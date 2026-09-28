Wie dit najaar een vouwbare smartphone zoekt, kan kiezen tussen de nieuwe iPhone Duo en de Samsung Galaxy Z Fold8. Welke foldable is beter? De Fold8 is goedkoper, lichter en heeft een fysiek simkaartslot naast eSIM. De iPhone Duo heeft onder meer een flexibeler scharnier, ondersteuning voor Apple Pencil en MagSafe en een nauwe integratie met het Apple-ecosysteem. Tijd om de verschillen (én overeenkomsten) in kaart te brengen.

Heb je al een iPhone, Apple Watch of Mac?

Let op! Een definitieve vergelijking blijft lastig zolang de iPhone Duo nog niet uitgebreid onafhankelijk is getest. De Galaxy Z Fold8 ligt sinds begin augustus in de winkel, terwijl de iPhone Duo pas op 23 oktober verschijnt. Daardoor weten we van de Samsung al goed hoe hij bevalt in de praktijk. och zijn er op basis van de specificaties al duidelijke verschillen tussen beide toestellen.

iPhone Duo of Galaxy Z Fold8: prijs, gewicht en bouw

Met 256 GB opslag kost de Samsung Galaxy Z Fold8 1999 euro en de iPhone Duo 2339 euro. Het prijsverschil bedraagt dus 340 euro. De Samsung is bovendien 53 gram lichter en dichtgeklapt 1,6 millimeter dunner. Hij ondersteunt daarnaast een fysieke simkaart naast eSIM.

De iPhone Duo heeft op zijn beurt een titanium ontwerp, Ceramic Shield 2 aan de voorkant, Ceramic Shield aan de achterkant en een IP68-classificatie, tegenover IP48 bij de Fold8. Ook ondersteunt de Duo Apple Pencil (USB-C), al komt die ondersteuning pas later dit jaar beschikbaar.

Welke van de twee aantrekkelijker is, hangt daarom sterk af van wat je belangrijk vindt. Samsung heeft vooral voordelen op het gebied van prijs, gewicht en formaat; Apple op bescherming tegen stof, accessoires en integratie met andere Apple-apparaten.

Apple iPhone Duo.

Galaxy Z Fold8 is lichter, dunner en goedkoper

Het verschil in gewicht is fors. De Galaxy Z Fold8 weegt 201 gram, tegenover 254 gram voor de iPhone Duo. Ook is de Samsung dunner, zowel dichtgeklapt als open: 9,7 tegenover 11,3 millimeter en 4,5 tegenover 5,2 millimeter.

Bij een telefoon die je de hele dag bij je draagt, kan vooral dat verschil van 53 gram merkbaar zijn. Samsung heeft daar lang aan geschaafd: de Galaxy Fold verloor in acht generaties 75 gram.

Ook de prijs spreekt in het voordeel van Samsung. De Galaxy Z Fold8 kost 1999 euro met 256 GB opslag, 2199 euro met 512 GB en 2599 euro met 1 TB. Voor de iPhone Duo betaal je respectievelijk 2339, 2589 en 3089 euro. Apple biedt daarnaast een uitvoering van 2 TB voor 3839 euro.

Foto: Samsung Samsung Galaxy Z Fold8.

Beide foldables hebben een 7,6-inch binnenscherm

Qua schermformaat liggen de twee opvallend dicht bij elkaar. Zowel de iPhone Duo als Galaxy Z Fold8 heeft een binnenscherm van 7,6 inch met een maximale verversingssnelheid van 120 Hz. Het buitenscherm van de Duo meet 5,4 inch. Samsung noemt voor zijn coverscherm 5,5 inch gemeten als volledige rechthoek en 5,4 inch bij de afgeronde hoeken.

De uitwerking verschilt wel. Apple gebruikt binnen een Super Retina XDR-oledscherm met een resolutie van 1878 × 2670 pixels. Het buitenscherm heeft 1398 × 2034 pixels. Beide schermen ondersteunen ProMotion met een adaptieve refresh-rate tot 120 Hz, Always-On, HDR en een piekhelderheid buiten van 3000 nits.

Samsung gebruikt Dynamic AMOLED 2X. Het binnenscherm heeft een resolutie van 1848 × 2448 pixels, terwijl het coverscherm uitkomt op 1248 × 1972 pixels. Ook hier bedraagt de maximale verversingssnelheid van het hoofdscherm 120 Hz.

Het binnenscherm van de iPhone Duo heeft bovendien een nanotextuurlaag. Volgens Apple vermindert die schitteringen en spiegelingen en maakt hij de vouw minder zichtbaar. Dat is overigens wel iets anders dan zeggen dat de schermlaag de vouw volledig wegwerkt.

Samsung biedt meer ruimte voor multitasking

Softwarematig heeft de Fold8 een voorsprong. Op het binnenscherm kun je drie apps naast elkaar gebruiken en daarnaast met zwevende vensters werken. Op de iPhone Duo kun je met twee apps naast elkaar werken.

Samsung ondersteunt bovendien DeX. Sluit je de Fold8 aan op een monitor, dan kun je hem daardoor als eenvoudige desktopomgeving gebruiken. De specificaties bevestigen dat Samsung DeX wordt ondersteund.

Samsung houdt daarnaast vast aan een fysieke nanosim naast eSIM. De iPhone Duo werkt uitsluitend met eSIM en ondersteunt twee actieve eSIMs tegelijk.

Voor de Galaxy Z Fold8 belooft Samsung zeven Android-versies. De beveiligingsondersteuning loopt volgens de specificaties tot 31 juli 2033.

Een ander voordeel is dat de Fold8 al in de praktijk is getest. Prestaties, accuduur en de nauwelijks zichtbare vouwlijn zijn inmiddels door reviewers beoordeeld, ook in onze eigen review van de Galaxy Z Fold8. Daar kwamen ook minpunten uit naar voren: de speakers hadden beter gekund en tijdens het gamen kan de telefoon warm worden.

iPhone Duo en Galaxy Z Fold8: camera's in beeld

De iPhone Duo beschikt over een 48-MP Dual Fusion-camerasysteem met een 48-MP hoofdcamera en een 48-MP ultragroothoekcamera. De hoofdcamera maakt daarnaast 2x zoom van optische kwaliteit mogelijk, goed voor een beeldhoek die overeenkomt met 52 mm. De digitale zoom loopt tot 10x.

Ook Samsung gebruikt twee camera's van 50 megapixel. De Fold8 biedt eveneens 2x zoom van optische kwaliteit, in dit geval via de Adaptive Pixel-sensor, en maximaal 10x digitale zoom.

Beide toestellen liggen op dit punt dus redelijk dicht bij elkaar (zo hebben ze bijvoorbeeld ook allebei geen afzonderlijke telecamera). Hoe groot de verschillen in beeldkwaliteit werkelijk zijn, weten we pas wanneer de iPhone Duo daadwerkelijk verkrijgbaar is.

Foto: Samsung Samsung Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 versus iPhone Duo: wat vinden potentiële kopers?

In lezerspeilingen van internationale techsites heeft Samsung voorlopig een voorsprong. Zo stelde PhoneArena zijn bezoekers de vraag: "Welke foldable spreekt je het meest aan?" Ruim 40 procent van de stemmers koos voor de Galaxy Z Fold8 tegen 29 procent voor de iPhone Duo. In een peiling van Android Authority koos 62 procent voor de Fold8 en 20 procent voor de Duo, terwijl 9 procent eerst reviews van Apples foldable wilde afwachten. Daarbij moet natuurlijk wel worden aangetekend dat bezoekers van Android Authority waarschijnlijk per definitie eerder voor Samsung zullen kiezen dan voor Apple.

Neem zulke cijfers wel met een flinke korrel zout. Het gaat om peilingen onder bezoekers van techsites en niet om representatief marktonderzoek. Ze zeggen daardoor vooral iets over de voorkeur van de deelnemers en veel minder over de kwaliteit van de telefoons zelf.

iPhone Duo heeft betere bescherming tegen fijn stof

Een belangrijk verschil zit in de IP-classificatie. De iPhone Duo voldoet aan IP68 volgens IEC-standaard 60529 en is volgens de specificaties bestand tegen onderdompeling tot 6 meter diep gedurende maximaal 30 minuten. Apple omschrijft het toestel als spat-, water- en stofbestendig; "waterdicht" zou te absoluut zijn.

De Galaxy Z Fold8 heeft IP48. Het cijfer 4 betekent dat het toestel tegen vaste voorwerpen van 1 millimeter en groter is beschermd, maar niet tegen fijn stof en zand. Dat verschil is bij een vouwtelefoon extra relevant vanwege het scharnier. Samsung waarschuwt zelf voor stof en zand rond het toestel.

iFixit liet bij een eigen, nadrukkelijk niet als officiële IP-test bedoelde proef zien dat zeer fijne deeltjes in het scharnier konden komen. Na herhaald openen en sluiten begon het scharnier in die test te kraken en ging het toestel niet meer normaal open. De gebruikte deeltjes waren volgens iFixit veel fijner dan de grens waarop een IP4X-classificatie betrekking heeft. Het resultaat zegt dus niet dat de Fold8 niet aan IP48 voldoet, maar illustreert wel waarom fijn stof en zand een aandachtspunt blijven.

Het scharnier van de iPhone Duo werkt anders

Ook het scharnier verschilt. De iPhone Duo is ontworpen om in verschillende standen te worden gebruikt. Het binnendisplay kan gedeeltelijk geopend worden gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je het toestel op tafel neerzet. Apple beschrijft het scharnier als soepel en voorzien van een nauwkeurig afgestemde weerstand.

De Galaxy Z Fold8 heeft dat gedrag niet op dezelfde manier: zijn scharnier blijft niet rond 90 graden staan en klapt vanaf een bepaalde hoek verder open. Daarmee heeft de Duo een voordeel voor toepassingen waarbij je de telefoon half geopend wilt neerzetten.

Apple Pencil en MagSafe zijn extra's van de iPhone Duo

De iPhone Duo ondersteunt Apple Pencil (USB-C), iets wat de Galaxy Z Fold8 niet met de S Pen biedt. Die Apple Pencil-ondersteuning is alleen niet direct bij de introductie beschikbaar: Apple zegt dat de functie later dit jaar volgt.

Ook MagSafe is ingebouwd. De Duo ondersteunt draadloos laden met MagSafe en Qi2 tot 25 watt en beschikt over het bijbehorende magneetsysteem.

Foto: Apple Apple iPhone Duo.

Accu en opladen: zo verschillen de Fold8 en iPhone Duo

De twee fabrikanten geven hun accugegevens op verschillende manieren op. Samsung geeft voor de Galaxy Z Fold8 een batterijcapaciteit van 4800 mAh op en een maximale video-afspeeltijd van 26 uur. Bedraad laden gaat met maximaal 45 watt. Volgens Android Planet zit de accu daarmee na een halfuur op 67 procent. Draadloos laden gaat met 20 watt.

Apple vermeldt voor de iPhone Duo geen batterijcapaciteit in mAh. Wel noemt het bedrijf tot 24 uur normaal gebruik. Video afspelen kan volgens Apple tot 44 uur via het buitenscherm en tot 31 uur via het binnenscherm; voor videostreaming is dat respectievelijk 37 en 26 uur.

De iPhone Duo kan volgens Apple met een adapter van 60 watt of meer en een USB-C-kabel in ongeveer 20 minuten tot 50 procent worden opgeladen. Met MagSafe en een adapter van 35 watt of meer duurt opladen tot 50 procent ongeveer 30 minuten.

Heb je al een iPhone, Apple Watch of Mac?

Gebruik je naast een iPhone ook een Apple Watch of Mac, dan heeft overstappen naar Android meer gevolgen dan alleen de aanschaf van een nieuwe telefoon. Een Apple Watch werkt niet met Android.

Ook bij betaalde apps en abonnementen kan overstappen gevolgen hebben. Een aankoop in Apples App Store wordt niet automatisch overgezet naar Google Play. Of je een app of abonnement opnieuw moet aanschaffen, hangt af van de app en van de manier waarop de ontwikkelaar aankopen en accounts heeft geregeld.

Voor gebruikers die binnen het Apple-ecosysteem willen blijven, is de iPhone Duo dus de vanzelfsprekende keuze.

Conclusie: iPhone Duo of Galaxy Z Fold8?

De Samsung Galaxy Z Fold8 heeft op papier een aantal duidelijke praktische voordelen. Hij kost met 256 GB opslag 340 euro minder, weegt 53 gram minder, is dichtgeklapt 1,6 millimeter dunner en biedt uitgebreidere multitasking. Bovendien is hij al beschikbaar en uitgebreid getest.

De iPhone Duo heeft andere sterke punten. Hij biedt IP68 in plaats van IP48, ondersteunt MagSafe en later dit jaar Apple Pencil (USB-C), en past vanzelfsprekend beter bij wie al andere Apple-apparaten gebruikt. Maar qua schermformaat en camerasysteem liggen de twee toestellen op papier dicht bij elkaar.

Een goede vergelijking blijft op dit moment lastig, omdat de iPhone Duo nog niet uitgebreid onafhankelijk is getest. Van de Galaxy Z Fold8 weten we daardoor simpelweg meer over het dagelijks gebruik. Pas na 23 oktober wordt duidelijker hoe beide toestellen zich echt tot elkaar verhouden – en pas dan weet je ook welke vouwtelefoon het best bij je past.