Met twee grote films, een handvol series en een aantal games is 2026 echt een Marvel-jaar. Hoewel het aankomende Wolverine van Insomniac terecht veel aandacht naar zich toetrekt, verschijnt er eerst een bijzonder project dat de fightinggamewereld mogelijk op z’n kop zet: Marvel Tokon: Fighting Souls.

Begonnen in 1988 als outsourcingstudio met cultgames als Michael Jackson’s Moonwalker, groeide het Japanse Arc System Works uit tot één van de voornaamste vechtgamemakers ter wereld. Naast tal van Guilty Gear-titels en het geprezen Dragon Ball FighterZ op z’n naam, werkt het nu aan een ándere grote IP: Marvel. Na een uur lang hectische knokpartijen spelen blijkt dat de snelle animebehandeling perfect past bij Marvels striphelden.

Levend comicbook

De vergelijking met de tot leven gebrachte Dragon Ball-wereld in FighterZ is natuurlijk snel gemaakt, maar Arc System Works beseft als geen ander dat Marvels charme juist komt van de meer comicbookachtige designs. Tokon is daarom niet zozeer de Marvel-animevechter die we hadden verwacht – al is het op Gundams gebaseerde ontwerp van Iron Man natuurlijk uniek – maar meer een mix van die ontwerpstijl en iconische comicbook-elementen.

Het is ook niet de eerste keer dat een ontwikkelaar dat probeert. Tokon is niet eens de eerste tag team fighter met de Marvel-licentie, maar nog nooit was de uitvoering zo goed. Personages worden spectaculair geïntroduceerd met een tagline, menu’s zijn vormgegeven met schreeuwerige blokletters en typische Ben Day-stippen (het raster dat je ziet in stripboeken) en animaties gaan gepaard met allerlei flitsende comic-effecten. Sterker nog: na het selecteren van je vier personages kiest de game een passende teamnaam, waarna het de (anti-)helden op je eigen Marvel-stripboek plakt. Het resulteert in een simpelweg prachtige game.

Assemble

Niet onverwacht is Marvel Tokon in de basis een ontzettend strakke fighter. Er zijn typische standaardaanvallen (light, medium en heavy), dashes en blocks, en ruimte voor een aantal unieke moves per personages. Ook is er een handvol skills die beslag doen op je Skill-meter, en afhankelijk van de combo ontzettend veel schade aanrichten.

Een interessante keuze daarbij is dat combo’s op twee manieren kunnen worden uitgevoerd: de oorspronkelijke knoppencombinatie, of met behulp van de Quick Skill-knop die standaard voor iedereen is ingeschakeld. Wat dat laatste interessant maakt is dat de ‘makkelijkere’ versie minder schade toebrengt, waardoor zelfs beginners op den duur worden verleid om dieper in de game te duiken.

Waar Tokon zich écht onderscheidt is de toepassing van het tag team-element. Je bent immers een bij elkaar geraapt groepje helden, maar kunt niet zomaar wisselen, en moet ook nog eens een gezondheidsbalk delen. Dat laatste zorgt ervoor dat een teamgenoot in laten vliegen geen uitweg biedt als je in de penarie zit: dood is dood.

Ook bouwt je team langzaam uit, waardoor je goed nadenkt over de volgorde. Zelf kozen we aanvankelijk voor typische Avengers, die volgens de toegankelijkheidsscore allen eenvoudig aan te leren zijn. Captain America is daarbij de veiligste keuze, met z’n Ryu-achtige bewegingen en gebalanceerde vechtstijl, en als aanvoerder van het team extra belangrijk. Je begint namelijk met slechts één wissel, waarna tijdens het beste-uit-vijf-potje er langzaam meer helden beschikbaar komen. Het is een strategische laag die je langer doet nadenken over welke wissel slim is om in te zetten, zoals de snelle Spider-Man achter een loggere Magneto, maar zorgt natuurlijk ook voor het nodige spektakel.

Tokon speelt zo vloeiend en eenvoudig dat het soms zelfs doet denken aan beat ‘em-ups als Marvels Cosmic Invasion, met assists-teamgenoten als absolute hoogtepunten. De meeste bewegingen kunnen namelijk wel worden gecombineerd met aantal extra trappen van je personage, en de Assemble-aanval is daarbij de absolute climax. De bravoure van de comics en MCU-films spat ervan af.

Meer met minder

Het spreekt boekdelen dat Marvel Tokon met ‘slechts’ twintig personages eigenlijk al een betere selectie heeft dan de gemiddelde Marvel vs. Capcom-game, die er veel meer beschikbaar hebben. Er zijn deep cuts als Danger, personages die recenter populair zijn geworden zoals Deadpool en Magik, en klassiekers als Wolverine, Spider-Man en Storm. Ook de balans tussen helden en schurken is dankzij keuzes als Green Goblin, Loki en Ghost Rider ruimvoldoende. Bovendien maakt het een volgens Marvel-wetten ultrasterk team maken (Wolverine, Magneto, Dr. Doom en Hulk) extra leuk.

Ook qua omgevingen doet Tokon meer met minder. Er zijn zeven verschillende stages beschikbaar bij verschijning, met ieder drie verschillende omgevingen. Het gebeurt namelijk regelmatig dat je à la Tekken links of rechts van de arena wordt geramd, waar weer totaal nieuwe omgevingen te zien zijn. Zo leidt het gevecht op Times Square al gauw tot een knokpartij in Hell’s Kitchen, dat vol zit met referenties naar Daredevil.

Marvel Tokon: Fighting Souls lijkt daarmee een liefdesbrief aan Marvel-comics te worden, maar dan met een eigen twist waarin Arc System Works behoorlijk de vrije hand heeft. Om dezelfde reden is het ook een ontzettend leuke en diepgaande fightinggame, die hopelijk een waardige toevoeging wordt aan het vrij gesatureerde landschap.