Tijdens Summer Game Fest afgelopen avond werd het slotstuk in de Final Fantasy 7 Remake-trilogie officieel aangekondigd. De game heet Final Fantasy 7 Revelation.

De afgelopen jaren zijn er al twee delen uitgekomen: Final Fantasy 7 Remake en Final Fantasy 7 Rebirth. Samen met dit derde deel vormen de spellen een uitgebreide remake van de oorspronkelijk op de eerste PlayStation verschenen rpg Final Fantasy 7.

Deze games pakken het origineel als uitgangspunt, maar werken het verhaal en de spelwereld veel verder uit. Naast de sterk verbeterde graphics zijn er bijvoorbeeld veel uitgebreidere gebieden en onderdelen van het verhaal aanwezig.

De onthullingstrailer van Revelation toont dat het luchtschip uit het oorspronkelijke spel ook in de game zit. Mensen kunnen uit het luchtschip springen om in de spelwereld verder te lopen. Daarnaast is er veel actievolle gameplay te zien, alsmede de kleurrijke spelwereld die groter moet worden dan de werelden in de vorige games.