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Nintendo Direct: slechte presentatie, goede games - Bonuslevel
Cody is terug uit Japan en viel met z'n neus in de boter: de grote zomer-Direct is geweest. Met Ocarina of Time-remake, Kingdom Hearts 4,Xenoblade Genesis, Fire Emblem en Final Fantasy Resonance zat het vol met dikke games, maar toch klopt er iets niet?
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