GTA 6: The Goodtime State – Vice City Collection is vanaf nu exclusief te bestellen op de Rockstar-website en kost 399,99 euro. De verzameling wordt op 19 november geleverd en is beperkt tot één exemplaar per persoon.
De doos bevat 11 items, waaronder een Oakley-zonebril, standbeeldje, bumperstickers, een sleutelhanger, spiegel, shotglas en meer. De items zijn gebaseerd op een tv-serie in de game, The Goodtime State.
Bekijk hieronder een overzicht van alle items:
Macca the Gator Figure
Oakley Frogskins Sunglasses
Leonida Keys Crossbody Bag
New Era 9FORTY Snapback Hat
Macca the Gator Magnetic Mirror
Chunkee the Manatee Shot Glass
Vice City Collectible Swizzle Spoon
Vice City Razor Blade Keychain
Leonida Keys Enamel Pin Set in Metal Tin
Leonida Keys Sticker Pack in Stash Bag
Double-Sided Souvenir Poster with Map of Leonida
Wel fysiek album, niet de game
Vorige week onthulde Rockstar Games GTA 6: The Album, een muziekalbum met 34 unieke nummers van grote artiesten als Travis Scott en Metro Boomin. Het album is naast op streamingdiensten ook fysiek verkrijgbaar op LP en CD in de Rockstar Store. Veel fans merkten op dat hoewel de muziek van de game wel fysiek verkrijgbaar is, de game nog altijd enkel digitaal verschijnt.
GTA 6 Standard en Ultimate Edition kopen
GTA 6 is vanaf nu te pre-orderen in de PlayStation Store en Xbox Store, en bij een hoop andere winkels als je de fysieke versie wilt. De Standard Edition kost 79,99 euro, de Ultimate Edition 99,99 euro- vermoedelijk dezelfde prijzen in euro's. De fysieke versie van de game is een downloadcode in de doos.
GTA 6 krijgt dus twee verschillende edities op PlayStation 5 en Xbox Series: de Standard en Ultimate Edition. Lees hier meer over de inhoud van die edities.
Waar kan je GTA 6 pre-orderen/kopen?
PlayStation 5
Standard Edition
Ultimate Edition
- PlayStation Network - 99,99 euro
Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - PS5 - Code in a box
Xbox Series X en S
Standard Edition
Ultimate Edition
- Microsoft Store - 99,99 euro
Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI - Xbox Series X|S - Code in a box