestellen!
Marvel’s Wolverine is een singleplayer actie-avonturengame rond Logan, ontwikkeld door Insomniac Games. De game richt zich meer op direct gevecht, schade en een donkerdere toon dan de Spider-Man-games van dezelfde studio. Verwacht dus geen luchtige webslingeractie, maar een hardere superheldengame waarin Wolverine met zijn klauwen centraal staat. De game is bedoeld voor spelers die een verhalende actiegame op PlayStation 5 zoeken.
Hoe duur is Marvel’s Wolverine voor PS5 in Nederland?
Marvel’s Wolverine voor PS5 stond bij bol in Nederland voor 74,99 euro vermeld. Gameprijzen kunnen per winkel, editie en actiemoment verschillen, dus controleer altijd de actuele prijs voordat je bestelt. Een fysieke versie kan bovendien tijdelijk goedkoper of juist slechter leverbaar zijn dan een digitale versie in de PlayStation Store, afhankelijk van voorraad en aanbiedingen.
Welke leeftijdsclassificatie heeft Marvel’s Wolverine?
Marvel’s Wolverine heeft in Nederland een PEGI 18-classificatie. Dat betekent dat de game is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar. Die classificatie past bij de gewelddadige toon van het spel, waarin bloederige gevechten en harde actie een grote rol spelen. Voor jongere spelers is een lichtere Marvel-game, zoals een Spider-Man-titel, meestal een geschiktere keuze.
Kun je Marvel’s Wolverine op PS4 of pc spelen?
Marvel’s Wolverine is beschikbaar voor PlayStation 5 en wordt officieel als PS5-game aangeboden. Er is geen PS4-versie aangekondigd in de Nederlandse productinformatie, en de officiële PlayStation-pagina noemt de game als titel voor PS5-consoles. Wie de game fysiek koopt, heeft dus een PlayStation 5 met discdrive nodig, tenzij er apart een digitale versie wordt aangeschaft.
Hoe verschilt Marvel’s Wolverine van Marvel’s Spider-Man?
Marvel’s Wolverine is donkerder, harder en meer gericht op brute gevechten dan Marvel’s Spider-Man. Spider-Man draait vaak om snelheid, slingeren door de stad en acrobatische bewegingen, terwijl Wolverine meer leunt op directe confrontaties en een lineair verhaal. Daardoor voelt de game minder open en speels, maar wel rauwer en compacter. De keuze hangt vooral af van de toon die je zoekt.