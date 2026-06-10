Nintendo Direct: slechte presentatie, goede games - Bonuslevel

Cody is terug uit Japan en viel met z'n neus in de boter: de grote zomer-Direct is geweest. Met Ocarina of Time-remake, Kingdom Hearts 4,Xenoblade Genesis, Fire Emblem en Final Fantasy Resonance zat het vol met dikke games, maar toch klopt er iets niet?

Bekijk hier alle trailers van de Direct op een rij.

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