Om 16:00 uur Nederlandse tijd gaat de Nintendo Direct van deze zomer van start. Bekijk hieronder alle trailers op een rij.

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De Nintendo Direct begint om 16:00 uur en duurt zo'n 50 minuten. De presentatie toont volgens Nintendo Nintendo Switch 2- en Nintendo Switch-games die 'veelal' dit jaar nog verschijnen. De presentatie wordt gevolgd door 95 minuten aan Nintendo Treehouse Live: een stream waarin het bedrijf dieper ingaat op een aantal games. Bekijk hieronder de stream en Treehouse.

Nintendo Switch Sports Resort uit de doeken gedaan

Nintendo werkt aan een nieuwe sportsgame na Wii Sports en Wii Sports Resorts, genaamd Nintendo Switch Sports Resort. Net als in de tweede game in de reeks bezoeken spelers weer Wuhu Island, waar allerlei sporten te beoefenen zijn, van tennis, bowlen en basketbal tot volleybal, golf, skaten, sportvliegen en zelfs duimworstelen.

Logischerwijs spelen de Joy-Con-controllers een grote rol bij deze sporten. Met de bewegingsgevoelige besturing zijn de diverse sporten te spelen, en sommige sporten maken gebruik van de muisbesturing die mogelijk is met de Joy-Cons. De game komt op 22 oktober uit voor Switch 2.

Switch 2-versie van Stellar Blade onthuld

Stellar Blade komt in de loop van dit jaar naar Nintendo Switch 2, zo werd vandaag tijdens de Nintendo Direct aangekondigd. Vorig jaar kondigde ontwikkelaar Shift Up al aan dat het bedrijf development kits van de Switch 2 had verkregen, dus het lag al in de lijn der verwachting dat de game naar Nintendo's console zou komen. Vorige week is tijdens Summer Game Fest al een vervolg op het spel aangekondigd, maar daar is vooralsnog geen Switch 2-versie van aangekondigd.

Stellar Blade speelt zich af in de nabije toekomst, waarin de mensheid wordt verbannen van aarde nadat ze een oorlog tegen de buitenaardse Naytiba verloren. Spelers besturen Eve, die terugkeert naar aarde om de thuisplaneet van de mensheid terug te winnen. In het spel vechten spelers vooral door een grote verscheidenheid aan moves en combo's uit te voeren.

Fire Emblem: Fortune’s Weave verschijnt op 17 september

Fire Emblem: Fortune’s Weave is vanaf 17 september beschikbaar op Nintendo Switch 2. Daarbij komt er een speciale fysieke editie beschikbaar, de Dagdan Collection, met daarin onder andere een landkaart, artboek en een steelbook. Er werd ook een nieuwe trailer getoond, die hieronder te bekijken valt.

Fire Emblem: Fortune’s Weave werd vorig jaar al aangekondigd tijdens een voorgaande Nintendo Direct. Het gaat om het achttiende deel in de tactische reeks. De typische tactische, beurtelingse gameplay blijft intact, waarbij spelers een band vormen met diverse personages. Maar pas op: deze kunnen ook verloren gaan op het slagveld.

Onimusha: Way of the Sword komt ook naar Switch 2

De aankomende game Onimusha: Way of the Sword is tijdens de Direct vandaag voor Switch 2 aangekondigd. Het was al bekend dat het spel op 25 september naar PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc komt. Dan zal de Switch 2-versie ook verschijnen.

Spelers verkennen in de game de historische Japanse hoofdstad Kyoto en nemen het op tegen allerlei monsterlijke wezens uit de onderwereld. In de huid van samoerai Miyamoto Musashi – die qua gelijkenis is gebaseerd op de overleden acteur Toshiro Mifune – wordt er flink met zwaarden gehakt.

Switch 2-versie van Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aangekondigd

De actie-rpg Dragon's Dogma 2 zal op 9 oktober naar Switch 2 komen. De game kwam enkele jaren geleden al uit op andere systemen. Daarna kwam ook de uitbreiding Dark Arisen uit, en die maakt ook onderdeel uit van deze Switch 2-versie.

Pokémon Pokopia krijgt betaalde dlc

Het eerder dit jaar uitgekomen Pokémon Pokopia, waarin spelers een wereld in volle glorie herstellen en leefomgevingen maken voor pokémon, krijgt niet geheel onverwachts betaalde dlc.

Er zijn in ieder geval drie uitbreidingen beloofd, waarvan de eerste, Bubbly Basin, in augustus verschijnt. Die dlc zorgt er voor dat spelers zich onbeperkt in water kunnen bevinden. Ook bevat het een nieuw gebied, wat zich onderwater bevindt. Eind dit jaar komt de tweede dlc - met nieuwe gameplayopties - en de derde uitbreiding, met een nieuw stadje, in 2027. De uitbreidingspas waarmee deze uitbreidingen gespeeld kunnen worden staat vanaf vandaag te koop in de Nintendo eShop.

Switch-game Rhythm Paradise Groove wederom getoond

In de Nintendo Direct werd een nieuwe trailer van de aankomende Switch-game Rhythm Paradise Groove getoond. Spelers moeten net als in voorgaande delen in de reeks allerlei minigames gebaseerd op ritme doorlopen. Zo moet er bijvoorbeeld op de maat van muziek op een knop gedrukt worden. Dat kan in totaal met vier spelers, maar ook in je eentje.

De muziek wordt wederom verzorgd door de Japanse muzikant Tsunku. Hoewel Rhythm Paradise Groove uitkomt voor de eerste Switch, is de game ook speelbaar op Switch 2 via backwards compatibility. De releasedatum werd eerder dit jaar al aangekondigd: die staat op 2 juli.

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition voor Switch 2 aangekondigd

Nadat eerder al een leeftijdsclassificering voor een Switch 2-versie van Devil May Cry 5 was gelekt, is de game vandaag tijdens de Nintendo Direct officieel voor de console aangekondigd. De game kwam in 2019 al uit voor PlayStation 4, Xbox One en pc, en verscheen later ook op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. In de actiegame besturen spelers Dante en Nero, ieder met een eigen vechtstijl. De game is vanaf 23 juni verkrijgbaar op Switch 2.

Verder ook getoond tijdens de Nintendo Direct

Er kwamen nog veel meer trailers van aankomende Switch 2-games voorbij in de Nintendo Direct. Naast de titels die we hierboven hebben behandeld, zijn hieronder trailers van de andere games te zien.