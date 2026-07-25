Signify, de fabrikant achter Philips Hue, introduceerde onlangs drie nieuwe modules die je inbouwt achter een lichtschakelaar. Daarmee maak je een wandschakelaar onderdeel van Hue en maak je, afhankelijk van de gekozen module, ook niet-slimme lampen onderdeel van je Hue-systeem. Wij hebben de Philips Hue Bedrade dimmer switch getest. Deze module maakt normale dimbare lampen slim en werkt ook zonder nuldraad.

Philips Hue Bedrade dimmer switch 8 / 10 Score De Pluspunten Werkt zonder nuldraad

Schakelaar apart te configureren

Druk- of wip-schakelaar

Geen batterij nodig

Maakt normale lamp slim De Minpunten Werkt niet met draaidimmer

Minimaal 5 watt belasting kan te weinig zijn

Dimbare lampen nodig

Prijzig Met de Philips Hue Bedrade dimmer switch maak je bestaande dimbare lampen slim, ook als er achter de schakelaar geen nuldraad aanwezig is. Zowel de verlichting als de fysieke schakelaar wordt onderdeel van Hue. De module is wel prijzig, werkt niet met iedere ledlamp en biedt geen kleurlicht of instelbare kleurtemperatuur. Hij is vooral interessant voor bijzondere armaturen en lichtgroepen die je niet eenvoudig door Hue-lampen kunt vervangen.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

De drie onlangs geïntroduceerde inbouwmodules voor Philips Hue vormen een aanvulling op de bestaande, batterijgevoede wandschakelaarmodule. Het belangrijkste verschil is dat de nieuwe modellen geen batterij nodig hebben, maar rechtstreeks op de elektriciteitsdraden worden aangesloten. Je vindt op de website van Philips Hue het verschil tussen alle beschikbare inbouwmodules.



De Bedrade wandschakelaarmodule maakt een bestaande lichtschakelaar slim. Net als bij de batterijgevoede variant zijn daarvoor slimme Hue-lampen nodig. Dat geldt niet voor de andere twee modules. Met de Bedrade aan-uitschakelaar en de Bedrade dimmer switch kun je traditionele, niet-slimme lampen opnemen in het Hue-systeem. Ook de fysieke schakelaar wordt daarbij slim.



De geteste Bedrade dimmer switch is vooral interessant omdat hij ook zonder nuldraad werkt. Dat is handig in Nederlandse woningen, waar achter een wandschakelaar meestal alleen een bruine fasedraad en een zwarte schakeldraad aanwezig zijn. De module is wel de duurste van de drie. Voor de Bedrade wandschakelaarmodule en Bedrade aan-uitschakelaar is altijd een nuldraad nodig.

Werkt zonder nuldraad

Inbouwmodules die gewone lampen slim maken, hebben naast een fasedraad meestal ook een blauwe nuldraad nodig. De module moet immers zelf van stroom worden voorzien voor de ingebouwde Zigbee-radio. Een nuldraad sluit de stroomkring, maar is doorgaans niet aanwezig achter Nederlandse lichtschakelaars.



Je kunt een nuldraad doortrekken, maar dat is vaak veel werk. Montage in de centraaldoos bij de lamp is meestal ook lastig, omdat daar weinig ruimte beschikbaar is. De Bedrade dimmer switch biedt daarom een praktisch voordeel: hij werkt zowel met als zonder nuldraad.



Zonder nuldraad gebruikt de module een kleine ruststroom die via de aangesloten lampen loopt. Die stroom is normaal gesproken te laag om de lampen zichtbaar te laten branden. Sommige ledlampen kunnen uitgeschakeld toch licht gloeien. In dat geval kun je bij het armatuur een bypass installeren. Of dat nodig is, hangt af van de gebruikte lampen.



Aansluiten met nuldraad blijft mogelijk en heeft voordelen. De kans op nagloeien wordt kleiner en de lampen behouden hun volledige helderheid. Zonder nuldraad gebruikt de module zelf een klein deel van het beschikbare vermogen, waardoor de maximale helderheid theoretisch iets lager kan zijn.

Foto: Jeroen Boer - ID In Nederland vind je achter een wandschakelaar normaal gesproken geen blauwe nuldraad.

Installatie

De meegeleverde Nederlandstalige handleiding is vrij beperkt en bevat vooral aansluitschema's voor situaties met en zonder nuldraad. Op de eerder genoemde supportwebsite staat een uitgebreidere Engelstalige handleiding, samen met een installatievideo.

Voor de montage heb je naast de module een stukje bruine fasedraad en zwarte schakeldraad nodig. De bruine fasedraad uit de wanddoos wordt aangesloten op de lichtschakelaar. Vanaf de schakelaar loopt een tweede bruine draad naar de L-klem van de module. Een kort stuk zwarte schakeldraad verbindt de schakelaar met klem 1. De bestaande zwarte draad naar de lamp sluit je aan op de klem met het pijlsymbool. Is er een blauwe nuldraad aanwezig, dan gaat die in de N-klem.

Voordat je de stroom uitschakelt, kun je in de Hue-app de QR-code op de module scannen. De app begeleidt je vervolgens door het installatieproces. Bij ons was de wizard gesloten nadat we de installatie voltooid hadden, misschien omdat de Hue Bridge ook zonder stroom zat tijdens de installatie. Dat is geen groot probleem: de Hue-app kan ook zonder QR-code naar de module zoeken. De code staat bovendien ook op de handleiding. Tijdens de configuratie kies je tussen een traditionele wipschakelaar en een drukschakelaar. Vervolgens geef je de lamp en schakelaar een naam en wijs je ze toe aan een kamer. Daarna maken zowel de voorheen niet-slimme lamp als de fysieke schakelaar deel uit van Hue.

Geschikte verlichting

Zoals iedere dimmer stelt de module eisen aan de aangesloten verlichting. Bij fase-afsnijding ondersteunt hij ledverlichting van 5 tot 200 watt. Bij fase-aansnijding ligt het bereik tussen 5 en 20 watt. Voor gloei- en halogeenlampen gelden bereiken van respectievelijk 20 tot 200 watt en 20 tot 150 watt. De module werkt ook met sommige transformatoren voor halogeenverlichting.



Dimbare spaarlampen en transformatoren met een ijzeren kern worden niet ondersteund. Het type belasting wordt automatisch gedetecteerd. Verschillende soorten lampen mogen niet binnen één lichtgroep worden gecombineerd. Tijdens de test werd een lichtgroep gebruikt bestaande uit drie identieke dimbare led-filamentlampen van elk 4,5 watt, samen 13,5 watt. Deze combinatie werkte zonder problemen. De lampen gloeiden niet na, flikkerden niet en leken niet minder fel. Een bypass die problemen rondom nagloeien oplost was daardoor niet nodig.



Wel moest het minimale dimniveau in de Hue-app worden aangepast. De standaardwaarde van 50 procent werkte minder goed dan 57 procent. Na die wijziging werkte de dimregelaar in de app beter.

Foto: Jeroen Boer - ID De inbouwmodule is getest in combinatie met drie dimbare ledlampen.

Wat zijn fase-afsnijding en fase-aansnijding? Fase-afsnijding en fase-aansnijding zijn twee manieren waarop een dimmer het vermogen naar een lamp regelt. Bij fase-aansnijding wordt het begin van iedere stroomgolf afgesneden, bij fase-afsnijding juist het einde. Welke methode geschikt is, hangt af van de lamp en de gebruikte elektronica. Ledlampen werken vaak beter met fase-afsnijding.

Wipschakelaar of drukschakelaar

De module ondersteunt zowel traditionele wipschakelaars als drukschakelaars. Een drukschakelaar bevat een veer en springt na het indrukken terug naar zijn beginpositie. Daarmee kun je de verlichting niet alleen in- en uitschakelen, maar ook vanaf de muur dimmen door de schakelaar ingedrukt te houden. Met een normale wipschakelaar kun je alleen in- of uitschakelen. Voor dimmen moet je dan de Hue-app of een andere slimme bediening gebruiken.



Bestaande draaiknopdimmers kunnen niet op de Bedrade dimmer switch worden aangesloten. Wie zo'n dimmer vervangt, kan daarom het best kiezen voor een drukschakelaar.

Foto: Jeroen Boer - ID Je hebt wel een druk- of wip-schakelaar met knop nodig; een dimmer met draaiknop die je wellicht hebt, kan niet.

Volwaardige slimme schakelaar

Zigbee-inbouwmodules zonder nuldraad bestaan al langer en zijn vaak goedkoper dan deze geteste variant van Philips Hue. Daar tegenover dat andere modules een stuk minder slim zijn: die worden in smarthomesystemen meestal alleen als slimme lamp weergegeven. De aangesloten verlichting is dan digitaal te bedienen, maar de fysieke schakelaar verschijnt niet afzonderlijk in het systeem en kan niet uitgebreid worden geconfigureerd.



Bij de Philips Hue Bedrade dimmer switch is dat anders. De fysieke schakelaar wordt als zelfstandig bedieningsapparaat zichtbaar in de Hue-app. Je kunt hem daardoor bijvoorbeeld een andere lamp dan de rechtstreeks aangesloten lamp laten bedienen, of alle lampen in een kamer laten aansturen. De aangesloten lamp kan op zijn beurt ook via een andere Hue-schakelaar worden bediend.



De fysieke lichtknop krijgt daarmee vrijwel dezelfde mogelijkheden als andere slimme Hue-schakelaars. Dat maakt duidelijk dat de module specifiek voor het Hue-systeem is ontworpen. De koppeling is eenvoudig en de integratie is uitgebreider dan bij veel algemene Zigbee-modules.

Je kunt zowel de lamp als de schakelaar apart configureren en bijvoorbeeld ook een andere Hue-lamp met de schakelaar bedienen.

Conclusie

Met de Philips Hue Bedrade dimmer switch maak je bestaande dimbare lampen onderdeel van je Hue-systeem, zonder dat er achter de schakelaar een blauwe nuldraad aanwezig hoeft te zijn. Dat is vooral handig in Nederlandse woningen, waar die draad vaak ontbreekt. Niet alleen de aangesloten verlichting wordt slim: ook de fysieke schakelaar verschijnt apart in de Hue-app en is naar wens te configureren.



De module is wel vrij prijzig en werkt niet met iedere lamp. De verlichting moet dimbaar zijn en de compatibiliteit hangt af van de gebruikte ledlampen. Bij installatie zonder nuldraad kan bovendien een bypass nodig zijn. Ook verandert de module gewone lampen niet in volwaardige Hue-lampen: kleurlicht en een instelbare kleurtemperatuur krijg je er niet bij. Je maakt alleen de bestaande lichtgroep slim en dimbaar.



Daarmee is de Bedrade dimmer switch vooral interessant voor bijzondere armaturen, decoratieve dimbare lampen en lichtgroepen met meerdere lampen die je niet eenvoudig of betaalbaar door Hue-lampen kunt vervangen. Kun je zonder problemen echte Hue-lampen plaatsen, dan is de batterijgevoede Hue-wandschakelaarmodule meestal de eenvoudigere en logischere keuze.

Kieskeurig.nl Philips Hue Philips Hue Bedrade Dimmer Switch (1 Kanaal) bol. Beste prijs € 59,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Philips Hue € 59,99 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 59,99 Op voorraad Bekijk product

Veelgestelde vragen Wat is het verschil tussen een slimme dimmer en een slimme lamp? Een slimme dimmer maakt een bestaande lichtgroep digitaal bedienbaar, terwijl een slimme lamp zelf de slimme elektronica bevat. Bij een slimme dimmer blijven de huidige lampen meestal behouden, wat handig is bij bijzondere armaturen of meerdere lichtpunten. Slimme lampen bieden vaak meer functies, zoals kleurlicht en instelbare kleurtemperatuur. De beste keuze hangt af van het armatuur, het aantal lampen, de gewenste functies en de beschikbare bedrading. Waar moet je op letten bij het kiezen van een slimme inbouwdimmer? Controleer altijd 4 punten: het type lamp, het totale wattage, de beschikbare bedrading en de compatibiliteit met je smarthomesysteem. Niet iedere ledlamp werkt goed met iedere dimmer. Ook kunnen minimale belasting, dimtechniek en beschikbare ruimte in de inbouwdoos een rol spelen. Kies bij voorkeur een dimmer die expliciet geschikt is voor het gebruikte type verlichting en controleer of bediening via app, spraakassistent en fysieke schakelaar wordt ondersteund. Is een slimme dimmer zonder nuldraad veilig? Een slimme dimmer zonder nuldraad kan veilig worden gebruikt wanneer hij correct is geïnstalleerd en geschikt is voor de aangesloten verlichting. Het apparaat haalt een kleine hoeveelheid stroom via de lamp, ook wanneer deze uitstaat. Daardoor kunnen sommige ledlampen nagloeien of onrustig reageren. Laat werkzaamheden aan netspanning uitvoeren door iemand met voldoende elektrische kennis en gebruik alleen producten die voldoen aan de geldende Europese veiligheidsnormen. Waarom flikkeren ledlampen soms met een slimme dimmer? Flikkeren ontstaat meestal door een slechte combinatie van dimmer, led-driver en minimale belasting. Ledlampen gebruiken veel minder vermogen dan gloei- of halogeenlampen, waardoor oudere of ongeschikte dimmers instabiel kunnen werken. Ook een te laag ingesteld dimniveau kan problemen veroorzaken. Controleer of de lampen dimbaar zijn, gebruik identieke lampen binnen één lichtgroep en kies een dimmer die expliciet geschikt is voor ledverlichting. Welke alternatieven zijn er voor een slimme inbouwdimmer? Er zijn 3 veelgebruikte alternatieven: slimme lampen, slimme stekkers en slimme schakelaars die alleen een digitaal signaal doorgeven. Slimme lampen bieden meestal de meeste lichtfuncties, maar zijn minder praktisch bij armaturen met veel lampen. Slimme stekkers zijn vooral geschikt voor losse armaturen. Een slimme wandschakelaar is handig wanneer bestaande slimme lampen permanent van stroom moeten worden voorzien en je toch normale bediening aan de muur wilt behouden.

Wanneer is een slimme dimmer voordeliger dan slimme lampen?