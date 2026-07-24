In de LEC Summer Split strijden tien Europese teams om drie begeerde plekken op het wereldkampioenschap League of Legends te bemachtigen. Lees hier alles over de belangrijkste data, de toernooiopzet en wie je in de gaten moet houden.

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Het einde van het League of Legends e-sportsseizoen nadert. De Mid Season Invitational is afgelopen en dus maken de tien teams die meespelen in de League of Legends EMEA Championship (LEC) zich op voor de laatste horde: de LEC Summer Split. Van 24 juli tot en met de Grand Finals op 21 september gaan zij uitmaken wie Europa, het Midden-Oosten en Afrika mogen vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap. Tijdens dat toernooi strijden de grootste en beste League of Legends-teams ter wereld om de Summoners Cup, de ultieme prijs in competitief League of Legends.

Tien teams

Maar wie zijn die tien teams die het tegen elkaar opnemen tijdens de LEC Summer Split?

- Fnatic

- G2 Esports

- GIANTX

- Karmince Corp

- Movistar KOI

- Natus Vincere

- Shifters

- SK Gaming

- Team Heretics

- Team Vitality

In de LEC staan de teams vast; ze worden namelijk bepaald door een franchisesysteem. Dat houdt in dat partijen een vaste plek in het toernooi ‘kopen’ en van degradatie en promotie geen sprake is. Daardoor vind je een aantal van de grootste en bekendste e-sportsteams uit de EMEA-regio in deze competitie. Namen als G2, SK Gaming, NaVi, Vitality en Fnatic zijn zodoende al jaren niet meer uit het e-sportlandschap en de League of Legends-scene weg te denken.

Van deze teams is de allergrootste favoriet G2. Met een overvolle prijzenkast is dit team zowel lokaal als internationaal het meest toonaangevende team uit EMEA. Het won al negentien keer een LEC split, dat heeft geen enkel ander Europees team ze ooit nagedaan. Veteraan Rasmus "Caps" Borregaard Winther wordt al jaren gezien als de beste Europese speler ooit en hij levert altijd een groot aandeel in elke overwinning van G2.

Het Franse Karmine Corp en het Spaanse Movistar Koi zijn allebei zowel de najagers van het dominante G2 als organisaties gesticht door bekende streamers. Ze kennen grote en zeer enthousiaste (lees: vocale) fanbases en hebben als enige in de afgelopen jaren LEC splits gewonnen. Karmine Corps jongste speler, botlane carry Caliste "Caliste" Henry-Hennebert, wordt gezien als het nieuwe wonderkind van de LEC. Hij is zeker een speler om in de gaten te houden.

Naast deze teams zijn er nog een aantal andere organisaties die roet in het eten van de top 3 kunnen gooien. Vitality bezit de beste toplaner van de gehele LEC. GIANTX is daarnaast al een aantal opeenvolgende competities ‘de eeuwige vierde’, maar laat keer op keer meer potentie zien. Fnatic, de winnaars van het eerste wereldkampioenschap League of Legends, heeft een veelbelovend team waar alles net niet goed paste in de vorige splits.

Ook de underdogs, NaVi, Shifters, SK Gaming en Team Heretics, kunnen op een goede dag de beste teams van de LEC verslaan. Wie weet lukt het een van hen deze zomer om een gooi te doen naar het kampioenschap.

Het Summer Split-format

Dan de toernooiopzet. In de LEC Summer Split spelen alle teams een enkele keer een best-of-3-serie tegen elkaar. Dat betekent dat twee teams maximaal drie opeenvolgende wedstrijden tegen elkaar spelen, waar het eerste team dat twee keer wint de winst pakt. Zo heeft iedereen een kans om een eerder verlies om te draaien tot een overwinning. Een enkel potje professioneel League of Legends duurt rond de dertig minuten, dus een serie kan makkelijk uitlopen tot anderhalf uur spanning en sensatie.

Naast dat de meeste series in de LEC studio in Berlijn worden gespeeld, zijn er deze Summer Split ook twee Roadshow-events. Op deze evenementen, georganiseerd door deelnemende e-sportsorganisaties, kunnen fans op andere plekken in Europa een aantal LEC teams live in actie zien. Die wedstrijden zijn voor zowel de fans als de spelers een mooi voorproefje van de Grand Finals. Na deze eerste speelronden gaan de zes teams met het beste winst-verliesratio door. Als teams een gelijke stand hebben, wordt de uiteindelijke plaatsing bepaald door onderling resultaat. Voor de overige vier teams zit het jaar erop tot de start van het seizoen 2026/2027.

Als de kaf van het koren gescheiden is, is het tijd voor de LEC Summer Playoffs. De play-offs doen er qua spanning nog een schepje bovenop. De overgebleven teams spelen hier namelijk door een zogenaamde double-elimination bracket. Dat betekent dat je bijna altijd twee series speelt voordat je uitgeschakeld wordt. De top vier start in de upper bracket, terwijl de nummers vijf en zes in de lower bracket wachten op de verliezende teams uit de upper bracket.

Nadat de eerste twee rondes met best-of-5 series gespeeld zijn, vertrekt de competitie naar Nice voor de Finals. Dit zijn de laatste en meest spannende wedstrijden, en elke serie is een do-or-die. Dat betekent dus nog meer wedstrijden waar de teams het onderste uit de kan moeten halen om de winst in de wacht te slepen. Deze series beslissen dan ook wie uiteindelijk in de top 3 eindigt, en dus die begeerde tickets voor het wereldkampioenschap mee naar huis neemt.

Het kijken waard

League of Legends is een snel, tactisch en technisch spel waar spelers samen met hun teamgenoten verschillende speelbare personages met uiteenlopende krachten besturen. Het doel is uiteindelijk om de basis van de tegenpartij te vernietigen. Tijdens de Summer Split is die tactische diversiteit in personages nog beter zichtbaar omdat er met zogenoemde Fearless Draft gespeeld wordt. Waar in eerdere jaren teams bij het kiezen van de juiste teamsamenstelling steeds de op dat moment sterkste personages selecteerden, is dat nu niet meer mogelijk. Elke ‘Champion’ die tijdens de serie gekozen wordt, mag namelijk voor de rest van de serie niet meer gebruikt worden. Dat zorgt ervoor dat elke wedstrijd anders is en dat je als kijker keer op keer verrast wordt door creatieve keuzes die alles kunnen veranderen. Wat wil een kijker, zowel nieuw als oudgediend, nog meer?

Klinkt de LEC Summer Split als iets dat je wilt volgen? Dan zijn dit de data die je in de gaten moet houden:

- 24 juli: start van de Summer Split (LEC Studio, Berlijn)

- 24 t/m 26 juli: Karmine Corp Summer Roadtrip (Adidas Arena, Parijs)

- 4 t/m 6 september: Movistar Koi Summer Roadtrip (Madrid Arena, Madrid)

- Datum onbekend: Summer Split Playoffs

- Datum onbekend: Summer Split Finals (Nice)

Het wordt dit seizoen vanaf 24 juli elke vrijdag, zaterdag en zondag uitgezonden op YouTube, Twitch en de League of Legends-e-sportswebsite. Nederlandse fans moeten het doen met de officiële Engelstalige uitzending.

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