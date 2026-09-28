East of Eden (seizoen 1) | Netflix | 1 oktober

De gloednieuwe dramaserie East of Eden is gebaseerd op de roman van John Steinbeck uit 1952 en volgt de families Trask en Hamilton. Het leven van de jonge vrouw Cathy Ames (Florence Pugh) raakt verweven met dat van de broers Adam (Christopher Abbott) en Charles Trask (Mike Faist). Haar komst zorgt voor een steeds grotere breuk tussen de twee broers en er ontstaat een familieruzie vol jaloezie en verraad, die zich over meerdere generaties uitstrekt.

Matlock (seizoen 1 & 2) | Netflix | 1 oktober

Beide seizoenen van de rechtbankserie Matlock zijn vanaf deze donderdag te zien op Netflix. De serie volgt de briljante Madeline ‘Matty’ Matlock (Kathy Bates), die op zeventigjarige leeftijd terugkeert naar de advocatuur en zich bij het personeel van het prestigieuze advocatenkantoor Jacobson Moore voegt. Hoewel haar collega’s haar in eerste instantie onderschatten, weet Matty met haar scherpe tactieken de ene na de andere zaak op te lossen. Ondertussen heeft ze een geheime reden om juist bij dit kantoor te gaan werken: ze probeert daar bewijs te vinden voor een groter doel.

Unmasking a Monster: Aileen Wuornos (seizoen 1) | HBO Max | 1 oktober

De driedelige docuserie Unmasking a Monster: Aileen Wuornos duikt in het leven, de misdaden en de arrestatie van de Amerikaanse seriemoordenaar Aileen Wuornos. In 1989 en 1990 vermoordde ze zeven mannen die ze ontmoette tijdens haar werk als sekswerker langs de snelwegen. Aan de hand van getuigenissen van Wuornos zelf, betrokken rechercheurs en mensen uit haar omgeving wordt teruggekeken op de moorden en het onderzoek dat uiteindelijk tot haar arrestatie leidde.

War (seizoen 1) | HBO Max | 1 oktober

De Britse dramaserie War volgt twee rivaliserende Londense advocatenkantoren. Wanneer de scheiding van de wereldberoemde filmster Carla Duval (Sienna Miller) en techondernemer Morgan Henderson (Dominic West) uitmondt in een groot juridisch gevecht, komen de kantoren Cathcarts & Sons en Taylor & Byrne tegenover elkaar te staan. De ambitieuze jonge advocaat Jonathan ‘Johnny’ Warren (Archie Renaux) raakt verwikkeld in het conflict, waardoor zijn ambitie en loyaliteit voortdurend op de proef worden gesteld.

Final Destination-franchise | HBO Max | 2 oktober

De eerste vijf delen van de Final Destination franchise zijn vanaf deze vrijdag te bekijken via HBO Max. Elke film draait om een andere groep mensen die aan een dodelijke ramp hebben weten te ontsnappen. Hoewel ze denken de dans te zijn ontsprongen, blijkt de dood hen alsnog op het spoor te zijn en worden de overlevenden één voor één het slachtoffer van bizarre en onverwachte ongelukken. Ze zetten alles op alles om het patroon te doorbreken en aan hun noodlot te ontsnappen. De Final Destination-franchise heeft het nooit erg goed gedaan bij critici, maar heeft door de jaren heen toch een welverdiende cult following opgebouwd.

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Veelgestelde vragen

Welke streamingdienst is het beste voor nieuwe series en films?

Dat hangt vooral af van je kijkgedrag. Netflix is sterk in een breed en snel wisselend aanbod met series, films, documentaires en originals. HBO Max richt zich meer op HBO-series, Warner Bros.-films, Max Originals en geselecteerde documentaires. Kijk je vaak met het gezin, let dan ook op profielen, kinderinstellingen en gelijktijdige streams. Voor de meeste kijkers werkt maandelijks wisselen tussen diensten het voordeligst.

Hoeveel kost Netflix in Nederland?

Netflix kost in Nederland momenteel vanaf € 9,99 per maand en loopt op tot € 20,99 per maand, afhankelijk van het abonnement. Het verschil zit vooral in beeldkwaliteit, gelijktijdig kijken en extra functies. Wie vooral op een telefoon of tablet kijkt, heeft minder aan 4K dan iemand met een grote televisie. Controleer de actuele prijs altijd in je eigen account, omdat abonnementen kunnen wijzigen.

Hoeveel apparaten kun je tegelijk gebruiken bij HBO Max?

Bij HBO Max hangt gelijktijdig kijken af van je abonnement. Basic met reclame en Standaard ondersteunen 2 streams tegelijk in Full HD. Premium ondersteunt 4 streams tegelijk en kan, waar beschikbaar, 4K UHD, Dolby Atmos, Dolby Vision en HDR10 bieden. Downloads verschillen ook per pakket: Standaard biedt tot 30 offline downloads, Premium tot 100.

Hoeveel data verbruikt streamen via Netflix of HBO Max?

Streaming verbruikt veel data, vooral in hoge kwaliteit. Netflix noemt als richtlijn tot 1 GB per uur voor standaarddefinitie, tot 3 GB per uur voor HD en tot 7 GB per uur voor 4K. HBO Max hanteert eigen instellingen, maar ook daar geldt: hogere kwaliteit vraagt meer data. Gebruik wifi of download afleveringen vooraf als je onderweg kijkt.

Waarom verdwijnt een film of serie soms van een streamingdienst?

Films en series verdwijnen meestal door aflopende licenties. Streamingdiensten kopen rechten vaak voor een bepaalde periode, per land en soms per seizoen of filmdeel. Daardoor kan een titel in Nederland verdwijnen terwijl die elders nog beschikbaar is. Originals blijven doorgaans langer staan, maar ook daar kunnen uitzonderingen bestaan. Zet kijktips daarom niet te lang op je lijst als je zeker wilt zijn.