De remake van de Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time is officieel aangekondigd tijdens de Nintendo Direct vanmiddag.

Na vele geruchten werd de game vandaag eindelijk uit de doeken gedaan. Nintendo claimt dat de game "herboren" wordt voor een nieuwe generatie. De eerste trailer toont nog geen gameplay - alleen wat illustraties op een digitale versie van een gewoven doek, en aan het einde een kort fragment van Link die ligt te slapen in zijn huis in Kokiri Forest. Duidelijk is wel dat de game ergens dit jaar uitkomt voor Switch 2, en dat er later meer informatie volgt.

De in 1998 uitgekomen Nintendo 64-game The Legend of Zelda: Ocarina of Time werd lange tijd gezien als het beste spel ooit gemaakt, en kreeg in 2011 al een versie op de Nintendo 3DS. De game viel op release zo op omdat het de Zelda-reeks – die daarvoor in twee dimensies speelbaar was – naar drie dimensies vertaalde. Daarbij bood de game voor die tijd een grote, levendig voelende spelwereld met diverse regio’s.