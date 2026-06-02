Dit artikel wordt bijgewerkt zodra nieuwe aankondigingen worden gedaan. Het kan even duren voordat het overzicht compleet is!
Sony's zomer-State of Play begint om 23:00 uur, duurt ruim een uur en bevat aankondigingen en updates voor PlayStation 5-games. Direct hieronder vind je de volledige livestream op YouTube, maar we streamen de presentatie natuurlijk ook op ons Twitch- en TikTok-kanaal.
Bekijk hier alle andere Gamezomer-presentaties van deze week.
Uitgebreide gameplaybeelden Marvel's Wolverine
De enige game die is bevestigd voor de State of Play is een uitgebreide gameplaytrailer voor Marvel's Wolverine op PlayStation 5.