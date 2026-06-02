Dit artikel wordt bijgewerkt zodra nieuwe aankondigingen worden gedaan. Het kan even duren voordat het overzicht compleet is!

Sony's zomer-State of Play begint om 23:00 uur, duurt ruim een uur en bevat aankondigingen en updates voor PlayStation 5-games. Direct hieronder vind je de volledige livestream op YouTube, maar we streamen de presentatie natuurlijk ook op ons Twitch- en TikTok-kanaal.

Bekijk hier alle andere Gamezomer-presentaties van deze week.

Uitgebreide gameplaybeelden Marvel's Wolverine

De enige game die is bevestigd voor de State of Play is een uitgebreide gameplaytrailer voor Marvel's Wolverine op PlayStation 5.

Veelgestelde vragen

Hoe laat begint de presentatie?

Dinsdag 2 juni om 23:00 uur CEST (Nederlandse tijd).

Hoe lang duurt de show?

Meer dan 60 minuten aan updates, aankondigingen en gameplay onthullingen.

Waar kan ik kijken?

Via YouTube en Twitch van PlayStation (verschillende talen beschikbaar.

Komt GTA 6 aan bod?

Rockstar Games laat de derde trailer van GTA 6 zeer waarschijnlijk op een ander moment zien op hun eigen kanalen.