De Gamezomer is – zover we weten – alweer voorbij. Tijdens de State of Play, Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, Nintendo Direct en allerlei kleinere presentaties kwamen honderden nieuwe games voorbij, waar we graag even op terugblikken. Dit zijn onze favorieten.

Ben je overigens benieuwd naar al die aankondigingen? Dan hebben we hieronder alle trailers van de grootste presentaties op een rij:

Jacco: God of War Laufey

Weinig Gamezomer-aankondigingen houden me zo bezig als God of War Laufey. Dat terwijl de game al meermaals was gelekt, en niet ‘het grote nieuwe God of War-deel’ is. Behalve dat Laufey het verhaal van de games wel degelijk voortzet, met de overleden Faye in het hiernamaals van de goden. Hoe langer ik erover nadenk, hoe meer potentie de titel heeft om ook Kratos’ verhaal verder uit te diepen. Denk bijvoorbeeld aan al die Griekse en Noordse goden die in die wereld – Everywhen - kunnen opduiken. Of stel dat voorheen onverklaarbare dingen in vorige games aan Faye te danken zijn? Santa Monica maakte jaren geleden al plannen voor Laufey, dus het zou goed kunnen dat veel dingen zijn opgezet voor de aankomende game.

Daarbij is Laufey een machtig interessant personage. Ze is niet louter de vrouw van Kratos, hoezeer een zeer beperkte doch vocale groep dat ook claimt. Als laatste beschermer van Jötunheim nam ze het op tegen de wrede Noordse goden, waaronder Thor. Bovendien worden de Jötnar gezien als een soort zusterras van de Aesir, dus is Laufey meer ‘god’ dan ze laat blijken? Wordt Faye de God of War van Everywhen? Haar vechtkunsten liegen er in ieder geval niet om: Laufey doet ontzettend denken aan de originele trilogie van games, en dat is wat mij betreft een uitstekende zaak.

Dunke: Mighty Cuphead Adventures

Het was een beetje knullig om Cuphead 2 zonder ook maar enige vorm van beeld of een key-art te bevestigen, maar Studio MDHR maakte dat eigenlijk direct goed met Mighty Cuphead Adventures. Een nieuwe run-and-gun, gemaakt door een klein team binnen de studio, en geprogrammeerd om te draaien op de Sega Master System - naast alle moderne consoles uiteraard.

Als gimmick is dat al noemenswaardig, maar Mighty Cuphead Adventures heeft het bijkomende voordeel een nieuwe run-and-gun van Studio MDHR te zijn, en dus meer dan waarschijnlijk puur plezier gaat leveren. Naast sidescrollerlevels zijn er uiteraard ook baasgevechten, waarvan we een paar bekende gezichten uit Cuphead hebben kunnen zien. Dit soort uitstapjes, waarin ontwikkelaars een wat willekeurig en specifiek idee uitwerken, kan ik alleen maar toejuichen.

Jacco: The Legend of Zelda: Ocarina of Time

De onthulling van Zelda: Ocarina of Time had bijna niet slechter gekund. Een logo en een enkel shot van een slapende Link verraden dat Nintendo duidelijk een afsluiter nodig had voor de Nintendo Direct, maar toch wordt het één van mijn favoriete games van 2026. De potentie voor een goede remake is er, waarbij de structuur van de wereld, het physicssysteem en de puzzels op de schop gaan voor een moderne behandeling. Ocarina of Time is inhoudelijk ontzettend goed oud geworden, dus alleen al met een oppoetsbeurt wordt het een geweldige aanwinst voor de Switch 2. Maar met een grondigere aanpak zou het zichzelf ook kunnen overstijgen.

Daarbij is de timing uitstekend. Het is alweer vijftien jaar geleden sinds Ocarina of Time 3D, waardoor er een hele nieuwe generatie aan spelers is die de game waarschijnlijk niet kent. En na twee moderne Zelda’s – meesterwerken, daar niet van – zijn fans wel weer toe aan een wat klassiekere ervaring. Een grote groep nostalgische millenials en een nieuwe generatie zal Ocarina of Time met open armen ontvangen, en ik heb goede hoop dat het een flinke make-over krijgt.

Dunke: Persona 6

Volgens sommigen (Jacco) is dit de meest nietszeggende aankondiging van deze Gamezomer, maar daar ben ik het niet geheel mee eens. Er is dan geen gameplay getoond, maar Atlus heeft met die korte teaser eigenlijk net zoveel vrijgegeven over Persona 6 als Nintendo over de Ocarina of Time-remake. Niet bijster veel, maar de montage van creepy beelden voor de onthulling van het logo wijst op een aantal thema's dat hoogstwaarschijnlijk centraal staat in de rpg.

"Who are you?" in de teaser relateert geheid aan de 'coming-of-age'-opzet die fundamenteel aan iedere Persona-game is, maar de beelden van wijzende vingers en plaatjes van mensen die met verschillende 'foto's' bij elkaar geplakt hebben mogelijk een diepere betekenis. Gepaard met de algemene sfeer van de beelden lijkt Persona 6 een iets meer duistere kant op te gaan, met mogelijk een bovennatuurlijk sausje dat meer wegheeft van Persona 3 dan deeltje vier en vijf. Maar goed, de eerste teaser van Persona 5 kwam ook best serieus over, dus wie weet hoe het uit gaat pakken. Overigens, deze komt eerder dan je denkt. Eind 2027, gok ik. Maar kondig 'm nog even aan voor Switch 2, Atlus?

Jacco: Final Fantasy 7: Revelation

Square Enix verdient op z’n minst de Game Award voor efficiëntie. Waar het remaken van Final Fantasy 7, een van de meest legendarische rollenspellen ooit gemaakt, leek op een ondoenlijke taak, verschijnt het derde deel relatief snel. Het geheim? Het team van ontwikkelaars bij elkaar houden, dat met elk deel steeds beter en sneller wordt. Het summum wordt Final Fantasy 7 Revelation, dat ook nog eens op elk platform tegelijk verschijnt.

Revelation oogt prachtig en uitgebreider dan ooit. Er is een jobsysteem dat je meer vrijheid geeft voor je personage, je beweegt door de wereld met een luchtschip en Wutai lijkt slechts één van de nieuwe gebieden te zijn. Ook weten kenners van het origineel dat Final Fantasy 7 met al z’n vrolijkheid een diep trieste game is, waar Revelation waarschijnlijk flink op inzet. Of verloopt het slotstuk toch anders? Vanaf het eerste deel van deze remake-trilogie hint de ontwikkelaar al naar afwijkende plotlijnen en meerdere universums, waardoor het hier misschien niet eens meer gaat om een ‘remake’. Hopelijk worden die vragen beantwoord, maar hoe dan ook staat ons wederom een waanzinnige rpg te wachten.

Dunke: Star Wars Zero Company

Dichterbij de Star Wars-game van mijn dromen gaan we denk ik niet komen, en als we het met Zero Company moeten doen hoor je me nooit klagen. Een turn-based, tactische game in het Clone Wars-tijdperk, waarbij je een squad aanvoert en daar ook een band mee op kunt bouwen? Waar teken ik?

Het meest fascinerende aan Zero Company is dat permadeath een integraal onderdeel van de game is. Er zijn een aantal vooraf gemaakte personages die relevant zijn voor het verhaal, zoals de clone trooper Trick en Jedi Padawan Tel-Rea, maar ook zij kunnen door te veel verwondingen permanent het loodje leggen. Voor mij als Star Wars-fan een beangstigende gedachte, want ik wil weten wat de rol van al deze personages in het brede Star Wars-universum is, maar vanuit het perspectief van operatieleider Hawks natuurlijk ook beangstigend.