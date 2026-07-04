De grootste diskproducent waar Sony gebruik van maakt, DADC in Oostenrijk, bereidt zich al voor op 2028 wannneer Sony stopt met het uitbrengen van PlayStation-games op disk.

Deze week maakte Sony bekend dat het vanaf 2028 geen nieuwe PlayStation-games meer op disk uitbrengt. In plaats daarvan zullen alle PlayStation-games vanaf dat moment alleen digitaal te koop zijn. De aankondiging kon online op veel kritiek rekenen.

Grootste leverancier van PlayStation-disks

De Oostenrijkse nieuwssite ORF.at checkte in bij DADC, de grootste leverancier van disks voor Sony. Daar blijkt men zich al voor te bereiden op de nieuwe strategie van het bedrijf. Bij DADC worden op dit moment zo'n 600.000 disks per dag geproduceerd.

Volgens ceo Dietmar Tanzer is zo'n 50 procent van de disks die bij het bedrijf wordt gemaakt bestemd voor PlayStation. Volgens Tanzer zal dat in 2028 nog maar zo'n 10 procent van de huidige hoeveelheid zijn - waarschijnlijk alleen nog games die voor dat jaar zijn uitgekomen.

Optische microlenzen

Afgelopen week hebben de werknemers van DADC dan ook te horen gekregen dat er een herstructurering plaats gaat vinden bij het bedrijf, waar volgens Tanzer geen ontslagen aan te pas komen. In plaats daarvan heeft de fabriek al zo'n 30 miljoen euro geïnvesteerd in materiaal om optische microlenzen te maken.

Volgens Tanzer zullen deze microlenzen een nieuwe markt voor Sony zijn. Ze zijn bedoeld om licht te concentreren op een zo klein mogelijke oppervlakte. Ter voorbeeld noemde de ceo de mogelijkheid om een knipperlicht van een auto op de weg te projecteren. De huidige werknemers die werken aan PlayStation-disks zullen hierop gezet worden.

Bewuste koerswijziging

Het feit dat DADC al wist van de strategiewijziging bij Sony en daar materialen voor heeft aangeschaft, laat blijken dat het bedrijf deze koerswijziging al een tijdje op de planning had staan. Gezien de investeringen is het dan ook onwaarschijnlijk dat Sony de recente keuze terugdraait - ook al vragen gamers daar online massaal om.

De teloorgang van games op fysieke disks

Vanaf januari komen nieuwe PlayStation-games dus niet meer op disk uit. Sony meldt dat het dit doet vanwege "de voorkeuren van de consument en de overkoepelende game-industrie dat zich steeds meer richt op digitale aankopen in plaats van fysieke disks".

Fysieke games op disk kopen is sowieso al jaren minder populair aan het worden. Het overgrote deel van consumenten koopt games tegenwoordig digitaal, bijvoorbeeld via de PlayStation Store of door codes voor games via andere plekken te kopen.

Het is zeer waarschijnlijk dat dit betekent dat de PlayStation 6 - die nog niet officieel is aangekondigd - zonder diskdrive geleverd wordt. Sterker nog: de keuze om van disks af te stappen is mogelijk gerelateerd aan de komst van PlayStation 6, die volgens geruchten in 2027 of 2028 uit kan komen. Mogelijk heeft het ook te maken met de geruchten dat er naast de PS6 een draagbare handheldversie van de console uitkomt.