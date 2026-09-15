We komen steeds meer te weten over Grand Theft Auto 6 nu de launch dichterbij kruipt. Het is misschien makkelijk te vergeten, maar met een game die zo immersief moet zijn als Rockstars nieuwe paradepaard spelen acteurs daarin ook een belangrijke rol. De eerste van vele acteurs heeft nu officieel zijn betrokkenheid bevestigd.

Het gaat om Stephen Root, een acteur wiens stembanden je wellicht al eens hebt gehoord in de animatieserie King of the Hill. Daarin verzorgde hij in maar liefst 278 afleveringen de stemmen van verschillende personages, maar voornamelijk die van Bill Dauterive en Buck Strickland. Ook speelde hij Monroe Fuchs in de actieserie Barry.

In Grand Theft Auto 6 vertolkt Root de rol van Brian Heder, zo bevestigt hij praktisch in een interview met Associated Press , waarvan de video hieronder te bekijken is. Hij zegt niet direct Brian Heder te spelen, maar zegt wel dat zijn personage al sinds de kick-off van marketing vorig jaar meegenomen wordt. Ook het feit dat zijn stem in King of the Hill zo bekend is, maakt al snel duidelijk dat het om de misdaadbaas gaat.

Wie is Brian Heder?

Wat Stephen Root zegt klopt: toen we vorig jaar de tweede GTA 6-trailer te zien kregen speelde Heder daarin een rol, en werd hij ook meegenomen in de lijst met personages in de game die op de officiële website in de schijnwerpers zijn gezet. De beschrijving van het personage luidt daar:

“Brian is een klassieke drugshandelaar uit de gouden eeuw van smokkelwaar in de [Leonida] Keys. Nog altijd handelt hij in de producten middels zijn scheepswerf, samen met zijn derde vrouw: Lori. Brian gaat al lang genoeg mee, waardoor hij anderen nu de handen vuil laat maken.”

Een van die ‘anderen’ is Jason Duval, een van de twee protagonisten van Grand Theft Auto 6, die voor Heder werkt en in ruil daarvoor een huis in de Keys heeft.

© Rockstar Games

Afgaande van de Extended Look die een tijd geleden uitgebracht is, kunnen we daarbij herleiden dat Brian mogelijk een soort mentorrol speelt voor Jason. Tijdens een feest dat Brian en Lori geven neemt Brian de jonge crimineel even apart, en legt hij voor dat Jason voor zichzelf moet beslissen wanneer het klaar is om dat leven achter te laten - iets dat ik als een hint zie naar GTA 6 als een moderne western . Het is ietwat opvallend, gezien Trailer 2 opent met Jason die klusjes voor de misdaadbaas uitvoert, maar wie weet hoe dat gaat verlopen. We gaan het zien op 19 november.

Wie zit er nog meer in de GTA 6-cast?

Stephen Root is in principe de eerste acteur die zijn rol in de game bevestigt, al hebben fans ook de stemmen van Lucia Caminos - de tweede protagonist - en Jason zelf waarschijnlijk al weten te vinden. Het lijkt zo te zijn dat Manni L. Perez de rol van Lucia op zich gaat nemen, een actrice die veelal bijrollen heeft gehad in verschillende series als Law and Order. Ze heeft ook een blackjack-dealer ingesproken voor GTA Online, dus wellicht is ze daarmee op Rockstars radar verschenen.

Over Jason is minder zekerheid, maar online speculatie stelt dat Dylan Rourke wellicht de rol op zich neemt. Ook zijn CV bestaat voornamelijk uit bijrollen in enkele afleveringen van allerlei series.

Maar goed, de cast van GTA 6 bestaat uit best wat personages, zoals je bijvoorbeeld in dit overzicht kunt zien. Daarbij worden de npc’s die de spelwereld bewandelen ook veelal ingesproken, waar ook stemmenwerk voor nodig is. Dat is tevens een ambitieuze operatie voor Rockstar, maar volgens de previews is een gehele tak van het bedrijf praktisch alleen maar bezig met het ontwikkelen van de verschillende figuren die je in Vice City tegenkomt.

Er is nog veel meer te vertellen over Grand Theft Auto 6, zoals het feit dat je ook in deze videogame in de file kunt staan, maar daarom hebben we dit overzicht en onze verzameling met veelgestelde vragen . Zo ben jij op 19 november geheel op de hoogte van wat te verwachten van de game. En wil je de game kopen? Dan kan dat eventueel via de blokken hieronder.