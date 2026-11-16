Van 17 tot en met 19 november is ID, samen met partners van Samsung en verschillende content creators te vinden in de Houthavens te Amsterdam. Daar staat namelijk de ‘Miami Mansion’, een luxe villa die gedurende deze dagen geheel in het teken staat van contentproductie tijdens één van de drukste periodes van het jaar.

November 2026 belooft namelijk de grootste release die ooit is gezien in de gamesindustrie te bevatten. Sterker nog: dit wordt überhaupt een van de meest belangrijke momenten in het entertainmentlandschap. De redactie van ID rapporteert vanuit de Miami Mansion zoals gebruikelijk over de laatste ontwikkelingen in de industrie, omringd door de nieuwste producten van Samsung. Hier draait alles om passie voor games, en de hardware die je daarvoor nodig hebt.

Nieuw, doch klassiek

Dit gebeurt geheel in een thema dat aansluit bij de sfeer van deze periode. De Miami Mansion emuleert de neon-verlichte sfeer die kenmerkend is voor de gelijknamige stad, waarvan een virtuele versie op schermen van over de hele wereld te zien is in de komende maanden. De Mansion is daarmee dan ook de perfecte hub om als redactie, samen met partners en creators, content te gaan produceren en natuurlijk deze historische launch te vieren.

“Met de ‘Miami Mansion’ willen we vooral een feestje maken van zo een groot en belangrijk cultureel moment.”, zegt Martin Verschoor, Creative Director van ID. “We hebben bewust gekozen voor een concept dat vooral voor onze kijkers tot vette content zal leiden. Ons doel is om gaming echt te vieren, zoals we dat vroeger ook voor de E3 in Los Angeles deden. Ook toen zaten we in een dikke mansion. Voor onze meest trouwe lezers en kijkers zal het concept dus bekend zijn”.

Onder andere te verwachten zijn livestreams die de langverwachte lancering van een historische game vieren, een tour van de Mansion zelf, en dat allemaal naast de content die je al van ID verwacht. Verdiepende podcasts, snel en behapbaar nieuws op de socials en een hub van alles dat je wil weten op de website . Genodigden van de Mansion kunnen zich daarbij ook nog wagen aan verschillende Challenges, waaronder balletjes trappen en high scores behalen, in allerlei games die door het huis uitgestald zijn.

Upgrade van de ervaring

De gamestations waar deze Challenges gespeeld worden bestaan uit de nieuwste Samsung-hardware. Onder andere (ultra-wide) monitors, een televisie van maar liefst 65 inch en een soundbar dompelen spelers onder in de virtuele werelden, die allemaal zorgvuldig uitgekozen zijn om de Miami-sfeer van de week te ondersteunen.

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© Samsung

Daarbij kunnen bezoekers van de Miami Mansion een uitdaging aangaan bij de ‘Upgrade Station’. Hier kan men de hoeveelheid extra geheugen in hun PlayStation 5-console verdubbelen, mits zij een SSD binnen de aangegeven tijd in weten te bouwen. Onder begeleiding van de ervaren ID-redactie komen zowel bezoekers als kijkers buiten de Mansion erachter hoe zij zich voor kunnen bereiden op een nieuwe gamerelease.