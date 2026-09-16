Apple breidt het ouderlijk toezicht op de iPhone en iPad uit. Met iOS 27 en iPadOS 27 kun je bijvoorbeeld instellen dat je kind toestemming moet vragen voordat het een nieuwe website opent. Ook Schermtijd wordt overzichtelijker en de bescherming tegen ongewenste beelden gaat verder dan alleen naaktfoto's. De nieuwe functies voor ouderlijk toezicht zijn nu beschikbaar, maar om er goed gebruik van te maken moet je Delen met gezin hebben ingesteld.

Apple liet de nieuwe functies in juni al zien, maar met de komst van iOS 27 en iPadOS 27 kunnen ouders ze nu daadwerkelijk gebruiken. De vernieuwingen zitten verspreid over verschillende onderdelen van het ouderlijk toezicht. Sommige maken bestaande instellingen makkelijker in gebruik, andere voegen echt iets nieuws toe. Zo krijgt Safari voor het eerst een functie waarmee een kind toestemming kan vragen om een nieuwe website te openen.

Eerst toestemming vragen voor een nieuwe website in Safari

De nieuwe functie Vraag om te Browsen is vooral interessant als je Safari niet helemaal wilt blokkeren, maar ook niet wilt dat je kind zomaar op welke site dan ook kan. Wil een kind een website bezoeken die nog niet is toegestaan, dan kan het daarvoor toestemming vragen. Als ouder bepaal je vervolgens of de site wel of niet mag worden geopend. Daarmee lijkt de functie een beetje op Vraag om te kopen, waarbij je toestemming kunt geven voordat je kind een app downloadt of een aankoop doet. Je hoeft dus niet vooraf een complete lijst met toegestane websites samen te stellen. In plaats daarvan bepaal je dat gewoon gaandeweg.



Ook bij het instellen van een nieuw kinderaccount probeert Apple het eenvoudiger te maken. Je kunt beginnen met een aanbevolen verzameling apps die het kind meteen mag gebruiken. Daarna kun je zelf apps toevoegen.

Ook bescherming tegen gewelddadige beelden

Communicatiebeveiliging bestond al langer. De functie herkent naaktbeelden die een kind ontvangt of probeert te versturen en kan die afschermen. In iOS 27 en iPadOS 27 wordt deze bescherming uitgebreid naar foto's en video's met bloed of ernstig geweld. Volgens Apple geldt dat ook tijdens live FaceTime-gesprekken. Herkent Communicatiebeveiliging daar gewelddadige content, dan kan de functie ingrijpen.



Ouders kunnen daarnaast blijven bepalen met wie hun kind contact mag hebben. Voor nieuwe contacten kan eerst toestemming nodig zijn, zodat een kind niet zomaar met iedere onbekende kan bellen, berichten sturen of FaceTimen.

Schermtijd laat sneller zien waar de tijd naartoe gaat

Ook Schermtijd in iOS 27 is aangepakt. Het nieuwe overzicht moet niet meer vooral een verzameling instellingen zijn, maar sneller duidelijk maken hoeveel een kind een apparaat gebruikt en aan welke apps de meeste tijd wordt besteed. Vanuit datzelfde overzicht kun je daar direct op reageren. Vind je het goed als je kind langer op een bepaalde app zit of wil je een app juist tijdelijk blokkeren, dan kan dat daar meteen.

Nieuw zijn ook tijdslimieten met richtlijnen per leeftijd voor categorieën als sociale media, games en entertainment. Apple gebruikt daarvoor adviezen van deskundigen op het gebied van gezondheid en online veiligheid. Die richtlijnen zijn nadrukkelijk alleen een uitgangspunt: als ouder bepaal je zelf hoeveel tijd je passend vindt.

Voor ouderlijk toezicht heb je Delen met gezin nodig

Wil je de iPhone of iPad van je kind vanaf je eigen apparaat beheren, dan heb je Delen met gezin nodig. Daarmee verbind je de Apple Accounts van verschillende gezinsleden. Iedereen houdt een eigen account, terwijl ouders vanaf hun eigen iPhone of iPad bijvoorbeeld Schermtijd en andere instellingen voor een kind kunnen beheren.



Een gezinsgroep bestaat uit maximaal zes personen: het gezinshoofd en maximaal vijf andere gezinsleden. Naast ouderlijk toezicht kun je ook Apple-abonnementen, aankopen en bijvoorbeeld iCloud+-opslag delen. Daarvoor hoeft niemand hetzelfde Apple Account te gebruiken. Apple raadt gemeenschappelijk gebruik van een Apple Account juist af, omdat persoonlijke gegevens en aankopen anders door elkaar kunnen gaan lopen.

Foto: Apple

Zo stel je Delen met gezin in op een iPhone of iPad

Heb je Delen met gezin nog niet ingesteld, dan doe je dat vanaf de iPhone of iPad van de volwassene die gezinshoofd wordt.



Open Instellingen, tik bovenaan op je naam en kies Gezin. Tik daarna op Doorgaan en volg de stappen op het scherm.



Vervolgens kun je je kind toevoegen. Open opnieuw Instellingen > Gezin en tik op Voeg gezinslid toe. Heeft je kind al een Apple Account, dan kun je dat account uitnodigen. Heeft het nog geen eigen account, dan kies je Maak account voor kind aan.



Tijdens het toevoegen kun je meteen zaken als ouderlijk toezicht en locatiedeling instellen. Wil je dat een andere volwassene binnen het gezin ook instellingen kan aanpassen of verzoeken van het kind kan goedkeuren, dan kun je die persoon als ouder of voogd aanwijzen. Ga daarvoor naar Instellingen > Gezin, tik op de naam van die persoon en kies Stel in als ouder/voogd.

Heeft mijn kind een eigen Apple Account nodig? Voor volledig gebruik van Delen met gezin wel. Met een eigen Apple Account kan een kind bijvoorbeeld apps downloaden, gedeelde iCloud-opslag gebruiken en persoonlijke instellingen voor ouderlijk toezicht krijgen. Deel daarom niet je eigen Apple Account met je kind.

Heeft je kind nog geen account, dan kun je dat via Instellingen > Gezin > Voeg gezinslid toe aanmaken. Voor kinderen onder de 13 jaar moet een ouder of voogd het Apple Account aanmaken. Apple vermeldt daarbij dat de precieze leeftijdsgrens per land of regio kan verschillen. Uitgebreide uitleg over het aanmaken van een Apple account voor kinderen vind je hier.

Niet alleen de iPhone van je kind bijwerken

Aan de nieuwe functies zit nog een praktische voorwaarde. Apple geeft aan dat alle apparaten binnen de Delen met gezin-groep moeten zijn bijgewerkt naar de nieuwe softwareversies om de vernieuwde Schermtijd-functies te kunnen gebruiken. Voor iPhones betekent dat iOS 27 en voor iPads iPadOS 27. Zijn er bijvoorbeeld ook een Apple Watch, Mac of Vision Pro aan de gezinsgroep gekoppeld, dan moeten ook die apparaten de bijbehorende nieuwe systeemversie draaien.



Apple waarschuwt daarnaast dat niet iedere nieuwe functie in elke regio, taal of op elk apparaat beschikbaar hoeft te zijn. Het kan dus gebeuren dat je na het installeren van iOS 27 niet meteen alle genoemde opties ziet.

Meer controle zonder alles meteen te blokkeren

De veranderingen in het ouderlijk toezicht van iOS 27 maken het vooral makkelijker om grenzen nauwkeuriger in te stellen. Je hoeft Safari bijvoorbeeld niet volledig te blokkeren als je vooral wilt weten welke nieuwe websites je kind bezoekt. Bij Schermtijd kun je bovendien verschillende regels gebruiken voor games, sociale media en andere soorten apps.



Daardoor krijg je als ouder meer mogelijkheden om de instellingen mee te laten veranderen met de leeftijd van je kind en je kind te begeleiden bij het gebruik van zijn (eerste) smartphone. Apple geeft suggesties en standaardinstellingen, maar bepaalt niet hoeveel schermtijd je kind krijgt of welke websites het mag bezoeken. Dat blijft iets dat je als ouder doet.