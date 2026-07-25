Het eerder dit jaar aangekondigde God of War Laufey heeft een releasedatum gekregen: de game verschijnt op 16 februari 2027 op PlayStation 5.

Dat werd tijdens een panel op de San Diego Comic-Con aangekondigd. Het was al zo goed als zeker dat de game in 2027 uit zou komen. Ontwikkelaar Santa Monica Studio bevestigde namelijk dat het spel op disk uit zou komen, en Sony brengt nieuwe games vanaf 2028 niet meer op disk uit.

De ontwikkelaar bevestigde tijdens de panel ook dat er na Laufey nog een nieuwe God of War-game uitkomt, die weer om Kratos zal draaien. Kratos was voor Laufey altijd het hoofdpersonage van de God of War-games. De game zal direct aansluiten op het verhaal van God of War: Laufey.

Over God of War: Laufey

God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.