Wanneer is je zwager ook alweer jarig? En dat kaartje voor je baas, wanneer moet dat op de bus? Straks kun je dat gewoon in WhatsApp zien. De app toont de verjaardag van je contacten in de contactinfo en haalt die datum automatisch uit het adresboek van je telefoon. Op de verjaardag zelf krijg je bovendien een seintje. Je moet nog wel even geduld hebben: de functie zit nog in de testfase.

De nieuwe functionaliteit werd ontdekt door WABetaInfo, een site die in de WhatsApp-wereld zoveel gezag heeft opgebouwd dat Mark Zuckerberg en WhatsApp-topman Will Cathcart de makers eerder zelfs rechtstreeks van informatie voorzagen.

Verjaardag direct onder de naam

WABetaInfo ontdekte de nieuwe functionaliteit in bèta 26.38.10.70 voor iOS. Open je de contactinfo van iemand, dan staat de datum meteen bovenaan, onder de naam en de laatst gezien-status.



In bèta 26.38.10.18 vond WABetaInfo al verjaardagsherinneringen voor een nieuw Contacten-tabblad. Is iemand jarig, dan zie je daar de hele dag een taartje en het label 'Birthday today' onder de naam. Dat tabblad zelf is ook nog niet af.



Samen zorgen de twee functies ervoor dat verjaardagen ook binnen WhatsApp zichtbaarder worden: in de contactinfo zie je de datum vooraf al staan, terwijl je op de verjaardag zelf een extra seintje krijgt in het Contacten-tabblad.

Foto: https://wabetainfo.com/ De nieuwe functie werd ontdekt door WABetaInfo.

Je hoeft niets in te vullen

WhatsApp haalt de verjaardag automatisch uit het adresboek van je telefoon. Pas je de datum daar aan, dan neemt WhatsApp die wijziging vanzelf over. Staat iemands verjaardag nog niet in je adresboek? Voeg hem dan toe in de Contacten-app. Open je WhatsApp daarna opnieuw, dan staat de datum erbij.

Wanneer kun je het gebruiken?

Voorlopig nog niet. Zelfs bètatesters kunnen er nog niet mee aan de slag en WhatsApp zegt nog niets over een releasedatum. Tot nu toe zit de functie alleen in de iPhone-versie. Of Android ook volgt, is nog niet bekend.

In het kort WhatsApp test een verjaardagsveld dat de geboortedatum van een contact bovenaan de contactinfo zet. Die datum komt automatisch uit het adresboek van je telefoon, zodat je in WhatsApp zelf niets hoeft in te voeren. Op de verjaardag verschijnt daarnaast een herinnering in het nieuwe Contacten-tabblad. Wanneer beide functies beschikbaar komen, is nog niet bekend.