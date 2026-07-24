PlayStation Network werkt momenteel niet, en op een ongelukkig moment

Momenteel doet het online netwerk van PlayStation - het apt genaamde PlayStation Network - het niet. De problemen verschenen een paar uur geleden, en verhinderen spelers nog steeds.

Op de officiële website van Sony PlayStation wordt aangegeven dat het netwerk naar behoren moet functioneren, maar wij en andere gebruikers rapporteren nog altijd problemen met de online functionaliteiten op PlayStation. Wij ondervonden de problemen rond 14:00 uur vanmiddah, en kunnen nog altijd niet soepel gebruik maken van de PlayStation Store, games installeren of online spelen op het platform.

Dit is bijzonder ongelukkige timing, gezien de open bèta van Marvel Tokon: Fighting Souls eerder vandaag van start is gegaan op zowel PlayStation 5 als pc. Spelers hebben nog tot aankomende maandag, 08:00 uur om de game te spelen, maar door het gebrek van onlinefuncties is het spel nu niet online te spelen, of te installeren. Ook op pc niet, waar voor het spelen ingelogd moet worden met een PlayStation-account.

Tevens krijgen spelers die de Premium Edition van het spel hebben gekocht vandaag al toegang tot Halo: Campaign Evolved, wat de eerste keer is dat een spel uit de van origine Xbox-franchise op een Sony-console te spelen is. Je betaalt twintig euro meer voor deze vroege toegang en een aantal digitale extra's.

Wat is de oorzaak?

De oorzaak van de problemen met het PlayStation Network is momenteel niet bekend, en er is ook geen officiële indicatie van wanneer deze verholpen worden.

Sommige gebruikers geloven dat de online activistenorganisatie Anonymous iets met de kuren van het netwerk te maken heeft, gezien het account op X het volgende bericht plaatste: "PlayStation Network werkt wereldwijd niet".

Men denkt waarschijnlijk dat de groep hiermee te maken heeft door de recente controverse rondom Sony die in 2028 stopt met het produceren van fysieke games voor PlayStation-consoles, maar Anonymous heeft geen indicatie gegeven betrokken te zijn bij de situatie. In een latere tweet werd er een grapje gemaakt rondom de situatie.

Het digitale tijdperk van PlayStation

Er zit wel een ironisch randje aan de situatie, gezien de eerder benoemde controverse waardoor Sony de afgelopen weken onder vuur ligt. Het bedrijf maakte toen bekend vanaf januari 2028 niet langer nieuwe disks te produceren voor games die op PlayStation-consoles uitkomen, waardoor spelers aangewezen zijn op Sony's eigen PlayStation Store om nieuwe spellen aan te schaffen. Velen zijn daar ontevreden over, en uiten die onvrede dan ook onder socialmedia-posts van het bedrijf.

Hoewel Sony al een aantal weken onder vuur ligt vanwege de beslissing, is het onwaarschijnlijk dat de beslissing terug wordt gedraaid. De Europese Unie kan niets tegen de beslissing doen, en de cijfers wijzen erop dat steeds meer van de gameverkoop al in digitale winkels als de PlayStation Store plaatsvindt. Onze Michel Musters schreef over de redenen achter de ontwikkeling in dit artikel.