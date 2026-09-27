Lucasfilm lijkt een regisseur aangewezen te hebben die de Skywalker Saga van Star Wars - die leek te eindigen met het in 2019 uitgekomen Episode 9: The Rise of Skywalker - voort gaat zetten. Het gaat om Jon Watts, de regisseur die voornamelijk bekend staat om zijn werk aan de recente Spider-Man-films.

Om precies te zijn regisseerde Watts Spider-Man: Homecoming, Far From Home en No Way Home. Het dit jaar uitgekomen Spider-Man: Brand New Day kwam niet van zijn hand, maar van Destin Daniel Cretton.

Watts is echter geen vreemdeling in de Galaxy Far, Far Away: hij overzag als showrunner de productie van de Disney+-serie Star Wars: Skeleton Crew, die in 2024 uitkwam. Een bijzonder ondergewaardeerd Star Wars-project ook, als je het mij vraagt.

Het nieuws rondom de rol van Watts brak via Knight Edge Media en werd vervolgens herhaald door het zeer betrouwbare The Hollywood Reporter . Daar werd ook vermeld dat het script van de aankomende film geschreven is door Simon Kinberg. Ook hij is geen onbekende voor de franchise, Kinberg werkte in 2014 aan de creatie van de animatieserie Star Wars Rebels, en is schijnbaar al sinds 2024 bezig met het schrijven van een nieuwe Star Wars-trilogie.

Het verhaal van deze films is volgens THR verbonden aan de algemene Skywalker Saga, al is nog niet zeker of deze films ook de nummering van Episodes 10, 11 en 12 krijgen. De bedoeling was namelijk dus dat Star Wars Episode 9: The Rise of Skywalker in 2019 een strikje bond om de rol van Skywalkers in Star Wars-films.

© Lucasfilm

De toekomst van Star Wars-films

Jarenlang was The Rise of Skywalker de laatste Star Wars-film, terwijl Lucasfilm rustig nieuwe opties verkende voor de franchise op het witte doek. Er zijn in die tijd veel films aangekondigd, waaronder films van Thor: Ragnarok- en Jojo Rabbit-regisseur Taika Waititi, een verhaal over het begin van de Jedi-orde van Logan-maker James Mangold en een nieuwe film over Rey van documentairemaker Sharmeen Obaid-Chinoy. Geen van deze projecten zijn in die tijd van de grond gekomen.

Wel wist Lucasfilm in 2026 de spin-off-film The Mandalorian and Grogu uit te brengen. Deze film zette het verhaal van het welbekende duo uit de Disney+-serie door, maar wist geen gigantische opbrengst te waarborgen. Als je het mij vraagt is het dan ook de meest teleurstellende Star Wars-film tot nu toe.

“The Mandalorian and Grogu is de meest frustrerende Star Wars-film tot dusver, omdat het een prima en simpele verhaalopzet niet op betekenisvolle wijze weet te vullen. De personages voelen vlak voor zowel fans als nieuwkomers. Toch zit er overduidelijke liefde voor het Star Wars-universum en het proces van films maken daarin verwerkt, maar dat maakt het flinterdunne verhaal eigenlijk alleen maar pijnlijker.”

© Lucasfilm

Volgend jaar staat er echter een relatief uniek Star Wars-project op stapel, in Star Wars: Starfighter. In die film speelt Ryan Gosling - de sci-fi-ster van dit jaar door zijn rol in Project Hail Mary - een voormalige piloot die met een jongeman door het Star Wars-universum reist in een nieuw tijdperk, dat zich na Episode 9 afspeelt. Die film komt in mei van 2027 naar de bioscoop.

Zoals het er nu op lijkt moet Jon Watts’ Episode 10 de volgende Star Wars-film zijn die in productie gaat, al is er volgens THR nog geen groen licht aan de film gegeven vanuit Disney.

Hoe gaat Star Wars verder?

In de tussentijd leeft de Star Wars-franchise nog redelijk door op de streamingdienst Disney+ Waar begin volgend jaar de live-action serie Ahsoka wordt voortgezet met een tweede seizoen, en waar ergens in de komende tijd ook nog een nieuw seizoen van de animatieserie Maul: Shadow Lord op uit moet komen.

© Lucasfilm

Dit jaar kwam daarbij nog de anime The Ninth Jedi uit, en kwam een jongensdroom uit met de release van de tactische game Star Wars Zero Company . En dan staat de racegame Star Wars: Galactic Racer nog op de planning voor in oktober.

In veel opzichten komen er nog altijd interessante projecten uit de Star Wars-franchise, maar op het gebied van films lijkt Lucasfilm het grotendeels veilig te spelen. Een aantal van de eerder benoemde projecten, zoals James Mangolds film over de begindagen van de Jedi, zijn conceptueel uniek, maar komen ogenschijnlijk maar moeilijk van de grond. Een ‘veilige’, kleinschalige film over The Mandalorian and Grogu voelt niet bepaald zo geïnspireerd als wat je verwacht van een revolutionaire filmreeks als Star Wars.