De Windows Verkenner gebruik je onder meer om documenten te bekijken, foto’s te ordenen en downloads op te ruimen. Lang niet elke computergebruiker weet dat je nog veel meer met de Verkenner kunt doen. Deze tool oogt misschien simpel, maar er zitten verrassend veel handigheidjes in diverse menu’s verstopt. Probeer deze praktische tips maar eens uit!

Windows Verkenner is hét programma waarmee je zowel mappen als bestanden op je computer, netwerkbronnen en online servers beheert. Voordat we dieper inzoomen op de vele mogelijkheden, kijken we eerst eens rustig naar de indeling.

Open het programma met de sneltoets Windows-toets+E of via het pictogram op de taakbalk. Links bevindt zich het navigatievenster. Je vindt hier verschillende vaste snelkoppelingen, zoals Thuis, Galerie, Deze pc en Netwerk. Je bereikt daarmee diverse locaties van de computer en eventuele netwerkbronnen. Rechts staat de inhoud van de gekozen snelkoppeling of map. Bovenaan zie je de werkbalk. Je treft hier knoppen voor veelgebruikte acties, waaronder Knippen, Kopiëren en Plakken. Zodra je de indeling van de Verkenner goed kent, wordt het tijd om dit programma volledig naar je hand te zetten.

Het Thuis-venster van de Verkenner geeft je toegang tot populaire locaties en mappen.

Thuis-venster indelen

Als je de Verkenner opent, beland je eerst in Thuis. Voorheen droeg deze locatie de naam Snelle toegang. Het is een centrale plek met een ratjetoe van allerlei mappen. Standaard vind je hier bijvoorbeeld Bureaublad, Downloads, Documenten, Afbeeldingen, Muziek en Video’s. Wie weet staan er nog wel meer mappen die je regelmatig gebruikt. Heb je het Thuis-venster nooit gewijzigd? Een gemiste kans, want vermoedelijk navigeer je telkens door dezelfde (sub)mappen. Dat kan sneller!

Je voegt eenvoudig extra mappen of schijfstations aan Thuis toe. Zoek in het navigatievenster de gewenste locatie op, bijvoorbeeld jouw administratiemap, Deze pc of de C-schijf. Het kan werkelijk van alles zijn. Klik met de rechtermuisknop op de naam van deze locatie en kies Vastmaken aan Snelle toegang. Ga vervolgens naar Thuis en controleer of er een pictogram is toegevoegd. Je verwijdert trouwens net zo makkelijk weer mappen uit het beginvenster van de Verkenner. Klik met rechts op de overbodige locatie en bevestig met Losmaken van Snelle toegang of Verwijderen uit Snelle toegang. Soms duurt het even voordat de Verkenner een aanpassing heeft verwerkt.

Plaats via het contextmenu bijvoorbeeld Deze pc in het Thuis-venster.

Favoriete bestanden kiezen

Het Thuis-venster bevat ook een favorietenlijstje met veelgebruikte bestanden. Handig wanneer je bepaalde documenten vaak opent. Misschien houd je wel de energiekosten bij in een Excel-sheet of werk je aan een vakantieplanning in Word. Markeer dergelijke bestanden als favoriet, zodat je ze in het vervolg makkelijker terugvindt. Blader naar het beoogde document en klik erop om het te selecteren. Je gaat daarna in de werkbalk naar het pictogram met de drie puntjes, waarna je Aan Favorieten toevoegen kiest. Als alternatief vind je dezelfde functie in het contextmenu van de rechtermuisknop.

Zet alle veelgebruikte documenten in een favorietenlijstje.

Thuis of Deze pc? Wie al jaren Windows gebruikt, weet wellicht nog dat de Verkenner voorheen met Deze pc of Deze computer opende. Dit is in feite het échte startpunt van het systeem. Zo vind je hier alle schijfstations, zoals de C-schijf en mogelijk ook de D-schijf. Bovendien tref je er alle aangesloten opslagdragers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een usb-stick, externe ssd of harde schijf. In de Verkenner van Windows 11 vind je dit onderdeel in het navigatievenster. Heb je liever dat de Verkenner standaard met Deze pc opent? Ga in de werkbalk naar de drie puntjes en kies Opties. Je klikt vervolgens achter Verkenner openen op het kleine pijltje. Kies tot slot Deze pc en sluit het venster met OK. Twijfel je? Het Thuis-venster is vooral nuttig wanneer je niet precies weet op welke locatie je veelgebruikte mappen en bestanden staan. Denk je bewust vanuit opslaglocaties, dan ligt Deze pc meer voor de hand.

Op jouw verzoek opent de Verkenner voortaan met Deze pc.

Werken met tabbladen

In Windows Verkenner kun je naar hartenlust bestanden kopiëren, plakken en knippen. Van oudsher zijn Windows-gebruikers gewend om meerdere vensters met verschillende locaties (naast elkaar) te openen. Hevel op die manier bijvoorbeeld een document over naar een andere map. Het gebruik van losse vensters resulteert wel in een ietwat rommelige navigatiestructuur.

Microsoft heeft daar iets op bedacht, want de Verkenner van Windows 11 ondersteunt tabbladen. Het is min of meer vergelijkbaar met de tabbladenfunctie zoals je wellicht van Edge, Chrome of een andere browser kent. Klik bovenaan achter de titel van de huidige map op het plusje. Creëer daarmee een extra werkruimte binnen hetzelfde venster. Dit oogt een stuk rustiger dan een stapel losse vensters op de taakbalk.

Je zet nu heel makkelijk een bestand van het ene naar het andere tabblad over. Sleep pakweg een kiekje of pdf’je naar de tab waarnaar je het wilt verplaatsen. Wacht kort tot dit tabblad actief wordt en laat het bestand los in de juiste map. Open je een bepaalde map tóch liever in een eigen venster? Druk dan op de sneltoets Ctrl+N.

Mapinhoud tonen

Een lijst of grote pictogrammen? Je bepaalt zelf hoe je de inhoud van een bepaalde map wilt weergeven. Bij foto’s is het prettig wanneer je alvast miniaturen te zien krijgt. Dit zijn kleine voorbeeldafbeeldingen, zodat je die leuke vakantiekiekjes vlot terugvindt. Open een map met foto’s en kies bovenaan Weergeven. Met Grote pictogrammen of Extra grote pictogrammen zie je miniaturen.

In een map met facturen, offertes, contracten en overige documenten is de weergave Details een goede keuze. Je ziet dan kolommen met nuttige informatie, zoals de datum, het bestandstype en de grootte. Staat alles te ruim uit elkaar, kies dan Weergeven / Weergeven / Compacte weergave. Dat verkleint de afstand tussen de regels, waardoor volle mappen beter op het scherm passen. Via Sorteren kun je onder meer bestanden ordenen op naam, datum, grootte of bestandstype.

Kies in een fotomap voor de optie Extra grote pictogrammen en zie duidelijke voorbeeldweergaven.

Bestandsextensies

Een bestandsextensie is het stukje achter de punt in een bestandsnaam, zoals .docx, .jpg, .pdf of .exe. Die letters vertellen Windows en de gebruiker om wat voor bestandstype het gaat. Bij bovengenoemde extensies betreft het respectievelijk een tekst, afbeelding, document en installatieprogramma. Windows 11 verbergt met de standaardinstellingen extensies. Veiligheidshalve is het verstandig om deze informatie juist wel te tonen. Een bestand met de naam ‘factuur.pdf’ lijkt misschien duidelijk, maar ‘factuur.pdf.exe’ is iets heel anders. Dit laatste is namelijk een uitvoerbaar programma en zou zelfs een virus kunnen herbergen.

Schakel bestandsextensies dus bij voorkeur in. Ga in de werkbalk naar Weergeven / Weergeven / Bestandsnaamextensies. De extensies komen meteen tevoorschijn. Let op dat je bij het wijzigen van de bestandsnaam alleen het gedeelte voor de laatste punt verandert. Iets als ‘IMG_4821.jpg’ hernoem je dus veilig naar bijvoorbeeld ‘tuinfeest-augustus-2026.jpg’.

Het is prettig om precies te weten met welke bestandstypes je te maken hebt.

Voorbeeld- en detailvenster

Met het voorbeeld- en detailvenster bekijk je van bepaalde bestanden alvast een voorproefje. Je hoeft hierdoor niet steeds aparte programma’s te openen om bijvoorbeeld een pdf’je, afbeelding, video of tekst in te zien. Bij een filmpje verschijnt er overigens alleen een stilstaand beeld. Navigeer naar Weergeven / Weergeven / Voorbeeldvenster. Selecteer nu in de Verkenner een geschikt bestand en klik rechtsboven zo nodig op Voorbeeld. Aan de rechterkant opent er een voorbeeldweergave.

Als je aanvullende gegevens over een bestand wilt weten, activeer je hiervoor het detailvenster. Ga naar Weergeven / Weergeven / Detailvenster en klik rechtsboven indien nodig op Details. Je ziet nog altijd een voorbeeldweergave met daaronder allerlei eigenschappen, zoals de grootte, bestandslocatie, resolutie en afspeelduur. Wanneer je nog meer details wilt bekijken, klik je onderaan op de knop Eigenschappen.

Vind je het voorproefje te klein? Plaats de muisaanwijzer dan links van de afbeelding op de scheidslijn totdat er een dubbele pijl opduikt. Je beweegt de muis nu met ingedrukte muisknop naar links om het beeld te vergroten.

Met het voorbeeldvenster merk je gauw genoeg of je de juiste video te pakken hebt.

Het detailvenster toont een heleboel eigenschappen van het geselecteerde bestand.

Gericht zoeken

Nagenoeg iedereen raakt weleens een bestand kwijt. Je weet bijvoorbeeld niet meer in welke map je die ene foto of dat mooie liedje hebt opgeslagen. Gelukkig biedt de uitgebreide zoekfunctie redding. Hopelijk weet je nog wel in welke hoofdmap of op welke usb-opslagdrager het bestand staat opgeslagen. Het speuren op een specifieke locatie werkt namelijk aanmerkelijk sneller dan de complete pc doorzoeken.

Open de map of schijflocatie waarin het bestand waarschijnlijk staat en klik rechtsboven in het zoekvak. Je typt nu een deel van de naam, bijvoorbeeld ‘huurcontract’, ‘belasting’ of ‘Curaçao’. Windows zoekt vervolgens in de huidige map en alle onderliggende submappen.

Als het resultaat ietwat tegenvalt, verfijn je de zoekactie. Klik in de werkbalk op Zoekopties en verken de mogelijkheden. Wanneer je onlangs nog aan het document hebt gewerkt, is Gewijzigd op een goede keuze. Klik vervolgens pakweg op Deze week of Deze maand. Een andere doeltreffende methode is de resultaten op Soort te filteren. Kies in de uitgebreide lijst bijvoorbeeld voor Document, Afbeelding of Video. Tot slot kun je ook nog naar kleine of grote bestanden zoeken. Bekijk hiervoor de mogelijkheden bij Grootte.

Gebruik de zoekopties om gericht in de Verkenner te zoeken.

Drie alternatieve verkenners Vind je Windows Verkenner maar niets, dan is er nog geen man overboord. Er bestaan namelijk allerlei gratis alternatieven. We lichten er drie uit. FreeCommander (www.kwikr.nl/52) is een goede keuze voor wie continu twee mappen naast elkaar wil zien. Dankzij de dubbele panelenweergave kun je simpel bestanden kopiëren. Houd ten opzichte van Windows Verkenner wel rekening met een drukkere gebruikersomgeving. Double Commander (www.kwikr.nl/53) geldt eveneens als een goed alternatief. Dit programma telt ook twee vensters. Daarnaast ondersteunt het tooltje tabbladen en bevat het een krachtige zoekfunctie. Je bekijkt bovendien de inhoud van een zip- of rar-archief. Gebruik je wel erg vaak de zoekfunctie van Windows Verkenner? Wijk dan eens uit naar Everything (www.kwikr.nl/54). Dit compacte programma indexeert nogal rap de inhoud van jouw volledige computer, waarna je pijlsnel kunt zoeken. Mooi meegenomen is dat Everything ook de inhoud van documenten kan doorzoeken. Je bekijkt eventueel een voorproefje van een gevonden bestand.

FreeCommander is een gebruiksvriendelijke bestandsverkenner met twee vensters.

Opslaan in OneDrive

Microsofts clouddienst OneDrive zit vastgeroest in Windows Verkenner. Elke gebruiker bewaart hiermee gratis 5 GB data op een online server. Het voordeel hiervan is dat je online bewaarde bestanden met elk apparaat kunt openen. Bovendien geldt cloudopslag als een betrouwbare back-up.

Zie je in het navigatievenster van de Verkenner een blauw wolkje met daarachter je naam? Dit is jouw persoonlijke OneDrive-map. Alle bestanden die je daarin bewaart, belanden vanzelf op de online server. Om verrassingen te voorkomen, is het nuttig om het onderscheid tussen lokale en online opslag helder te hebben. Zie je in de OneDrive-map achter een bestandsnaam een groen vinkje, dan staat er op jouw systeem een lokale kopie. Als de computer niet met internet is verbonden, kun je evengoed met het bewuste bestand aan de slag. Staat er een wolkje? Dan bevindt het bestand zich op de OneDrive-server. Dubbelklik erop om het naar de pc of laptop te downloaden.

Geef gerust aan als je een bepaalde foto, video of factuur binnen de OneDrive-map voor ‘altijd’ op het apparaat wilt opslaan. Zo kun je die op elk moment openen. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies in het contextmenu Altijd bewaren op dit apparaat. Wanneer je het bestand juist alleen online wilt opslaan, klik je in het contextmenu op Ruimte vrijmaken.

Groen vinkje of wolkje? Let binnen de OneDrive-map goed op de statuspictogrammen.

Tot slot

Dit artikel is een goed startpunt om meer met Windows Verkenner te doen. Voel je vrij om grondig in de menu’s van deze bestandsbrowser te snuffelen. Het programma heeft namelijk nog meer nuttige functies in huis. Zo kun je bestanden groeperen in een zip-archief, gegevens delen met bekenden en foto’s linksom of rechtsom roteren. Kortom, er valt nog genoeg te ontdekken!

In het kort Windows Verkenner beheert mappen en bestanden op je computer, netwerkbronnen en online servers. Met Windows-toets+E open je Verkenner direct, waarna je via Thuis, Deze pc en Netwerk snel naar vaste locaties gaat. Windows 11 ondersteunt tabbladen in Verkenner, zodat je meerdere mappen binnen één venster gebruikt. OneDrive is ingebouwd in Verkenner en biedt gratis 5 GB online opslag.