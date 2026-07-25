De Pixel 11-smartphones van Google zullen duurder worden dan hun vooorgangers, zo heeft het bedrijf bevestigd. Een precieze prijs is nog niet genoemd.

Google's topman Shakil Barkat heeft de prijsstijging aan 9to5Google bevestigd. Hij noemde daarbij geen nieuwe prijs of de hoogte van de prijsstijging, alleen dat ze duurder worden dan de voorgangers en dat prijzen dynamisch worden aangepast afhankelijk van de voorraad die beschikbaar is.

Geheugen is duurder

De reden laat zich raden: de prijsstijging van de prijzen voor geheugen, aangewakkerd door de enorme toename in AI-gebruik. Hij haalt specifiek data van investeringsbank Morgan Stanley aan, waaruit blijkt dat geheugen per GB in 2025 nog 2,80 dollar kostte, en dit jaar 12 dollar. Barkat claimt dat Google prijsstijgingen zo lang mogelijk heeft uitgesteld voor consumenten, maar dat er nu geen ontkomen meer aan is.

Tot slot liet Barkat weten dat er ook prijsstijgingen doorgevoerd zullen worden voor bestaande Pixel-smartphones. Daarbij werd niet gemeld welke smartphones van het bedrijf precies in prijs omhoog gaan, maar 9to5Google claimt dat het in ieder geval om de Pixel 10a gaat die afgelopen maart is uitgekomen. Die kan nu voor rond de 430 euro aangeschaft worden.

Aankondiging in augustus

Google houdt in de nacht van 12 op 13 augustus zijn Made by Google-evenement. Waarschijnlijk wordt daar de Pixel 11-serie aangekondigd. Waarschijnlijk gaat het om de Pixel 11 Pro, alsmede de reguliere Pixel 11 en Pixel 11 Pro XL. Ook zou er een vouwbare Pixel-smartphone op de planning staan.

Een van de interessantste geruchten over de nieuwe Pixel-serie is dat de camera op deze smartphones een lichtgevende rand krijgt, ook wel bekend als de Pixel Glow. Dit licht zou gaan knipperen bij een notificatie op je smartphone, een beetje vergelijkbaar met de Glyph Bar van Nothing.