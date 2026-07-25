Dat werd tijdens een panel op de San Diego Comic-Con aangekondigd. Het was al zo goed als zeker dat de game in 2027 uit zou komen. Ontwikkelaar Santa Monica Studio bevestigde namelijk dat het spel op disk uit zou komen, en Sony brengt nieuwe games vanaf 2028 niet meer op disk uit.
De ontwikkelaar bevestigde tijdens de panel ook dat er na Laufey nog een nieuwe God of War-game uitkomt, die weer om Kratos zal draaien. Kratos was voor Laufey altijd het hoofdpersonage van de God of War-games. De game zal direct aansluiten op het verhaal van God of War: Laufey.
Over God of War: Laufey
God of War: Laufey draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.
Qua gameplay kunnen spelers de bikkelharde third-person actie uit de voorgaande GoW-spellen verwachten, al heeft Laufey een zwaard. De game speelt zich af in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Lees hier alles over de game.