PlayStation State of Play - Bekijk hier alle trailers en aankondigingen

De PlayStation State of Play vindt vanavond om 23:00 uur plaats. In dit overzicht plaatsen we alle trailers en aankondigingen.

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Dit artikel wordt bijgewerkt zodra nieuwe aankondigingen worden gedaan. Het kan even duren voordat het overzicht compleet is!

Sony's zomer-State of Play begint om 23:00 uur, duurt ruim een uur en bevat aankondigingen en updates voor PlayStation 5-games. Direct hieronder vind je de volledige livestream op YouTube, maar we streamen de presentatie natuurlijk ook op ons Twitch- en TikTok-kanaal.

Bekijk hier alle andere Gamezomer-presentaties van deze week.

Uitgebreide gameplaybeelden Marvel's Wolverine

De enige game die is bevestigd voor de State of Play is een uitgebreide gameplaytrailer voor Marvel's Wolverine op PlayStation 5.