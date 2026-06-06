De afgelopen jaren zijn er al twee delen uitgekomen: Final Fantasy 7 Remake en Final Fantasy 7 Rebirth. Samen met dit derde deel vormen de spellen een uitgebreide remake van de oorspronkelijk op de eerste PlayStation verschenen rpg Final Fantasy 7.
Deze games pakken het origineel als uitgangspunt, maar werken het verhaal en de spelwereld veel verder uit. Naast de sterk verbeterde graphics zijn er bijvoorbeeld veel uitgebreidere gebieden en onderdelen van het verhaal aanwezig.
De onthullingstrailer van Revelation toont dat het luchtschip uit het oorspronkelijke spel ook in de game zit. Mensen kunnen uit het luchtschip springen om in de spelwereld verder te lopen. Daarnaast is er veel actievolle gameplay te zien, alsmede de kleurrijke spelwereld die groter moet worden dan de werelden in de vorige games.
De eerste twee games in de FF7 Remake-trilogie verschenen in eerste instantie op PlayStation-consoles, maar zijn uiteindelijk ook op pc, Xbox Series-consoles en Nintendo Switch 2 uitgekomen. Square Enix onthulde vanavond dat dit derde deel tegelijk op al deze platforms uitkomt, om precies te zijn in het voorjaar van 2027.