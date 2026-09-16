Dat vertelde Casey Bloys - de topman in kwestie - tijdens de Emmy’s, wat een van de grootste awardshows rondom series is. A Knight of the Seven Kingdoms was genomineerd voor de Outstanding Drama Series-categorie, maar verloor van het populaire medische drama The Pitt. HBO Max lijkt desondanks prima in hun nopjes te zijn met de luchtige Game of Thrones-spin-off.

Bloys vertelde aan Deadline dat de serie rondom Dunk en Egg uit moet komen voor 31 mei van 2027, zodat de serie weer meegenomen kan worden in de volgende Emmy’s-overwegingen. Dit zou betekenen dat A Knight of the Seven Kingdoms iets langer dan een jaar na het eerste seizoen aan diens vervolg begint - iets dat redelijk opmerkelijk is. Zeker voor een serie die zich in een fantasiewereld afspeelt. Tussen de komst van de drie House of the Dragon-seizoenen - ook een Game of Thrones-spin-off - zaten twee jaar per seizoen.

Klein maar fijn

Daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij: namelijk dat A Knight of the Seven Kingdoms vele malen kleinschaliger is dan House of the Dragon en Game of Thrones. Het verhaal draait om Dunk en Egg, respectievelijk een hedge knight - ridder zonder heer om te dienen - en een kleine jongeman met een groot geheim. Egg wordt de schildknaap van Dunk tijdens een toernooi waar de ridder zijn eer moet verdedigen, maar de algemene toon van de serie is veel meer komisch en opgewekt dan je wellicht gewend bent van verhalen in Westeros.

Er komen geen draken aan te pas, en zeker in het eerste seizoen speelde het verhaal zich veelal af in één specifiek gebied. Tel daarbij op dat er minder afleveringen per seizoen zijn die per stuk ook minder tijd in beslag nemen, en je hebt een serie die vele malen sneller te produceren is.

Het lagere budget en de kleinere schaal doen daarentegen niet af aan de kwaliteit van A Knight of the Seven Kingdoms. Sterker nog, het feit dat de serie zo compact is werkt juist in het voordeel. Tijn zette het in deze column rond de release al uiteen:

“Doordat het verhaal zo’n piepkleine focus heeft, begin je om iedereen te geven: iemand die z’n paard verkoopt in A Knight of Seven Kingdoms is vele malen pijnlijker dan een draak die wordt doodgeschoten in Game of Thrones. We bevinden ons nog steeds in de brute wereld, maar het komt allemaal wat harder aan omdat we ook zien hoe grappig en gezellig het kan zijn.”

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Veelgestelde vragen

Wat is A Knight of the Seven Kingdoms precies?

A Knight of the Seven Kingdoms is een fantasyserie binnen de wereld van Game of Thrones, maar speelt ongeveer 100 jaar vóór die serie. Het verhaal draait om ridder Ser Duncan the Tall, meestal Dunk genoemd, en zijn jonge schildknaap Egg. De serie is gebaseerd op de Dunk en Egg-verhalen van George R.R. Martin en kiest een kleinere, persoonlijkere insteek dan Game of Thrones.

Hoe kijk je A Knight of the Seven Kingdoms in Nederland?

In Nederland kijk je A Knight of the Seven Kingdoms via HBO Max. De dienst biedt meerdere abonnementsvormen, waaronder Basic met reclame, Standaard en Premium. In 2026 liggen de losse maandprijzen grofweg tussen €5,99 en €16,99, afhankelijk van de gekozen bundel of provider. Controleer altijd de actuele prijs bij het afsluiten, omdat streamingtarieven kunnen veranderen.

Moet je Game of Thrones hebben gezien voor A Knight of the Seven Kingdoms?

Nee, A Knight of the Seven Kingdoms is door de tijdsprong van ongeveer 100 jaar ook los te volgen. Je mist zonder Game of Thrones vooral verwijzingen naar families, gebieden en politieke verhoudingen in Westeros. Wie de wereld al kent, herkent meer details, maar de kern draait om Dunk en Egg en niet om de bekende hoofdpersonages uit Game of Thrones.

Welke boeken horen bij Dunk en Egg?

De bekendste Dunk en Egg-bundel heet A Knight of the Seven Kingdoms en verzamelt 3 novelles van George R.R. Martin: The Hedge Knight, The Sworn Sword en The Mystery Knight. Ze spelen zich af vóór A Song of Ice and Fire en volgen dezelfde twee hoofdpersonages. Daardoor zijn ze een logische instap voor kijkers die na de serie meer achtergrond willen.

Welke Game of Thrones-spin-off past het best bij mij?

Kies House of the Dragon als je vooral houdt van dynastieke strijd, Targaryens, grote veldslagen en draken. Kies A Knight of the Seven Kingdoms als je liever een kleiner avontuur volgt met meer aandacht voor rondreizende ridders, persoonlijke keuzes en gewone mensen in Westeros. Beide series delen dezelfde wereld, maar de toon en schaal verschillen duidelijk.