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Veelgestelde vragen
Wat maakte de Nintendo GameCube bijzonder?
De Nintendo GameCube viel op door zijn compacte kubusvorm, vier controllerpoorten en kleine 8cm-discs met ongeveer 1,5 GB opslag. De console verscheen in 2001 in Japan en Noord-Amerika en in 2002 in Europa. Hij miste dvd-weergave, maar kreeg een sterke reputatie door eigenzinnige Nintendo-games, lokale multiplayer en een controller die vooral bij fans van Super Smash Bros. geliefd bleef.
Hoe speel je GameCube-games in 2026 op moderne Nintendo-hardware?
In 2026 speel je een selectie GameCube-games officieel via Nintendo GameCube, Nintendo Classics op Nintendo Switch 2. Daarvoor heb je een actief Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket nodig. De bibliotheek werkt als abonnementsdienst, dus je koopt de games niet los en het aanbod kan veranderen. Niet elke oude GameCube-game is beschikbaar, waardoor originele hardware of heruitgaven soms nog steeds nodig zijn.
Wat kost Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket in Nederland?
In Nederland kost Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket 39,99 euro per jaar voor een individueel lidmaatschap van 12 maanden. Een familielidmaatschap voor maximaal 8 Nintendo-accounts kost 69,99 euro per jaar. Dat pakket geeft naast onlinefuncties ook toegang tot extra klassieke bibliotheken en bepaalde downloadbare content, zolang het lidmaatschap actief blijft.
Waarom is de GameCube-controller nog steeds populair?
De GameCube-controller is populair omdat hij een herkenbare knopindeling, stevige analoge stick en grote A-knop combineert met een lichte, directe speelstijl. Vooral de Super Smash Bros.-community houdt de controller levend. Nintendo bracht later opnieuw GameCube-achtige controllers en adapters uit voor moderne systemen, waardoor het ontwerp veel langer relevant bleef dan de oorspronkelijke consolecyclus.