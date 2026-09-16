Na vijf jaar wachten is Marvel’s Wolverine eindelijk gearriveerd, en om dat te vieren geven we samen met bol een exemplaar van de PS5-game weg.

Na de zeer succesvolle Spider-Man-games doet Insomniac Games nu een geheel andere held aan in Wolverine - ook bekend als Logan. Hij is een stuk gegronder, maar vooral ook bruter dan de webhead, en de studio vertelt daar een lineair verhaal mee. Logan reist in de game over de hele wereld, al samenwerkend met Team X - niet te verwarren met de X-Men - die met elkaar bedreigde mutanten van over de hele wereld beschermen.

Anderen veilig houden is natuurlijk een goede zaak, maar met zes messen tussen je knokkels gaat dat er bloederig aan toe. Marvel’s Wolverine is vele malen grotesker dan de Spider-Man-games, met bloed dat rond spettert en omgevingen die ook verwoest worden.

Simon ging aan de haal met de game, en kwam in zijn review uit op een 6,8.

“Wolverine is een prima game, maar nooit meer dan dat. Top notch graphics en acteerwerk verheffen het ietwat boven de middelmaat, maar we hebben het hier wel over een game en in dit medium zijn dat soort zaken bijzaak. Waar het wel om draait, de gameplay, daar ontbreekt de saus en het zout om in de buurt te komen bij wat we gewend zijn van Insomniac.”

Daarbij hebben wij gesproken met Brian Wyser, de Senior Animation Director bij Insomniac Games, die een boekje open heeft gedaan over de ontwikkeling van het spel. Dat interview lees je hier .

Win de game voor PS5

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