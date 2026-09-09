Microsoft heeft met de Windows-update van september een recordaantal van 972 nieuwe kwetsbaarheden gedicht. In augustus waren dat er 398 en in juli 621. De aantallen lopen dit jaar sterk op, mede doordat AI helpt om lekken sneller te vinden. Microsoft adviseert daarom om beveiligingsupdates niet langer dan drie dagen uit te stellen.

Steeds meer kwetsbaarheden in één maand

Microsoft brengt elke maand beveiligingsupdates uit tijdens Patch Tuesday. Daarmee worden lekken gedicht in Windows en andere Microsoft-programma's, zoals Office, Edge, Exchange en SharePoint.



Voor de aantallen kijken we naar de telling van het Zero Day Initiative, kortweg ZDI. Dat beveiligingsprogramma van Trend Micro verzamelt en beoordeelt kwetsbaarheden en geeft ze door aan softwaremakers. ZDI houdt ook al jaren de maandelijkse Patch Tuesday-releases van Microsoft bij.



De stijging is duidelijk. In april telde ZDI 163 nieuwe CVE's, in mei 138 en in juni 208. Daarna volgden 621 in juli, 398 in augustus en 972 in september. Van die 972 nieuwe kwetsbaarheden in september zijn er volgens ZDI 114 kritiek.

AI-systemen kunnen beveiligers helpen om kwetsbaarheden in software sneller op te sporen. Daardoor kunnen lekken eerder worden gevonden en gerepareerd. Tegelijk kunnen aanvallers AI gebruiken om bekende zwakke plekken sneller te analyseren.



OpenAI, Anthropic, Amazon Web Services, Google, Microsoft en veel andere bedrijven en organisaties waarschuwden daarom in een open brief dat er steeds minder tijd overblijft om systemen te patchen. De oproep richt zich vooral op overheden, bedrijven en vitale infrastructuur.



Microsoft waarschuwt zelf voor hetzelfde probleem. Wie kritieke updates met beveiligingsfixes pas na een paar weken installeert, geeft aanvallers volgens het bedrijf genoeg tijd om met AI bekende gaten te vinden en te misbruiken. Daarom adviseert Microsoft om updates met beveiligingsfixes niet langer dan drie dagen uit te stellen.

Microsoft gebruikt meer dan 100 AI-agenten om Windows-lekken op te sporen

Microsoft gebruikt AI ook om zelf kwetsbaarheden op te sporen. Daarvoor werkt het bedrijf met een systeem met de codenaam MDASH. Dat is een multi-model agentic scanning harness, waarbij meerdere AI-modellen en gespecialiseerde AI-agenten samenwerken om kwetsbaarheden in software te vinden, te controleren en te bewijzen.



Microsoft laat verschillende AI-agenten ieder een deel van het onderzoek uitvoeren. De ene zoekt verdachte plekken in code, een andere controleert of er werkelijk sprake is van een probleem en weer een andere probeert vast te stellen of het lek daadwerkelijk kan worden misbruikt.



Volgens Microsoft hielp MDASH bij het vinden van zestien kwetsbaarheden in onderdelen van Windows-netwerk- en authenticatiesystemen. Vier daarvan waren kritieke lekken waarmee op afstand code kon worden uitgevoerd. Het systeem gebruikt meer dan honderd gespecialiseerde AI-agenten en meerdere modellen.

Foto: Microsoft |Taesoo Kim, Agentic Security, Microsoft

Bij beveiligingsupdates is snel installeren verstandig, zeker als je computer met internet is verbonden. Microsoft adviseert om zulke updates niet onnodig uit te stellen en de installatie binnen enkele dagen af te ronden.



Je hoeft daarvoor niet direct alles te onderbreken. Kies wel dezelfde dag of de dag erna een geschikt moment om de update te installeren en je computer opnieuw op te starten. Gebruik je een laptop, laat die tijdens de update aan de stroom hangen en schakel hem niet geforceerd uit.



In Windows 11 controleer je via Instellingen > Windows Update > Naar updates zoeken of er updates klaarstaan. Staat er een beveiligingsupdate, installeer die dan. Vraagt Windows daarna om opnieuw op te starten, doe dat zo snel mogelijk.



Waarom je Windows-pc na een update moet herstarten Windows downloadt updates vaak op de achtergrond. Je merkt er meestal pas iets van als een herstart nodig is. Die herstart is belangrijk, omdat een gedownloade update niet altijd volledig actief is zolang de installatie nog niet is afgerond.

Laat automatische updates ingeschakeld en zet Windows Update niet wekenlang op pauze, tenzij je daar een duidelijke reden voor hebt. Controleer ook of je computer buiten actieve uren opnieuw mag opstarten. Zo voorkom je dat een update blijft wachten omdat Windows nog toestemming nodig heeft voor de herstart.



Gebruik je een laptop, start die dan af en toe opnieuw op of sluit hem volledig af. Alleen de klep dichtdoen is niet altijd genoeg om een update af te ronden. Soms wordt een beveiligingsfix pas tijdens een herstart volledig toegepast.

De snelle groei van het aantal gevonden kwetsbaarheden laat vooral zien dat digitaal onderhoud geen bijzaak meer is. Windows up-to-date houden is inmiddels een vast onderdeel van veilig computergebruik, net als sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie. Hoe sneller nieuwe lekken worden ontdekt, hoe belangrijker het wordt om updates niet alleen automatisch te downloaden, maar ze ook daadwerkelijk af te ronden.