Gisteren kwam na lang wachten Grand Theft Auto 6 uit. Volgens de eerste schattingen van analisten gaat het zoals velen wel verwachtten om de grootste entertainmentrelease ooit, met een omzet die voorbij de 2 miljard dollar gaat.

Analistenplatform Sensor Tower heeft geschat dat de reserveringen voor de release van de langverwachte game en de verkoop van de eerste dag bij elkaar opgeteld voor ongeveer 24,59 miljoen verkochte exemplaren heeft gezorgd. Dat zou ongeveer 2,36 miljard dollar (omgerekend bijna 2,15 miljard euro) aan omzet hebben opgeleverd.

Met die cijfers zou het om de grootste entertainmentrelease ooit gaan - niet alleen qua games, maar op het gebied van alle media. Zo wist de meest succesvolle film van dit jaar, Spider-Man: Brand New Day, 2,5 miljard dollar op te halen in de gehele periode dat hij in de bioscoop draaide.

Ontwikkelaar Rockstar Games en uitgever Take-Two Interactive hebben nog geen specifieke cijfers naar buiten gebracht, al gaven de bedrijven onlangs al wel aan dat de vraag naar het spel ongeëvenaard was. Het is waarschijnlijk dat Take-Two binnenkort officiële cijfers deelt waarmee ze het succes van de gamerelease zullen vieren.

Meest langverwachte gamerelease ooit

Grand Theft Auto 6 is zo mogelijk de meest langverwachte gamerelease ooit. Het vorige deel kwam in 2013 uit en de vorige game van de geprezen ontwikkelaar Rockstar Games in 2018 - dat was Red Dead Redemption 2.

Op voorhand werd de release van de game aangeprezen met enkele indrukwekkende trailers waarin vooral de details van de spelwereld en de personages werden getoond. De game speelt zich af in Vice City, een fictieve versie van Miami, waarin hoofdpersonages Jason en Lucia hun eigen criminele carrière opbouwen. Spelers kunnen beide personages besturen en hun romantische relatie zelf vormgeven.

Grand Theft Auto 6 kwam gisteren uit voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. De game kan digitaal gekocht worden. Ook ligt er een doosje in de winkels met de game, al wordt dat doosje wel alleen geleverd met een downloadcode in plaats van disk.

Revolutie voor het medium

Ook op ID zijn we enthousiast over Grand Theft Auto 6, en in de uitgebreide review beloonde Jacco het spel met een 10: "De schaal van Grand Theft Auto 6 is onmiskenbaar groot, maar het zijn vooral de onderliggende systemen die het tot leven brengen. Dit is een revolutie voor het medium videogames."

Ook schreef hij: "Het valt simpelweg niet te ontkennen wat voor revolutie Grand Theft Auto 6 is voor het medium, hoeveel het doet met het concept van de virtuele wereld. Het is een game die eigenlijk geen andere ontwikkelaar had kunnen maken, en voorlopig ook niet zal maken."

Lees ook · Partnerbijdrage Dataroof treft 6,5 miljoen Nederlanders: zo bescherm je jezelf tegen de golf aan scams die volgt In samenwerking met Bitdefender

Grand Theft Auto 6-cheats

Net zoals in vorige delen van Grand Theft Auto-reeks zitten er in het zesde spel ook cheats die ontgrendeld kunnen worden. Daar moet wel eerst de verhalende campagne voor uitgespeeld worden, waarna spelers een lijst voor ogen krijgen met de voorwaarden waar men aan moet voldoen om de cheats te ontgrendelen. Een overzicht is hier te vinden.

Grand Theft Auto 6 op PlayStation 5

Kieskeurig.nl Rockstar Rockstar Grand Theft Auto VI (GTA 6) - PS5 - Code in a box Coolblue.nl Beste prijs € 79,99 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. € 79,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product MediaMarkt.nl € 79,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product

Grand Theft Auto 6 op Xbox Series-consoles