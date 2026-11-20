Volgens geruchten zal de streamingdienst SkyShowtime eind volgend jaar verdwijnen. De afgelopen maanden werd er al gespeculeerd dat de streamingdienst opgeheven zou worden.

The Hollywood Reporter plaatste een interne memo van de bedrijven Comcast en Skydance online waarin dit wordt gemeld, al hebben de bedrijven geen officiële aankondiging gedaan. In de memo wordt gemeld dat SkyShowtime niet groot genoeg is om het op te nemen tegen de andere streamingdiensten.

SkyShowtime is voor Europese markt

SkyShowtime is een streamingdienst die bedoeld is voor de Europese markt. In Nederland is de streamingdienst sinds 2022 beschikbaar. Films en series van Paramount, Showtime, NBCUniversal, Nickelodeon en Dreamworks zijn er op te vinden. Denk bijvoorbeeld aan Dexter, Yellowstone, MobLand, Top Gun: Maverick, Shrek en Jurassic World.

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Skydance gaat zich richten op Paramount+ en HBO Max

Na de overname van Warner Bros. zal Skydance zich vooral willen richten op hun streamingdiensten Paramount+ en HBO Max. Eerder gaf het bedrijf al aan dat het een combinatie-abonnement voor de twee streamingdiensten wil aanbieden, en in de toekomst worden de diensten mogelijk zelfs geheel gecombineerd.