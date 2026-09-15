De Nintendo Switch 2-versie van het dit jaar uitgekomen James Bond-spel 007 First Light moest nog in 2026 verschijnen, maar ontwikkelaar IO Interactive heeft aangekondigd de release te verschuiven naar maart 2027.

Dat heeft de ontwikkelaar aangekondigd middels de sociale kanalen, waaronder op X. De reden voor het uitstel is dat er wat meer tijd nodig is om de Switch 2-versie van de game volop te polijsten.

“Om er zeker van te zijn dat we een ervaring kunnen leveren met de kwaliteit die spelers verwachten, hebben we besloten de release uit te stellen naar maart 2027, met de exacte datum die later gecommuniceerd wordt. Deze extra tijd gaat naar het oppoetsen van de performance [van 007 First Light] op Nintendo Switch 2.”

De hybride versie van James Bonds oorsprongsverhaal was recentelijk wel speelbaar op Gamescom in Keulen, waarvan IO aangeeft dat ze positieve reacties hebben ontvangen. De game is er dus in ieder geval niet slecht aan toe op Nintendo’s nieuwste console: dezelfde Gamescom-demo wordt tevens speelbaar op de vloer van Tokyo Game Show.

Voor fans die de game per se op Switch 2 willen spelen is 007 First Light het wachten meer dan waarschijnlijk wel waard, afgaande van Dwayne’s review van de PS5-versie. Hij zei daarover namelijk:

“007 First Light herintroduceert James Bond met een ijzersterke ervaring: stijlvol, zelfverzekerd en eindeloos spannend tot aan de aftiteling. Op zijn beste momenten is het de ultieme Bond-ervaring, compleet met vette gadgets en bombastische actie. Op de mindere momenten doet het terugdenken aan de uiterst competente Bond-shooters die EA afleverde. IO Interactive zit op een berg goud die, met de nodige verfijning, uit kan groeien tot een fantastische 007-gamereeks. Ik hoop dan ook dat ze die kans krijgen van de licentiehouders.”

Vanwaar het uitstel?

Uiteraard zijn er meerdere mogelijke reden rondom het uitstel van deze Switch 2-versie. Vlak na de release van 007 First Light werd immers bekend dat Amazon een vinger in de pap zou hebben bij eventuele vervolgen, en dat IO Interactive daarvoor sowieso nieuwe deals over zou moeten sluiten. Daarbij trok Xbox zich terug uit een samenwerking met de ontwikkelaar, met wie zij een fantasygame gingen ontwikkelen.

IO heeft daardoor werknemers moeten ontslaan, maar blijft doorwerken aan ‘Project Fantasy’, naast updates voor 007 First Light en nieuwe missies in de Hitman-games die het bedrijf eerder uitbracht. Desalniettemin lijkt de ontwikkelaar zich door een tumultueuze periode te navigeren.

© IO Interactive

Bijkomend is natuurlijk dat hoewel de Nintendo Switch 2 vele malen krachtiger is dan zijn voorganger, er wel wat ontwikkeltijd nodig is om zo’n titel over te hevelen naar hardware waar tijdens de initiële ontwikkeling weinig tot geen rekening mee gehouden is.

Veel moderne titels draaien echter meer dan hartstikke prima op de console - uit ervaring zijn Star Wars Outlaws en Assassin’s Creed: Shadows absoluut aan te raden. En de vele aangekondigde ports in de laatste Nintendo Direct is in ieder geval een indicatie dat ontwikkelaars zeker van het platform gebruik willen maken.