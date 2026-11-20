Synology waarschuwt voor twee ernstige beveiligingsproblemen waardoor aanvallers onder bepaalde omstandigheden bestanden kunnen bekijken of aanpassen. Ook kunnen de kwetsbaarheden ervoor zorgen dat services op het apparaat kunnen vastlopen. Synology heeft updates aangekondigd voor 20 november, maar niet alle getroffen systemen kunnen direct worden bijgewerkt.

Wat kun je doen zolang er geen update is?

Synology heeft twee nieuwe beveiligingsadviezen gepubliceerd voor zijn besturingssysteem DSM. De waarschuwingen hebben betrekking op de kwetsbaarheden CVE-2026-123007 en CVE-2026-120382. Beide kunnen op afstand worden misbruikt. De fabrikant beoordeelt de gevolgen voor verschillende DSM-versies als kritiek. De Duitse technologiesite Golem.de besteedt vandaag aandacht aan de problemen en de aangekondigde beveiligingsupdates.

Nginx-gevaar

Het eerste beveiligingsprobleem, CVE-2026-123007, heeft betrekking op Nginx. Dat is webserversoftware die onder meer wordt gebruikt om webverkeer af te handelen. De kwetsbaarheid speelt bij configuraties waarin HTTP/2 wordt gebruikt. Door speciaal samengesteld netwerkverkeer te versturen, kan een aanvaller een fout in het geheugenbeheer veroorzaken. Daardoor kan een proces vastlopen. Onder bepaalde omstandigheden kan een aanvaller zelfs eigen programmacode uitvoeren.

Dat laatste is niet onder alle omstandigheden mogelijk. Volgens de technische beschrijving is daarvoor nodig dat een beveiligingsmechanisme met de naam Address Space Layout Randomization (ASLR) is uitgeschakeld of kan worden omzeild. Het probleem is geregistreerd onder de naam NGINX2Root en heeft een CVSS-score van 8,1 op een schaal van tien. Synology beoordeelt het risico voor de getroffen producten desondanks als kritiek.

Het tweede lek, CVE-2026-120382, bevindt zich in de OAuth-API van DSM. OAuth is een techniek waarmee toepassingen toegang kunnen krijgen tot bepaalde diensten zonder dat gebruikers hun wachtwoord rechtstreeks aan die toepassingen hoeven te geven. Door een fout in de verwerking van opdrachten kunnen aanvallers op afstand willekeurige bestanden lezen of wijzigen. Ook kunnen zij diensten verstoren, bijvoorbeeld door een denial-of-service-aanval uit te voeren.

Voor deze kwetsbaarheid geldt een CVSS-score van 9,8. Dat is bijzonder hoog en betekent dat het beveiligingsprobleem als zeer ernstig wordt beschouwd. Synology noemt geen vereiste voor een bestaand gebruikersaccount om de beschreven aanval uit te voeren.

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Welke Synology-systemen zijn getroffen?

De beveiligingsadviezen noemen verschillende versies van DiskStation Manager. Onder meer DSM 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.3 en 7.4 worden als kwetsbaar aangemerkt. Ook BeeStation OS 1.5 staat op de lijst. Voor sommige zakelijke producten gelden afwijkende beoordelingen, omdat niet beide beveiligingslekken op dezelfde manier van toepassing zijn.

Voor DSM 7.3 en DSM 7.4 heeft Synology beveiligingsupdates aangekondigd die uiterlijk op 20 november beschikbaar moeten komen. De fabrikant noemt de volgende versies als oplossing:

DSM-versie Aangekondigde veilige versie DSM 7.4 7.4.1-90080-2 of nieuwer DSM 7.3 7.3.2-86009-6 of nieuwer DSM 7.2.1 en 7.2.2 Advies om naar DSM 7.3.2-86009-6 of nieuwer over te stappen DSM 7.1 Nog geen datum voor een oplossing bekend BeeStation OS 1.5 Nog geen datum voor een oplossing bekend

Synology geeft voor beide kwetsbaarheden een tijdelijke maatregel. Voor het probleem met Nginx adviseert de fabrikant om HTTP/2 uit te schakelen. Dat kan via Configuratiescherm, Netwerk en Connectiviteit. Voor de kwetsbaarheid in de OAuth-API luidt het advies om het pakket OAuth Service uit te schakelen.

Foto: ID.nl

Houd er rekening mee dat het uitschakelen van deze functies gevolgen kan hebben voor toepassingen die ervan afhankelijk zijn. Controleer daarom na een wijziging of de diensten die je gebruikt nog naar behoren werken. Verder doe je er goed aan om te controleren of je NAS rechtstreeks vanaf internet bereikbaar is. Veel gebruikers maken gebruik van externe toegang om onderweg bij hun bestanden te kunnen. Dat is handig, maar vergroot mogelijk de blootstelling aan aanvallen. Beperk die toegang waar mogelijk en zorg ervoor dat accounts goed zijn beveiligd. Een afzonderlijke back-up blijft eveneens belangrijk, omdat bestanden op een NAS niet automatisch beschermd zijn tegen beschadiging, verwijdering of versleuteling.

Zo controleer je de DSM-versie

Je kunt de geïnstalleerde softwareversie controleren door in te loggen op de webinterface van je Synology-NAS. Open vervolgens Configuratiescherm en ga naar Bijwerken en herstellen. Daar staat welke DSM-versie momenteel is geïnstalleerd en kun je controleren of er een update beschikbaar is.

Foto: ID.nl

Niet iedere oudere NAS ontvangt nog dezelfde software-updates als recentere apparaten. Controleer daarom altijd de ondersteuning voor je specifieke model voordat je probeert een nieuwere DSM-versie te installeren. Installeer niet zomaar een firmwarebestand dat voor een ander model bedoeld is. Synology heeft op zijn website afzonderlijke beveiligingsadviezen gepubliceerd waarin de getroffen softwareversies en aanbevolen maatregelen staan. Die pagina's worden bijgewerkt wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Nog niet bekend of de lekken worden misbruikt