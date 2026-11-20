Signal neemt extra maatregelen om te voorkomen dat AI-assistenten op smartphones privégesprekken kunnen uitlezen. De berichtenapp blokkeert daarvoor schermafbeeldingen op iPhones en schakelt op Android automatisch schermbeveiliging in wanneer een AI-assistent probeert mee te kijken.

Opvallend, want zelfs end-to-end-encryptie kan niet voorkomen dat AI toegang krijgt tot berichten die op je scherm verschijnen. De berichtenapp wil voorkomen dat AI-assistenten de inhoud van gesprekken vastleggen, verwerken of opslaan. Dat risico neemt volgens Signal toe nu Apple, Google en andere techbedrijven steeds meer AI-functies rechtstreeks in hun besturingssystemen verwerken.

Op iPhones met iOS 27 blokkeert Signal daarom schermafbeeldingen binnen de app. Op Android wordt de instelling Schermbeveiliging automatisch ingeschakeld wanneer Signal detecteert dat een AI-assistent toegang probeert te krijgen tot het scherm. De optie voor de blokkade zit in de Instellingen, die je opent door op je inititialen linksboven te tikken en daarna op Instellingen.

Waarom versleuteling niet genoeg is

Signal staat bekend om zijn end-to-end-encryptie. Berichten zijn daardoor tijdens het versturen versleuteld en alleen leesbaar voor de deelnemers aan een gesprek. Zelfs Signal zelf kan niet bij de inhoud.

Maar zodra je een bericht opent, verschijnt de tekst gewoon op je scherm. En daar zit het probleem. AI-assistenten krijgen steeds meer mogelijkheden om te zien wat er op een telefoon gebeurt. Dat is handig als je bijvoorbeeld informatie wilt laten samenvatten of een taak wilt laten uitvoeren, maar minder prettig als zo'n assistent ook je privégesprekken kan bekijken..

De Amerikaanse nieuwsdienst Reuters meldde recent al dat de AI-agent van Meta, Muse, tijdens tests mee bleek te kijken tijdens privé-gesprekken. Meta reageerde dat het een foutje betrof. Het nieuws geeft wel aan dat het iets is om op te letten als je AI-agents gebruikt op een toestel waar ook persoonlijke informatie op wordt gedeeld.

Volgens Signal kunnen gegevens die AI-assistenten op het scherm uitlezen vervolgens lokaal of op externe servers worden verwerkt en opgeslagen. Daarmee kan de inhoud van een gesprek buiten de beveiligde omgeving van Signal terechtkomen, zonder dat de versleuteling zelf is gekraakt.

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Niet op iedere telefoon dezelfde bescherming

De aanpak verschilt per besturingssysteem. Op iOS 27 probeert Signal te voorkomen dat AI-assistenten via schermafbeeldingen toegang krijgen tot gesprekken. In de nieuwste versie van de app staat de functie om Siri af te schermen automatisch al aan.

Op Android kijkt de app of een AI-assistent het scherm probeert uit te lezen en schakelt dan de schermbeveiliging in. Dat werkt niet op ieder Android-toestel even goed. Fabrikanten passen Android op verschillende manieren aan, waardoor Signal niet altijd kan vaststellen of een AI-assistent toegang probeert te krijgen.

Je kunt de schermbeveiliging zelf uitschakelen, bijvoorbeeld wanneer je een schermafbeelding van een gesprek wilt maken. Signal waarschuwt wel dat daarmee ook de bescherming tegen meekijkende AI-assistenten kan verdwijnen.

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Signal waarschuwde eerder al voor Microsoft Recall

Het is niet de eerste keer dat Signal maatregelen neemt tegen software die scherminhoud vastlegt. In mei 2025 introduceerde de berichtenapp al een blokkade voor schermafbeeldingen in de Windows 11-versie. Die was specifiek gericht op Microsoft Recall, een functie die regelmatig vastlegt wat er op je computerscherm gebeurt, zodat je die informatie later kunt terugvinden.