Een draadloze steelstofzuiger pak je snel voor kruimels, stof en haren, zonder eerst een snoer uit te rollen. Wij vonden vijf modellen die maximaal 200 euro kosten en van gebruikers op Kieskeurig.nl een reviewcijfer van 8 of hoger hebben gekregen.

AEG AS31CB18GG

Reviewcijfer: 8,1

De AEG AS31CB18GG is opgebouwd als een twee-in-éénmodel. Je gebruikt hem als steelstofzuiger voor de vloer en haalt de handstofzuiger los voor bijvoorbeeld kruimels op meubels, traptreden of andere kleinere oppervlakken. Het apparaat kan zelfstandig rechtop blijven staan. Daardoor hoef je tijdens het schoonmaken niet steeds een wandhouder of meubel te zoeken wanneer je even stopt.

Deze AEG beschikt over twee zuigstanden. Je kunt daarmee het vermogen aanpassen aan de hoeveelheid vuil en het soort oppervlak. De gebruiksduur loopt op tot ongeveer 45 minuten, afhankelijk van de gekozen stand. De accu is in de behuizing verwerkt en wordt opgeladen via het meegeleverde laadstation. Het stofreservoir heeft een inhoud van ongeveer een halve liter en is zonder stofzak te gebruiken.

Met een gewicht van ongeveer 2,65 kilogram is het model gericht op korte en regelmatige schoonmaakrondes. De afneembare handunit maakt het mogelijk om niet alleen vloeren, maar ook tafels, banken en lastig bereikbare plaatsen aan te pakken. Het model heeft op Kieskeurig.nl een gemiddelde beoordeling van 8,1 uit 38 reviews.

Kieskeurig.nl AEG AEG AS31CB18GG bol. Beste prijs € 113,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

Philips XC2011/01

Reviewcijfer: 8,2

Met een gewicht van 1,5 kilogram is de Philips XC2011/01 een van de lichtere modellen in deze selectie. Het apparaat is daardoor gemakkelijk tussen kamers te verplaatsen en kan ook worden gebruikt voor plekken boven vloerniveau. Door de buis los te halen ontstaat een compacte handstofzuiger voor bijvoorbeeld de bank, tafel of auto.

De accu biedt tot 40 minuten gebruiksduur in de zuinigste stand en ongeveer 10 minuten in de turbostand. Je kunt kiezen uit twee vermogensstanden. De PowerCyclone 7-techniek scheidt stof uit de luchtstroom, waarna het vuil in het stofreservoir terechtkomt. Stofzakken zijn dus niet nodig.

In de vloerzuigmond zit ledverlichting. Die schijnt laag over het vloeroppervlak, waardoor kleine stofdeeltjes en haren duidelijker zichtbaar worden. De zuigmond is vooral gericht op harde vloeren. Bij tapijt en vloerkleden kan de beweeglijkheid verschillen door de weerstand van het materiaal. De wandhouder dient tegelijk als vaste opbergplek. Op Kieskeurig.nl staat het model met een gemiddeld reviewcijfer van 8,2. Gebruikers noemen vooral het lage gewicht en de verlichting. Volgens sommige testers komt de brede vloerzuigmond echter minder gemakkelijk in bepaalde hoeken.

Kieskeurig.nl Philips Philips XC2011/01 bol. Beste prijs € 129,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Philips DA € 129,00 1-2 dag(en) Bekijk product

Philips 3000 Series XC3033/01

Reviewcijfer: 8,1

De Philips XC3033/01 heeft drie vermogensstanden, waaronder een turbostand voor vuil dat meer zuigkracht vraagt. In die hoogste stand bedraagt de gebruiksduur ongeveer 15 minuten. In een lagere stand kan de stofzuiger langer achtereen worden gebruikt. Doordat de accu uitneembaar is, kun je hem bovendien afzonderlijk vervangen wanneer dat later nodig is.

De vloerzuigmond is uitgerust met ledverlichting. Hierdoor zie je stof en kruimels gemakkelijker op harde vloeren en onder meubels. Het apparaat weegt ongeveer 1,5 kilogram zonder alle aangebrachte onderdelen. Dat beperkt de belasting wanneer je de stofzuiger optilt voor de trap, meubels of hogere oppervlakken.

Door de zuigbuis te verwijderen gebruik je de motorunit als handstofzuiger. Met passende opzetstukken bereik je dan bijvoorbeeld kieren, bekleding of de ruimte tussen autostoelen. Het stof wordt opgevangen in een zakloos reservoir, dat na gebruik kan worden geleegd. Op Kieskeurig.nl heeft dit model een gemiddelde beoordeling van 8,1 uit 17 goedgekeurde reviews. In de gebruikerservaringen worden de zuigkracht en de verlichte vloerzuigmond regelmatig genoemd.

Kieskeurig.nl Philips Philips 3000 series XC3033/01 bol. Beste prijs € 194,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

AEG AS52CB18DB Clean 5000

Reviewcijfer: 8,3

De afneembare handstofzuiger vormt het middelpunt van de AEG AS52CB18DB Clean 5000. Wanneer je de unit uit de steel haalt, kun je kleinere oppervlakken en meubels schoonmaken zonder de volledige stofzuiger te hanteren. Voor vloeren wordt de handunit gecombineerd met de steel en de gemotoriseerde vloerborstel.

Een acculading biedt een opgegeven gebruiksduur tot 45 minuten. Op de hoogste stand is de werktijd korter, waardoor die stand vooral bedoeld is voor plaatselijk vuil of een intensievere behandeling van een klein oppervlak. Het opladen duurt ongeveer 4,5 uur. Het stofreservoir biedt ruimte aan circa 0,3 liter, zodat het bij grotere schoonmaakrondes mogelijk tussentijds moet worden geleegd.

De stofzuiger weegt ongeveer 3,72 kilogram, waarvan het grootste deel van dat gewicht zich relatief laag in de constructie bevindt, doordat de handstofzuiger in het onderste deel van de steel is geplaatst. Dat verschilt van modellen waarbij motor en stofbak bij de handgreep zitten.

Kieskeurig.nl AEG AEG AS52CB18DB bol. Plaza Beste prijs € 182,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Coolsound.nl € 199,00 Op werkdagen voor 22:00 besteld, morgen in huis Bekijk product EP.nl € 239,00 Op werkdagen voor 20:00 besteld, de volgende werkdag in huis! Bekijk product

Samako CleanDetect Steelstofzuiger

Reviewcijfer: 8,4

De Samako CleanDetect past zijn zuigkracht in de automatische stand aan de waargenomen hoeveelheid vuil aan. Naast deze automatische regeling zijn er drie handmatig te kiezen standen. Op de laagste stand bedraagt de opgegeven accuduur maximaal 60 minuten. De hoogste stand verkort dit tot ongeveer 15 minuten. Een volledige laadbeurt duurt circa vier uur.

Het stofreservoir heeft een inhoud van 0,8 liter. Dat is groter dan bij verschillende andere steelstofzuigers in deze selectie, zodat je het reservoir bij een vergelijkbare hoeveelheid vuil minder snel hoeft te legen. De vloerzuigmond bevat ledverlichting, terwijl een indicatielampje informatie geeft over de werking. De stofzuiger kan ook worden omgebouwd tot kruimelzuiger. Een smalle zuigmond en borstel helpen bij kieren, meubels en de auto.

Het apparaat weegt 3,3 kilogram en produceert maximaal 77 decibel. De steel is in hoogte verstelbaar en de vloerunit heeft een parkeerstand, waardoor je het apparaat tijdelijk rechtop kunt zetten.