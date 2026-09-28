Er is weer een nieuwe week aangebroken en de streamingdiensten komen met een flinke lading nieuwe films en series. Er is voor ieder wat wils, van familiedrama en rechtbankseries tot true crime. En het begin van ‘spooky season’ is natuurlijk niet compleet zonder een klassieke horrorfranchise om van te genieten.

East of Eden (seizoen 1) | Netflix | 1 oktober

De gloednieuwe dramaserie East of Eden is gebaseerd op de roman van John Steinbeck uit 1952 en volgt de families Trask en Hamilton. Het leven van de jonge vrouw Cathy Ames (Florence Pugh) raakt verweven met dat van de broers Adam (Christopher Abbott) en Charles Trask (Mike Faist). Haar komst zorgt voor een steeds grotere breuk tussen de twee broers en er ontstaat een familieruzie vol jaloezie en verraad, die zich over meerdere generaties uitstrekt.

Matlock (seizoen 1 & 2) | Netflix | 1 oktober

Beide seizoenen van de rechtbankserie Matlock zijn vanaf deze donderdag te zien op Netflix. De serie volgt de briljante Madeline ‘Matty’ Matlock (Kathy Bates), die op zeventigjarige leeftijd terugkeert naar de advocatuur en zich bij het personeel van het prestigieuze advocatenkantoor Jacobson Moore voegt. Hoewel haar collega’s haar in eerste instantie onderschatten, weet Matty met haar scherpe tactieken de ene na de andere zaak op te lossen. Ondertussen heeft ze een geheime reden om juist bij dit kantoor te gaan werken: ze probeert daar bewijs te vinden voor een groter doel.

Unmasking a Monster: Aileen Wuornos (seizoen 1) | HBO Max | 1 oktober

De driedelige docuserie Unmasking a Monster: Aileen Wuornos duikt in het leven, de misdaden en de arrestatie van de Amerikaanse seriemoordenaar Aileen Wuornos. In 1989 en 1990 vermoordde ze zeven mannen die ze ontmoette tijdens haar werk als sekswerker langs de snelwegen. Aan de hand van getuigenissen van Wuornos zelf, betrokken rechercheurs en mensen uit haar omgeving wordt teruggekeken op de moorden en het onderzoek dat uiteindelijk tot haar arrestatie leidde.

War (seizoen 1) | HBO Max | 1 oktober

De Britse dramaserie War volgt twee rivaliserende Londense advocatenkantoren. Wanneer de scheiding van de wereldberoemde filmster Carla Duval (Sienna Miller) en techondernemer Morgan Henderson (Dominic West) uitmondt in een groot juridisch gevecht, komen de kantoren Cathcarts & Sons en Taylor & Byrne tegenover elkaar te staan. De ambitieuze jonge advocaat Jonathan ‘Johnny’ Warren (Archie Renaux) raakt verwikkeld in het conflict, waardoor zijn ambitie en loyaliteit voortdurend op de proef worden gesteld.

Final Destination-franchise | HBO Max | 2 oktober

De eerste vijf delen van de Final Destination franchise zijn vanaf deze vrijdag te bekijken via HBO Max. Elke film draait om een andere groep mensen die aan een dodelijke ramp hebben weten te ontsnappen. Hoewel ze denken de dans te zijn ontsprongen, blijkt de dood hen alsnog op het spoor te zijn en worden de overlevenden één voor één het slachtoffer van bizarre en onverwachte ongelukken. Ze zetten alles op alles om het patroon te doorbreken en aan hun noodlot te ontsnappen. De Final Destination-franchise heeft het nooit erg goed gedaan bij critici, maar heeft door de jaren heen toch een welverdiende cult following opgebouwd.