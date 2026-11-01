Wát een ondertitel. Grand Theft Auto 6 en een remake van misschien wel de beste game ooit gemaakt in één maand? Je zou het haast niet geloven, maar dat biedt november dit jaar. Verder verschijnt er deze maand relatief weinig voor deze periode in het jaar, want wie durft naast dergelijke absolute knallers uit te komen?

World of Warcraft: Forever

4 november – pc

Voordat we de grootste toppers van deze maand bespreken even een moment stilte voor pc-spelers. Ze worden de laatste jaren steeds meer verwend met dag één-releases en kwalitatieve overzettingen, maar in november vissen ze tweemaal naast het net. Wat zij echter wél hebben, maar consolegamers niet, is World of Warcraft. Vroeger was het voor velen een reden om een game-pc aan te schaffen, terwijl vandaag de dag alleen de échte fanatiekelingen nog overgebleven zijn. En na de aanstaande release hoeven ze ook nooit meer te vertrekken.

Dat is namelijk het idee van World of Warcraft: Forever: dat je het spel voor altijd kunt blijven spelen – in hoeverre dat niet al kon, en gebeurde. Forever is een nieuwe versie van World of Warcraft zoals we die kennen uit 2004. De setting en gameplay zijn dus herkenbaar, maar ook worden er nieuwe verhaallijnen en unieke content toegevoegd. Voor de duidelijkheid: World of Warcraft: Forever vervangt de Classic-modus – die het originele spel volledig nabootst – niet. Forever voegt juist nieuwe gebieden, missies, dungeons, raids, rassen en abilities toe, maar houdt ook vast aan het levellimiet van 60. De game moet gebieden en verhalen verkennen die weinig tot geen verdieping kregen in de oorspronkelijke game.

Anno 117: Pax Romana – Dawn of the Delta

5 november – PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc

Hoewel een gemiddelde Anno-game je al uren zoet houdt, komen de meeste titels in de franchise past écht uit de verf na het verschijnen van een paar jaar aan uitbreidingen. De Year 1 Pass van Anno 117: Pax Romana bestaat vooralsnog uit twee uitbreidingen: Prophecies of Ash, waarin een actieve vulkaan de dreiging vormt, en The Hippodrome, een kleinere uitbreiding die een gigantisch monument toevoegt. Om dit eerste jaar van Anno 117 af te sluiten brengt Ubisoft Mainz de meest geanticipeerde dlc tot nu toe uit: Dawn of the Delta, waarin we ons vestigen in Egypte.

Egypte was jarenlang een integraal onderdeel van het Romeinse Rijk, waardoor de komst van deze toevoeging slechts een kwestie van tijd was. Als derde provincie speelt Egypte weer heel anders dan Latium en Albion. De bevolking heeft unieke behoeftes die je moet vervullen, al kun je ze – net als in Albion – ook dwingen om de Romeinse levensstijl te adopteren. Het land is anders, net als de uitdagingen. Zo stroomt er een enorme rivier door de map die zomaar kan overstromen, wat het leven voor je bevolking een stuk moeilijker maakt.

Wie een nieuwe save begint kan er ook voor kiezen om te starten in Egypte. Aan een bestaande save kun je de Dawn of the Delta-uitbreiding gewoon toevoegen.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

5 november – Switch 2

Bijna niemand durft zijn game uit te brengen in de maand van GTA 6, want geen enkele studio wil dat hun game ondergesneeuwd wordt door de grootste gamerelease in jaren (of ooit?). Maar toen de Ocarina of Time-remake in juni – destijds nog zonder releasedatum – aangekondigd werd , en Nintendo maandenlang maar geen datum prikte, begonnen wij het ons toch af te vragen: zou Nintendo het durven? Zou Nintendo de Ocarina of Time-remake gewoon in november uitbrengen? Als er één franchise, één game is die het kan, dan is het Zelda wel. Dan is het The Legend of Zelda: Ocarina of Time, misschien wel de beste game ooit gemaakt.

Het is makkelijk om een spel de beste game ooit gemaakt te noemen, en hoewel het altijd subjectief blijft, zal Ocarina of Time bij velen toch altijd bovenaan dat lijstje blijven prijken. Een game met zo’n legendarische status opnieuw vanaf de grond opbouwen is daarom bijna onbegonnen werk; je trapt altijd wel een liefhebber tegen de schenen. Toch heeft Nintendo zich eraan gewaagd, en ja – er zijn critici, maar positiviteit en anticipatie om opnieuw (of voor het eerst) in dit geweldige avontuur te duiken overheersen. Gezeik over de grafische stijl is inmiddels ook zo Zelda-eigen dat niemand daar meer van opkijkt, en we het er ook niet over hoeven te hebben.

Voor de Zelda-leken onder ons: The Legend of Zelda: Ocarina of Time draait om Link, een held die avonturen beleeft in de wonderlijke wereld van Hyrule. Je ontmoet levendige personages, vecht met monsters en lost puzzels op in iconische, maar moeilijke, kerkers. Je gebruikt allerlei items, inclusief het titulaire instrument, om je weg te vinden door het verhaal.

Of je het nu speelt voor de nostalgie of voor het beleven van een gloednieuw Zelda-avontuur: het heeft er alle schijn van dat we allemaal volop kunnen gaan genieten van één van de beste games ooit gemaakt. En dat in de maand waarin GTA 6 verschijnt, want zo groot is Zelda. Zo groot is Ocarina of Time .

Grand Theft Auto 6

19 november – PlayStation 5 en Xbox Series X en S

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Grand Theft Auto 6 komt deze maand uit. Zo, dat kunnen we eindelijk zeggen. Dertien jaar sinds de laatste GTA-game hebben we gewacht; acht jaar sinds de vorige Rockstar-game. In die tijd heeft GTA 6 onder gamers over de hele wereld een soort van mythische status opgebouwd. Dit moet dé game worden. Misschien wel de beste, grootste, mooiste game ooit gemaakt. Het wordt sowieso de duurste game ooit gemaakt, waar meer mensen aan gewerkt hebben dan je kunt bevatten. Rockstar heeft zelfs complete studio’s opgericht om bepaalde onderdelen van de game te ontwikkelen – zoals dat kantoor in Los Angeles waar schrijvers, producenten en regisseurs exclusief werken aan NPC’s voor GTA 6.

Het totale aantal Rockstar-medewerkers is tijdens de ontwikkeling van GTA 6 bijna verdubbeld – van 2441 mensen naar 4711 medewerkers – verdeeld over twaalf kantoren. De game heeft naar verluidt meer dan een miljard gekost om te maken, al is dat niet door de uitgever bevestigd. Over deze kosten maken Rockstar en Take-Two zich ongetwijfeld allerminst druk, aangezien ze dat geld binnen no-time terugverdiend hebben. Daar zijn ze voor release al goed mee op weg, want de pre-orders gaan nu al door het dak.

Maar wat is Grand Theft Auto 6 eigenlijk? Rockstar heeft de langverwachte game de laatste maanden beetje bij beetje uit de doeken gedaan via verschillende trailers, waar we steeds wat wijzer van worden. Hieronder lees je alles wat je moet weten over GTA 6.

Verhaal en personages

GTA 6 vertelt een Bonnie en Clyde-achtig verhaal over Jason en zijn vriendin Lucia. Je speelt gedurende het verhaal als beide personages en kunt wisselen wanneer je wilt, net zoals in GTA 5. Jason en Lucia leven van de misdaad, met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Hun relatie lijkt een rode draad door het verhaal te vormen, al ontmoeten we onderweg natuurlijk ook talloze andere – vaak net zo iconische – personages.

GTA 6 belooft daarnaast wat serieuzer en trager te worden dan zijn voorganger, waardoor de game misschien beter te vergelijken valt met Red Dead Redemption 2. Deze vorige, tevens uitstekende Rockstar-game neemt overal wat meer de tijd voor in een streven naar realisme. Dit viel niet bij iedereen even goed in de smaak, al wordt Red Dead Redemption 2 over het algemeen gezien als één van de beste games ooit gemaakt. De game met Arthur Morgan in de hoofdrol vertelt misschien wel het beste Rockstar-verhaal tot nu toe. Als Rockstar dat schrijfniveau staande heeft weten te houden voor GTA 6, dan mogen we ons verheugen op iets heel speciaals.

Spelwereld en gameplay

GTA 6 speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami die we bijna vijfentwintig jaar geleden voor het eerst verkenden in GTA: Vice City. De stad en omstreken zijn een stuk gegroeid sindsdien, en de plaats is bovendien van meer detail voorzien dan ooit eerder in een GTA-game. Producent Rob Nelson vertelde onlangs in een interview dat het hem 80 uur kostte om de game uit te spelen, waarbij hij ook wat zijactiviteiten uitvoerde. Hoeveel uur je precies moet reserveren voor een volledige playthrough kunnen we nu nog niet met zekerheid zeggen, maar de game lijkt qua lengte eerder vergelijkbaar met Red Dead Redemption 2 dan met GTA 5.

Op het gebied van gameplay en missiedesign hoef je verder waarschijnlijk geen revolutionaire veranderingen te verwachten. Dit is nog altijd een GTA-game, waarin je racet, steelt, op politieagenten schiet en banken overvalt. Je vecht, koopt wapens en auto’s en verkent een gevarieerde spelwereld terwijl je van het ene avontuur het andere in rolt.

Na twee cinematische trailers werd de gameplay van GTA 6 voor het eerst getoond middels de onderstaande, uitgebreide trailer. Dat was een hele happening, mede dankzij de zes uur durende exclusiviteitsdeal die Rockstar met Netflix had gesloten. Hierna pas mochten ook andere platforms – zoals YouTube – de trailer uitzenden.

GTA 6 – prijs en edities

Voordat Rockstar de prijs van GTA 6 onthulde, vroegen veel spelers zich af of de studio geschiedenis zou schrijven door het spel voor negentig of zelfs honderd euro in de markt te zetten. Toen de aankondiging volgde bleek de standaard editie van GTA 6 ‘slechts’ 79,99 euro te kosten, al mis je dan wel content die enkel verkrijgbaar is in de Ultimate Edition van 99,99 euro. De Ultimate Edition komt namelijk met extra wapens, outfits, voertuigen en exclusieve toegang tot verschillende winkels in Vice City. Onlangs kondigde Rockstar ook nog een peperdure Collector’s Edition aan, die bij fans wat minder in de smaak valt.

Tot ongenoegen van veel fans komt het fysieke doosje van GTA 6 niet met een disk, maar alleen met een digitale downloadcode. Wanneer de pc-versie uitkomt is nog niet bekend, maar dit duurt bij de meeste Rockstar-releases minstens een jaar. Ook de online modus laat nog even op zich wachten. Een precieze datum heeft Rockstar nog niet bekendgemaakt, maar deze versie wordt mogelijk begin 2027 ergens verwacht .

De release van Grand Theft Auto 6 wordt een gigantisch evenement dat niet alleen de gamewereld, maar de hele wereld in zijn algemeen, zal opschudden. Studenten spijbelen van school, volwassen vragen vrij of melden zich ziek. Niet alleen ID.nl praat over GTA, maar het hele medialandschap bemoeit zich ermee. Als dat je allemaal niet interesseert hoef jij je er zeker niet druk om te maken, maar ga je gewoon lekker die game spelen. 19 november kan niet snel genoeg komen!

Meer weten over GTA 6? Voor een GTA 6-FAQ klik je hier .

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