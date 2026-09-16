De topman van HBO Max heeft bevestigd dat het tweede seizoen van de Game of Thrones-spin-off A Knight of the Seven Kingdoms nog voor het einde van mei 2027 uitkomt.

Dat vertelde Casey Bloys - de topman in kwestie - tijdens de Emmy’s, wat een van de grootste awardshows rondom series is. A Knight of the Seven Kingdoms was genomineerd voor de Outstanding Drama Series-categorie, maar verloor van het populaire medische drama The Pitt. HBO Max lijkt desondanks prima in hun nopjes te zijn met de luchtige Game of Thrones-spin-off.

Bloys vertelde aan Deadline dat de serie rondom Dunk en Egg uit moet komen voor 31 mei van 2027, zodat de serie weer meegenomen kan worden in de volgende Emmy’s-overwegingen. Dit zou betekenen dat A Knight of the Seven Kingdoms iets langer dan een jaar na het eerste seizoen aan diens vervolg begint - iets dat redelijk opmerkelijk is. Zeker voor een serie die zich in een fantasiewereld afspeelt. Tussen de komst van de drie House of the Dragon-seizoenen - ook een Game of Thrones-spin-off - zaten twee jaar per seizoen.

Klein maar fijn

Daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij: namelijk dat A Knight of the Seven Kingdoms vele malen kleinschaliger is dan House of the Dragon en Game of Thrones. Het verhaal draait om Dunk en Egg, respectievelijk een hedge knight - ridder zonder heer om te dienen - en een kleine jongeman met een groot geheim. Egg wordt de schildknaap van Dunk tijdens een toernooi waar de ridder zijn eer moet verdedigen, maar de algemene toon van de serie is veel meer komisch en opgewekt dan je wellicht gewend bent van verhalen in Westeros.

Er komen geen draken aan te pas, en zeker in het eerste seizoen speelde het verhaal zich veelal af in één specifiek gebied. Tel daarbij op dat er minder afleveringen per seizoen zijn die per stuk ook minder tijd in beslag nemen, en je hebt een serie die vele malen sneller te produceren is.

© HBO Max

Het lagere budget en de kleinere schaal doen daarentegen niet af aan de kwaliteit van A Knight of the Seven Kingdoms. Sterker nog, het feit dat de serie zo compact is werkt juist in het voordeel. Tijn zette het in deze column rond de release al uiteen:

“Doordat het verhaal zo’n piepkleine focus heeft, begin je om iedereen te geven: iemand die z’n paard verkoopt in A Knight of Seven Kingdoms is vele malen pijnlijker dan een draak die wordt doodgeschoten in Game of Thrones. We bevinden ons nog steeds in de brute wereld, maar het komt allemaal wat harder aan omdat we ook zien hoe grappig en gezellig het kan zijn.”