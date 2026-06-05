Vanavond vindt om 23:00 uur Nederlandse tijd de Summer Game Fest-presentatie van 2026 plaats: twee uur aan nieuwe games. Bekijk hier alle trailers en aankondigingen.

Geoff Keighley wandelt vannacht weer op het podium van het Dolby Theater in Los Angeles om Summer Game Fest te hosten: een presentatie die zo’n twee uur in beslag neemt, en waar nieuwe games en updates voor de komende jaren worden getoond.

De presentatie begint dus om 23:00 uur Nederlandse tijd en eindigt waarschijnlijk redelijk laat, rond een uur of 01:00. Vlak voor het begin gaan wij daarbij live op ons TikTok- en Twitch-kanaal, dus je kunt samen met ons live naar de aankomende games kijken. Hieronder is de presentatie ook te bekijken.

Er zijn al een paar games waarvan we zeker weten dat ze vannacht voorbij komen. De tactische Star Wars-game Zero Company bijvoorbeeld, en de racegame van voormalige Forza Horizon-ontwikkelaars genaamd Clutch. Verder gaan er geruchten rond dat Final Fantasy 7 Remake Part 3 wordt getoond, en hopen we op onthullingen als dlc voor Resident Evil: Requiem.

Summer Game Fest is tevens onderdeel van wat wij de Gamezomer noemen, waarin meerdere uitgevers en bedrijven hun aankomende titels uit de doeken doen. Een overzicht van de aankomende Gamezomer-presentaties vind je hier. Sony heeft eerder deze week al een State of Play uitgezonden, al het nieuws daarvan staat hier op een rij.

Daarbij raden we aan om dit artikel op te slaan: we werken deze namelijk bij met alle aankondigingen en trailers die met Summer Game Fest uit de doeken worden gedaan. Na de presentatie vind je hier dus een compleet overzicht.

Star Wars: Zero Company

Naast Galactic Racer wordt dit jaar nog een Star Wars-game uitgebracht: de X-Com-achtige tactische game Star Wars: Zero Company. Het is bevestigd dat er een gameplaytrailer wordt uitgebracht tijdens Summer Game Fest, al is ook al gelekt dat de game op 27 augustus uit gaat komen.

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Clutch

Deze nieuwe openwereld-racegame van Maverick Studios - dat bestaat uit voormalige Playground Games en dus Forza Horizon-ontwikkelaars - draait om een broer en zus die samen meedoen aan een racetoernooi, R1K genaamd. Maverick hoopt racegames met Clutch te innoveren, en gaat meer van de game tonen tijdens de presentatie van vann

Final Fantasy 7 Remake Part 3?

Het derde en laatste deel dat het Final Fantasy 7 Remake-project van Square Enix af moet maken zou een logische toevoeging aan de Summer Game Fest-presentatie zijn. Het vorige deel, Rebirth, is deze week op Nintendo Switch 2 en Xbox Series-consoles uitgekomen, en de zeer betrouwbare Nate the Hate zegt gehoord te hebben dat het derde deel vanavond uit de doeken gedaan wordt.

Foto: PXimport