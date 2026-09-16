Je hebt het vast weleens meegemaakt: een tijdje geleden bezocht je een handige website, maar nu ben je de naam kwijt. In de gewone Chrome-geschiedenis kun je dan lang aan het scrollen zijn, zeker als je de site weken geleden hebt bezocht. Gelukkig kun je via Google Mijn activiteit je Chrome-geschiedenis op datum filteren en zo een bezochte website sneller terugvinden.

Open je in Chrome je geschiedenis via Ctrl+H op Windows, dan zie je je bezochte websites in chronologische volgorde. Dat werkt prima als je iets van gisteren zoekt. Lastiger wordt het als je bijvoorbeeld wilt weten welke website je vijf weken geleden op dinsdagmiddag hebt bekeken. Je kunt zoeken op woorden of sitenamen, maar daar heb je weinig aan als je juist niet meer weet hoe de site heette.



Google Mijn activiteit is dan een handig alternatief. Daar kun je rechtstreeks een datum of periode selecteren. Voorwaarde is wel dat je Chrome-geschiedenis in je Google-account wordt opgeslagen.

Chrome-geschiedenis zoeken op een specifieke datum

Ga naar Google Mijn activiteit en zorg dat je bent ingelogd met hetzelfde Google-account dat je in Chrome gebruikt. Onder de zoekbalk vind je de optie filteren op datum en product. Klik daarop en kies bij de datum voor een aangepast bereik. Wil je bijvoorbeeld zien welke websites je op 12 augustus hebt bezocht, stel dan zowel de begin- als einddatum in op 12 augustus. Selecteer daarna Chrome bij de producten en pas het filter toe.

Je ziet nu alleen de opgeslagen Chrome-activiteit uit die periode. Dat scheelt veel scrolwerk als de dag die je zoekt al weken of maanden geleden is. Je hoeft bovendien niet één exacte dag te weten. Weet je alleen nog dat je een website ergens tussen maandag en donderdag hebt bezocht, dan kun je gewoon die vier dagen als periode selecteren.

Chrome-geschiedenis ontbreekt? Controleer eerst de synchronisatie

Zie je geen Chrome-geschiedenis in Mijn activiteit? Controleer dan eerst of Chrome je geschiedenis met je Google-account synchroniseert. Dat doe je op de computer als volgt:

Open Chrome en klik rechtsboven op de drie puntjes. Ga naar Instellingen. Kies links Jij en Google. Klik op Synchronisatie en Google-services.

Je ziet daar achter je accountnaam meteen staan of synchronisatie al is ingeschakeld. Zo niet, doe dat dan. Daarna kun je onder Synchronisatie nog kiezen voor Beheren wat je synchroniseert. Daar krijg je twee mogelijkheden. Staat Alles synchroniseren ingeschakeld, dan wordt je geschiedenis meegenomen. Kies je voor Synchronisatie aanpassen, controleer dan of de schakelaar bij Geschiedenis aanstaat.



Chrome toont hier ook andere soorten gegevens die je kunt synchroniseren, zoals bookmarks, wachtwoorden, extensies, instellingen en geopende tabbladen. Je hoeft dus niet alles te synchroniseren als je dat niet wilt. Voor deze methode is vooral Geschiedenis van belang. Synchroniseren is ook handig wanneer je een nieuwe computer in gebruik neemt. Meer daarover lees je in het artikel over browsergegevens synchroniseren.

Web- en app-activiteit inschakelen voor Chrome-geschiedenis

Er is nog een tweede instelling die van belang is. Chrome kan je geschiedenis namelijk wel synchroniseren, terwijl die activiteit niet automatisch in Google Mijn activiteit wordt opgeslagen. Daarvoor moet ook Web- en app-activiteit goed zijn ingesteld.



Je vindt die instelling via je Google-account. Klik rechtsboven op je profielafbeelding, kies Je Google-account beheren en ga naar Gegevens en privacy. Je kunt ook Google Mijn activiteit openen; daar zie je bovenaan meteen of Web- en app-activiteit is ingeschakeld.



Controleer vervolgens niet alleen of Web- en app-activiteit aanstaat, maar klik die optie ook open en zorg dat je Chrome-geschiedenis en activiteit op sites, in apps en op apparaten die Google-services gebruiken, opnemen hebt ingeschakeld. Google noemt die instelling expliciet als voorwaarde om Chrome-browsegeschiedenis in je account op te slaan.

Synchronisatie en Mijn activiteit: wat is het verschil? Het is goed om het verschil tussen synchronisatie en Mijn activiteit scherp te hebben. Met Chrome-synchronisatie bepaal je welke browsergegevens, zoals je geschiedenis en je bladwijzers, aan je Google-account worden gekoppeld en tussen apparaten kunnen worden gesynchroniseerd. Google Mijn activiteit is iets anders: daar bewaart Google accountactiviteit die je later kunt terugzoeken en filteren. Wil je je Chrome-geschiedenis via Mijn activiteit op datum kunnen doorzoeken, dan moet je geschiedenis dus niet alleen worden gesynchroniseerd, maar moet Google die activiteit ook mogen opslaan via Web- en app-activiteit.

Gebruik je een wachtwoordzin? Dan werkt deze methode niet

Heb je voor Chrome-synchronisatie een eigen wachtwoordzin ingesteld? Dan werkt zoeken in je Chrome-geschiedenis via Google Mijn activiteit niet zoals hierboven beschreven.



Zo'n wachtwoordzin is iets anders dan het wachtwoord van je Google-account. Met je Google-wachtwoord log je in. Een Chrome-wachtwoordzin gebruik je om je gesynchroniseerde Chrome-gegevens extra te versleutelen. Google zegt zelf dat je daarmee zijn cloud kunt gebruiken om Chrome-gegevens op te slaan zonder dat Google die gegevens kan lezen. In de praktijk betekent dit dat Google je browsegeschiedenis dan niet op de normale manier in je account kan verwerken en doorzoekbaar kan maken via Mijn activiteit. Je gewone Chrome-geschiedenis op je eigen apparaat staat daar los van.



Gebruik je alleen een lang of sterk Google-wachtwoord, dan speelt dit niet. Het gaat specifiek om de aparte wachtwoordzin voor Chrome-synchronisatie.

Hoe lang bewaart Google je Chrome-geschiedenis?

Bij nieuwe Google-accounts staat Web- en app-activiteit standaard ingesteld op automatisch verwijderen na 18 maanden. Je kunt die termijn aanpassen naar 3, 18 of 36 maanden. Zoek je iets van drie jaar geleden, dan kan die activiteit dus al automatisch zijn verwijderd. Voor iets van vijf weken geleden maakt dit uiteraard geen verschil.

Waarom ontbreekt oude Chrome-geschiedenis soms?

Heb je deze instellingen nu pas aangezet, dan wordt oudere browsegeschiedenis niet ineens met terugwerkende kracht toegevoegd aan Mijn activiteit. De methode werkt alleen voor Chrome-activiteit die werd opgeslagen terwijl de betreffende instellingen actief waren. Ook pagina's die je in de incognitomodus hebt bezocht, verschijnen hier niet. En heb je je geschiedenis eerder verwijderd, dan kun je die langs deze weg niet alsnog terughalen.

"Chrome-synchronisatie en Google Mijn activiteit zijn niet hetzelfde: synchronisatie koppelt browsergegevens aan je account, terwijl Mijn activiteit opgeslagen accountactiviteit doorzoekbaar maakt." Annemarie Korevaar, browser-expert bij ID.nl

Chrome-geschiedenis terugzoeken op datum: dit moet je onthouden

Kun je een website uit je Chrome-geschiedenis niet meer terugvinden, maar weet je nog wel wanneer je hem ongeveer hebt bezocht? Kijk dan niet alleen bij chrome://history , maar ook bij Google Mijn activiteit. Daar kun je je Chrome-geschiedenis filteren op datum of een zelfgekozen periode. Controleer wel of Geschiedenis wordt gesynchroniseerd, of Web- en app-activiteit Chrome-gegevens mag opslaan en of je geen aparte Chrome-wachtwoordzin gebruikt. Zoek je iets van lang geleden? Houd er dan rekening mee dat Google activiteit automatisch kan verwijderen.

Veelgestelde vragen Wat kun je doen als je een website niet meer kunt terugvinden? Begin met zoeken in je browsergeschiedenis op woorden die je nog weet, zoals het onderwerp, een productnaam of een deel van de sitenaam. Kijk daarna ook bij bookmarks, geopende tabbladen op andere apparaten en recente downloads. Zoekmachines kunnen eveneens helpen als je nog weet waar de pagina over ging. Hoe meer aanknopingspunten je combineert, hoe groter de kans dat je een eerder bezochte website terugvindt. Hoe kun je browsergeschiedenis overzichtelijker gebruiken? Gebruik zoektermen in plaats van alleen door de chronologische lijst te scrollen. Denk aan een merknaam, onderwerp, plaats of woord dat waarschijnlijk in de paginatitel stond. Wie vaak informatie terugzoekt, kan belangrijke pagina's beter direct als bookmark bewaren. Dat voorkomt dat je weken later honderden bezochte pagina's moet nalopen om één specifieke website terug te vinden. Wat is het verschil tussen browsergeschiedenis en bookmarks? Browsergeschiedenis wordt automatisch opgebouwd uit websites die je bezoekt, terwijl bookmarks pagina's zijn die je bewust bewaart. Geschiedenis is daardoor vooral handig voor recente zoektochten, maar kan omvangrijk en tijdelijk zijn. Bookmarks zijn geschikter voor websites die je later opnieuw wilt gebruiken. Voor belangrijke handleidingen, webshops of naslagpagina's is een bookmark meestal betrouwbaarder dan erop vertrouwen dat de pagina later nog in je geschiedenis staat. Kunnen andere mensen je browsergeschiedenis zien? Dat hangt af van het apparaat, account en netwerk dat je gebruikt. Iemand met toegang tot je computer of browserprofiel kan mogelijk je lokale browsergeschiedenis bekijken. Op werk- of schoolnetwerken kunnen beheerders daarnaast bepaalde netwerkactiviteit registreren. Het verwijderen van lokale browsergeschiedenis betekent daarom niet automatisch dat alle sporen van een website overal verdwenen zijn. Welke privacyrisico's heeft Chrome-geschiedenis synchroniseren? Chrome-geschiedenis synchroniseren maakt je browsegegevens praktischer doorzoekbaar, maar vergroot ook de hoeveelheid informatie die aan je Google-account is gekoppeld. Iedereen met toegang tot je account of een ingelogd apparaat kan mogelijk gevoelige geschiedenis zien. Gebruik daarom tweestapsverificatie, vergrendel je apparaten en stel automatische verwijdering in op bijvoorbeeld 3 of 18 maanden als je minder wilt bewaren. Hoe voorkom je dat Chrome je bezochte sites lokaal opslaat? Gebruik de incognitomodus als je wilt voorkomen dat Chrome na het sluiten van het venster lokaal een overzicht van bezochte sites bewaart. Dat betekent niet dat je volledig anoniem bent: websites, je internetprovider, je werkgever of schoolnetwerk kunnen activiteit nog steeds zien. Downloads en opgeslagen bookmarks blijven bovendien op je apparaat staan totdat je die zelf verwijdert.