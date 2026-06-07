Zondagavond om 19:00 uur vindt de Xbox Games Showcase plaats, gevolgd door een presenatie over Gears of War E-Day. Bekijk hieronder alles trailers voor nieuwe Xbox- en pc-games op een rij.

De Xbox Games Showcase is natuurlijk de grootste Xbox-presentatie van het jaar, vol met updates en aankondigingen voor nieuwe Xbox Series X en S- en pc-games. Zo komen Fable, Halo: Campaign Evolved en Call of Duty: Modern Warfare 4 sowieso voorbij, en komt er ook een preciale 'Direct' over het aankomende Gears of War: E-Day.

De presentatie begint zondag 7 juni om 19: 00 uur Nederlandse tijd en duurt naar schatting anderhalf uur. De Gears of Way E-Day-presentatie duurt naar schatting dertig minuten. Bekijk hieronder de stream en alle aankondigingen zodra ze bekend zijn, en kijk gezellig mee naar onze stream op Twitch en TikTok.

Dit artikel wordt live bijgewerkt met alle trailers. Het kan even duren voordat het compleet is!

Fable

Helaas is Fable uitgesteld naar februari 2027, maar gelukkig kregen we wel de bevestiging dat de rpg wordt getoond tijdens de Xbox Games Showcase.

Gears of War: E-Day

Na de Xbox Games Showcase volgt een uitgebreide presentatie voor Gears of War: E-Day, waarin de prequel verder wordt uitgediept. De game moet in 2026 verschijnen, dus hoogstwaarschijnlijk komen we ook de releasedatum te weten.