Opdrachtregels in PowerShell of de commandprompt zijn handig. Sommige taken gaan namelijk immers gewoon sneller via een opdracht dan via allerlei menu’s en instellingenvensters. Bovendien geven commando’s toegang tot functies die in Windows vaak verstopt zitten.

Veel gebruikers zien de opdrachtprompt en PowerShell als een soort geheimtaal voor systeembeheerders of programmeurs, maar Windows-commando’s hebben ook voor gewone gebruikers duidelijke voordelen. Ze geven meer controle en maken handelingen mogelijk die via de gewone Windows-interface moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. Windows-commando’s vervangen de grafische Windows-interface niet, maar vullen die aan.

Netwerkinformatie

De makkelijkste manier op de opdrachtprompt te openen is klikken op Start en vervolgens de letters cmd (van command) typen. Het belangrijkste opdrachtregelprogramma dat je gebruikt voor het bekijken en oplossen van netwerkproblemen in Windows is ipconfig . Dit is een van de snelste manieren om je ip-adres te achterhalen. Het toont gedetailleerde informatie over je netwerkinstellingen en -configuratie.

Wanneer een computer verbinding maakt met een netwerk, krijgt het apparaat van een DHCP-server een ip-adres, een subnetmasker en andere netwerkinstellingen toegewezen. Met ipconfig kun je deze informatie eenvoudig opvragen in een overzichtelijk formaat. Om het commando te gebruiken, open je de opdrachtprompt of PowerShell via het startmenu, typ je ipconfig en druk je op Enter.

Achter IPv4-adres zie je het ip-adres van je computer en achter Default Gateway staat het ip-adres van je router. Wil je alle details van de netwerkadapters bekijken, dan gebruik je ipconfig /all .

Al je netwerkgegevens zie je in ipconfig.

Netwerkdiagnose met ping

Werkt een website niet, dan kun je met ping snel achterhalen of het probleem bij je eigen internetverbinding ligt of bij de website zelf. Met dit commando meet je ook de vertraging van de verbinding en eventueel pakketverlies. Ping is een van de bekendste netwerktools in Windows. Het stuurt een aantal kleine datapakketjes naar een website of andere computer om te checken of die bereikbaar is.

Typ bijvoorbeeld ping google.com in de opdrachtprompt en je ziet meteen of er verbinding mogelijk is. Je krijgt de tijd die elk testpakket nodig heeft om de bestemming te bereiken en terug te keren, uitgedrukt in milliseconden (ms).

Ping heeft vier testpakketjes verzonden en ontvangen zonder verlies.

Opdrachtprompt versus PowerShell Zelfs wanneer Windows problemen vertoont, blijven de opdrachtprompt en PowerShell vaak nog bruikbaar. Voor eenvoudige taken blijft de opdrachtprompt vaak sneller en overzichtelijker. Wie echter regelmatig beheer- of automatiseringstaken uitvoert, komt al snel bij PowerShell terecht. Microsoft beschouwt PowerShell als de moderne opvolger van CMD. Een voordeel van PowerShell is dat het geïntegreerd is in het contextmenu van Windows Verkenner. Hierdoor kun je snel een terminal openen in de juiste map. Open hiervoor de gewenste map in Verkenner, houd de Shift-toets ingedrukt en klik met de rechtermuisknop op een lege ruimte in het venster (niet op een bestand). In Windows 11 verschijnt dan de optie Openen in Terminal. De terminal start vervolgens direct in de juiste map, waardoor je meteen commando’s kunt uitvoeren zonder eerst handmatig naar het pad te navigeren.

Je kunt in Verkenner de locatie van de map rechtstreeks openen in PowerShell.

Schijfcontrole

Wordt je pc opvallend traag, heb je last van onverwachte crashes of merk je schijffouten, dan kun je met chkdsk een schijf laten controleren op fouten. Wanneer je enkel de schijf wilt controleren zonder fouten te herstellen, typ je simpelweg chkdsk gevolgd door Enter. Wil je ook fouten laten herstellen, dan gebruik je:

chkdsk C: /f . Hierbij staat C: voor de schijfletter. Let erop dat er een spatie staat tussen chkdsk en de schijfletter, en ook tussen de schijfletter en de parameter /f .

Wanneer je chkdsk probeert uit te voeren op de systeemschijf (meestal C:), kan Windows melden dat de schijf in gebruik is. Windows vraagt dan of je de controle wilt plannen bij de volgende herstart. Als je hiermee instemt, wordt de computer opnieuw opgestart en voert chkdsk de controle uit vóór Windows volledig wordt geladen.

Chkdsk heeft geen beschadigde sectoren gevonden.

Herstel van systeembestanden

Blokkeert Windows met een blauw scherm of voelt het systeem niet meer betrouwbaar aan en ontvang je vreemde foutmeldingen, dan kan het commando sfc /scannow een oplossing zijn. SFC staat voor System File Checker. Wanneer je dit commando uitvoert, controleert Windows alle belangrijke systeembestanden op beschadigingen of ontbrekende onderdelen. Vindt het programma fouten, dan probeert het die automatisch te herstellen met originele bestanden uit de systeemcache.

Omdat SFC diep in het systeem ingrijpt, moet je de opdrachtprompt of PowerShell als administrator openen. De controle kan enkele minuten duren, maar lost verrassend vaak hardnekkige Windows-problemen op. Als Windows niet normaal opstart, kun je het commando alsnog uitvoeren in de veilige modus of in de herstelomgeving.

Je moet de opdrachtprompt en PowerShell als administrator openen en de scan duurt enkele minuten.

Verwijderde bestanden veilig wegpoetsen

Wanneer je bestanden op een harde schijf normaal verwijdert, verdwijnen ze niet echt van de schijf. Windows markeert de gebruikte opslagruimte enkel als “vrij”, waardoor gespecialiseerde herstelsoftware de verwijderde bestanden nog kan terughalen. Met het commando cipher /w:C:\ kun je de vrije ruimte op station C: veilig overschrijven. Het commando vult die vrije ruimte meerdere keren met willekeurige gegevens, zodat eerder verwijderde bestanden praktisch onherstelbaar worden. Dat is vooral nuttig wanneer je een pc verkoopt, gevoelige documenten hebt verwijderd of je privacy beter wilt beschermen.

De procedure kan behoorlijk lang duren, afhankelijk van de grootte van de schijf en de hoeveelheid vrije ruimte. Het commando werkt uitsluitend op de vrije ruimte van de schijf. Dat betekent dat bestanden die je momenteel gebruikt, behouden blijven.

Bij ssd’s ligt dat anders. Daar garandeert het overschrijven van vrije ruimte niet dat alle oude gegevens daadwerkelijk worden vervangen. Wil je een ssd echt volledig wissen, dan gebruik je beter de ingebouwde Secure Erase-functie van de fabrikant.

Om zoveel mogelijk data weg te poetsen, sluit je bij voorkeur zoveel mogelijk apps.

Gedetailleerde systeeminformatie

Het commando systeminfo geeft een uitgebreid overzicht van de belangrijkste eigenschappen van je Windows-computer. Wanneer je het uitvoert in de opdrachtprompt of PowerShell, toont Windows informatie zoals de versie van het besturingssysteem, het type processor, de hoeveelheid RAM-geheugen, de naam van de computer en de laatste opstarttijd. Ook zie je technische details die normaal niet meteen zichtbaar zijn via de gewone instellingen. Dat maakt systeminfo bijzonder handig voor diagnose, technische ondersteuning of wanneer je snel een volledig beeld wilt krijgen van een systeem zonder door verschillende menu’s te moeten klikken. Het uitvoeren van het commando kan wel enkele seconden duren.

Je leest alle details over het systeem.

Lijst met de inhoud van mappen

Wil je zien wat er in een map zit zonder deze eerst te openen in Verkenner? Dan gebruik je het commando dir (van directory), gevolgd door de locatie van de map. Dit commando toont meteen alle bestanden en submappen rechtstreeks in de opdrachtprompt of PowerShell. Je krijgt daarbij niet alleen de namen te zien, maar ook extra informatie zoals de bestandsgrootte en de datum van laatste wijziging.

Dat maakt dir bijzonder handig om snel te controleren wat er in een map zit, zeker wanneer je werkt in diepere mappenstructuren of via scripts. In tegenstelling tot de grafische Verkenner krijg je zo een compacte, tekstuele weergave.

Doorloop de inhoud van een map zonder deze te openen.

Slepen in de opdrachtprompt Lange mapnamen handmatig intypen in de opdrachtprompt of PowerShell is omslachtig en een fout is snel gemaakt. Gelukkig bestaat er een eenvoudige truc… Je kunt een map rechtstreeks vanuit Windows Verkenner naar het terminalvenster slepen. Open eerst de opdrachtprompt of PowerShell en typ bijvoorbeeld dir , inclusief de spatie achter het commando. Vervolgens sleep je de gewenste map vanuit Verkenner naar het venster. Windows vult automatisch het volledige pad van die map in, inclusief spaties en speciale tekens. Druk daarna op Enter en je ziet meteen welke bestanden daarin staan. Dit bespaart veel tijd en voorkomt tikfouten, vooral bij diep geneste mappen of lange bestandsnamen.

We slepen de map Project A gewoon na de opdracht dir.

Uitschakelen of herstarten na een bepaalde tijd

Met het commando shutdown laat je een Windows-pc automatisch afsluiten via de opdrachtprompt of PowerShell. Door een tijd in seconden mee te geven met de parameter /t , stel je een afteltimer in vanaf het moment dat je het commando uitvoert. Bijvoorbeeld shutdown /s /t 3600 laat de computer na één uur automatisch afsluiten. 3600 seconden is een uur. Belangrijk is wel dat dit geen specifieke kloktijd gebruikt, maar een tijdsduur. Wil je de geplande afsluiting annuleren, dan kan dat met shutdown /a . In kantooromgevingen wordt het commando soms gebruikt om computers na werktijd automatisch uit te schakelen. Je kunt met een variant ook een herstart afdwingen, bijvoorbeeld met shutdown /r /t 0 . Het commando shutdown is het afsluitcommando van Windows, /r betekent herstarten in plaats van afsluiten en /t 0 betekent 0 seconden wachten.

De pc wordt na één uur automatisch afgesloten.

In het kort Windows-commando’s vervangen de grafische interface niet, maar geven sneller toegang tot functies die anders diep in menu’s zitten. Met ipconfig en ping controleer je netwerkgegevens en verbindingen, terwijl chkdsk en sfc /scannow helpen bij schijf- en systeembestandsproblemen. cipher /w:C:\ overschrijft vrije ruimte op station C:, maar voor ssd’s adviseert de tekst Secure Erase van de fabrikant. Met shutdown /s /t 3600 sluit Windows na 3600 seconden automatisch af en met shutdown /a annuleer je die planning.