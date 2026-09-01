Je zonnepanelen leveren overdag volop stroom, maar zodra de wasmachine aanslaat of de e-bike aan de lader moet, is de zon vaak al onder. Een thuisbatterij vangt die overtollige energie op en geeft hem terug op het moment dat jij hem nodig hebt. Een kijkje in een dag waarin zonlicht de wasmachine, de e-bike en de avond meebetaalt.

De meeste zonnepanelen presteren precies wanneer je thuis niet verbruikt: overdag, terwijl jij op je werk zit. 's Avonds, als de wasmachine, de oplader van de e-bike en de vaatwasser tegelijk aanslaan, is die zelfopgewekte stroom natuurlijk allang teruggeleverd aan het net.

Een thuisbatterij verandert dat ritme door de overtollige zonne-energie op te slaan en terug te geven op het moment dat jij die weer nodig hebt. Een systeem als de LumeGret A4000 van MOVA laat goed zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

De ervaring (en jij hoeft er niks voor te doen)

Het is halverwege de ochtend en de zon staat hoog. Terwijl jij aan het werk bent, vult de accu van de LumeGret A4000 zich in alle rust via de zonnepanelen op het dak. Het systeem hangt tegen de buitenmuur in een IP65-behuizing die tegen regen en stof kan (wel even oppassen met direct zonlicht; dat vindt geen enkele batterij-unit prettig), en staat na een paar uur werk aangesloten zonder dat er een aparte omvormer bij komt kijken.

Vier MPPT-ingangen vangen tot 3600 watt aan zonlicht op en zetten dat met bijna 99 procent rendement om in bruikbare stroom, terwijl jij zelf niets hoeft te doen. In de doos zit alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan, van het netsnoer tot de montageplaten, zodat een technicus er meestal alleen aan te pas komt voor een laatste keuring, en niet voor ingewikkeld sleutelwerk.

Tegen de tijd dat je thuiskomt, is de accu vol. De wasmachine draait die avond volledig op de energie die overdag is opgewekt, zonder dat je daar zelf iets voor hoeft in te stellen. De MOVAhome-app op je telefoon laat precies zien hoeveel stroom er binnenkomt, hoeveel er in de accu zit en wat het huishouden op dat moment verbruikt. Wil je 's avonds ook nog je e-bike opladen, dan gaat dat gewoon via een stopcontact dat op het systeem is aangesloten: de accu van een e-bike is klein genoeg om zonder poespas binnen een paar uur vol te zitten.

Hang je liever de auto aan de lader, dan schakelt FluxCharge automatisch bij en past het systeem het laadvermogen aan op de actuele zonne-opbrengst (tot 2,5 kilowatt) met voorrang voor zonne-energie boven stroom van het net. Bij volop zon levert dat in vier uur tijd zo'n 10 kilowattuur op, goed voor 40 tot 55 kilometer aan actieradius, opgeleverd door dezelfde zon die 's ochtends nog op het dak scheen.

Valt het net een keer uit, dan merk je daar in huis nauwelijks iets van. Het systeem schakelt razendsnel over op de opgeslagen energie, zodat de koelkast blijft draaien en de laptop niet ineens uitvalt terwijl jij midden in een videocall zit.

Foto: MOVA

Wat levert het op?

Waar een zonnepaneelsysteem zonder opslag een flink deel van de opgewekte stroom terug het net op stuurt, houdt de LumeGret A4000 die energie vast voor het moment dat je die écht nodig hebt. In de praktijk ligt het eigen verbruik van zonne-energie rond de 79 procent, en met slim laden van een elektrische auto of e-bike kan dat oplopen tot bijna 100 procent. Gebaseerd op een systeem met 3,6 kilowatt piekvermogen komt dat neer op een besparing van meer dan 1500 euro per jaar, met een terugverdientijd van twee tot drie jaar.

De accu 's van MOVA beginnen bij 4 kilowattuur, en dat is genoeg voor een gemiddeld huishouden met apparaten tot 2500 watt, en is uit te breiden tot 20 kilowattuur door er losse batterijmodules op te stapelen. Zo groeit het systeem mee als je energieverbruik toeneemt, bijvoorbeeld door een nieuwe warmtepomp of een tweede elektrische auto voor de deur.

De ingebouwde LumeGret Orbit-technologie houdt bovendien de tarieven van zo'n beetje álle energieleveranciers in de gaten en laadt de accu automatisch op wanneer stroom van het net goedkoop is, zodat je vooral 's winters extra bespaart. Het systeem werkt samen met een externe slimme meter, waaronder gangbare Shelly-meters, en kan tot tien slimme stekkers in huis aansturen, zodat ook losse apparaten op het juiste moment in- en uitschakelen.

Heb je een dynamisch energiecontract, dan sluit de accu daar automatisch op aan en verschuift die het laden naar de goedkoopste uren van de dag, zonder dat jij daar 's nachts wakker van hoeft te liggen. Dankzij de LiFePO4-batterijcellen en tot 10.000 laadcycli gaat het systeem zo'n 20 jaar mee, met 10 jaar garantie als extra zekerheid.

Foto: MOVA

Zo probeer je het zelf

Een thuisbatterij is inmiddels geen luxe meer voor early adopters, maar een praktisch antwoord op dalende salderingsvoordelen en stijgende piektarieven. Heb je al zonnepanelen op het dak liggen, dan sluit je de LumeGret A4000 rechtstreeks aan zonder dat er een dure aparte omvormer bij komt kijken. Heb je nog geen panelen, dan werkt het systeem ook prima op stroom van het net, opgeladen op de momenten dat die het goedkoopst is.

De basisunit met 4 kilowattuur begint bij 1699 euro. Dankzij het modulaire ontwerp beslis je zelf wanneer je uitbreidt naar meer opslagcapaciteit, en wie meteen groter wil beginnen kan terecht bij de kant-en-klare bundels met extra batterijmodules, zodat je in één keer op 8 kilowattuur of meer uitkomt. Woon je in een appartement of heb je een compacter dagverbruik, dan bestaat er met de LumeGret A2000 ook een kleinere variant met een startcapaciteit van bijna 2 kilowattuur.

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In het kort De MOVA LumeGret A4000 is een modulair thuisbatterijsysteem dat start bij 4 kilowattuur en uitbreidbaar is tot 20 kilowattuur. Het systeem combineert zonne-energieopslag, EV-laden tot 2,5 kilowatt en noodstroom bij een black-out in één plug-and-play-installatie. Met tot 20 jaar levensduur en 10 jaar garantie levert het gemiddeld meer dan 1500 euro besparing per jaar op.