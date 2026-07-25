Paramount Skydance pauzeert de overname van Warner Bros. Discovery tot uiterlijk juni 2027.

Dat is duidelijk geworden via rechtbankdocumentatie. Paramount heeft de overname gepauzeerd om diverse rechtszaken opgezet door de Writers Guild of America en twaalf Amerikaanse staten af te handelen. Pas als dit afgerond is, wil het de overname voortzetten. Als het op 1 juni 2027 nog niet afgehandeld is, wordt de overname toch voortgezet.

Aanklacht van Amerikaanse staten

Vorige week bleek dat twaalf Amerikaanse staten Paramount Skydance aanklagen om de overname van Warner Bros. Discovery tegen te houden. Onder de staten vallen Californië, New York, New Mexico, Nevada, Colorado, Arizona, Washington en Minnesota. Als gevolg daarvan werd de overname door de rechtbank eerder deze week al met twee weken gepauzeerd.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de overname afgelopen juni al goedgekeurd, maar de staten vinden afzonderlijk dus dat dit geen goed idee is en hopen hiermee alsnog een vuist te maken tegen de overname. Volgens de staten zal Paramount na de overname 27 procent van de complete bioscoopdistributie en 27 procent van de satteliet-tv-kanalen bezitten, wat neerkomt op een monopolypositie.

Dit heeft volgens de aanklagers verregaande gevolgen: "Hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder content voor film en televisie, wat schadelijk is voor bioscopen, televisiedistributeurs en uiteindelijk ook het publiek op elke bank en in elke bioscoopstoel in de Verenigde Staten."

Boete bij vertraging

Eigenlijk moest de overname op 30 september rond zijn - anders moet Paramount per aandeel 25 dollercent betalen, en dat elk kwartaal tot de overname is afgerond. Dat kan het bedrijf 650 miljoen dollar per kwartaal kosten. De pauze die Paramount nu zelf heeft ingelast, kan het bedrijf duur komen te staan.

De overname