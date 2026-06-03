Tijdens de State of Play onthulde Sony de aankomende PlayStation 5-game God of War: Laufey, een spin-off van de God of War-reeks.

Er gingen al geruime tijd geruchten over een God of War-spin-off, en die blijken nu te kloppen. De game van Santa Monica Studio werd aan het einde van de State of Play-uitzending onthuld met meer dan 20 minuten aan gameplay. Het spel draait niet om Kratos zoals voorgaande games in de reeks, maar om Faye - ook wel bekend als Laufey, de tweede vrouw van Kratos en de moeder van Atreus, die overleed voor het begin van het in 2018 verschenen God of War.

In de video is te zien hoe Faye na haar overlijden in een andere wereld ontwaakt, waar ze een vreemd maar lief ogend wezen volgt. Al snel wordt Faye's wandeltocht verstoort door gevaarlijke monster, waar ze al hakkend met een zwaard korte metten mee maakt. Ondertussen wordt net als in de moderne God of War-games een derdepersoonsperspectief met een camera vlak achter de schouder van het personage aangehouden.

Verderop in het gameplaysegment wordt Faye gevangen genomen door een groep mensachtige wezens. Tijdens haar ontsnapping wordt ze bijgestaan door een soort pratende, doorzichtige kubus, waarna er nog meer gevechten met vijanden volgen, met tot slot een spectaculair baasgevecht.

Interessant genoeg lijkt Faye zich te bevinden in het hiernamaals voor goden, Everywhen, waardoor er goden uit verschillende mythologieën te zien zijn. Voorgaande God of War-games richtten zich vaak op één bepaalde mythologie, zoals de oude Griekse en Noordse goden. Een releasedatum voor het spel is nog niet bekend.

Naast het uitgebreide gameplaysegment zijn hieronder nog meer video's te zien, waaronder een interview met de regisseur van de game.