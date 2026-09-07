Veel mensen willen energie besparen, maar kijken daarbij niet naar hun pc of laptop. Dat is een gemiste kans. Vooral een krachtige processor en een helder scherm kunnen behoorlijk wat stroom gebruiken. Met de energie-instellingen van Windows 11 beperk je het verbruik en verleng je de accuduur van je laptop.

Hoeveel energie je computer precies verbruikt, hangt onder meer af van de gebruiksduur en de ingebouwde onderdelen. Een krachtige processor en videokaart vragen bijvoorbeeld meer stroom dan bescheiden hardware. Een desktop-pc verbruikt doorgaans meer dan een laptop, omdat die laatste is ontworpen om zo lang mogelijk op een accu te werken.



Toch kun je ook bij een laptop nog flink op de batterij besparen. Met de juiste Windows 11-instellingen gaat de accu langer mee en hoeft het apparaat minder vaak aan de oplader. Dat drukt ook het stroomverbruik. De stappen in dit artikel zijn bedoeld voor laptops met Windows 11. Op een desktop-pc kunnen sommige menu's en opties iets afwijken.

Bekijk welke apps de meeste energie verbruiken

Een game belast de processor en videokaart veel zwaarder dan een eenvoudige tekstverwerker. Welke programma's je gebruikt, maakt daarom veel uit voor het stroomverbruik van je laptop. Bekijk eerst welke apps de accu het zwaarst belasten. Misschien staat er een programma tussen dat je nauwelijks gebruikt en net zo goed kunt verwijderen.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Aan/uit en accu / Accuverbruik. Windows 11 toont standaard het verbruik van de afgelopen 24 uur. Voor een evenwichtiger beeld kun je beter een langere periode bekijken. Klik achter Tijdsduur op het pijltje en kies Afgelopen 7 dagen.



Scrol omlaag om te zien welke programma's de meeste batterij gebruiken. Waarschijnlijk staat je browser hoog in de lijst, maar die heb je vermoedelijk dagelijks nodig. Let daarom vooral op andere apps die opvallend veel energie vragen. Gebruik je zo'n programma niet meer? Ga dan naar Apps / Geïnstalleerde apps, klik achter de toepassing op de drie puntjes en kies Verwijderen.

Bekijk welke apps veel energie verbruiken en verwijder programma's die je niet meer gebruikt.

Laat zware apps minder stroom gebruiken met de efficiëntiemodus Sommige toepassingen vragen voortdurend veel processorkracht. Via de efficiëntiemodus van Windows 11 geef je zo'n app minder prioriteit. De processor hoeft daardoor minder hard te werken, wat het energieverbruik verlaagt. Houd er wel rekening mee dat het programma hierdoor trager kan reageren.



Druk op Ctrl+Shift+Esc om Taakbeheer te openen. Selecteer een geschikte app en klik rechtsboven op Efficiëntiemodus. Windows waarschuwt dat bepaalde processen mogelijk instabiel worden. Klik op OK om door te gaan.



Achter de app verschijnt nu een groen pictogram met twee blaadjes. Bevalt de efficiëntiemodus niet, dan schakel je hem op dezelfde manier weer uit. De optie is overigens niet bij iedere app beschikbaar.

Met de efficiëntiemodus geef je een programma minder processorcapaciteit.

Kies de zuinigste energiemodus in Windows 11

Een computer bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal stroom nodig hebben. Het scherm, de processor en de videokaart zijn meestal de grootste verbruikers. Ook het moederbord, de opslag en het werkgeheugen gebruiken energie.



Met een zuinige energiemodus laat Windows 11 deze onderdelen iets minder hard werken. De processor draait bijvoorbeeld op een lagere snelheid en het scherm kan minder helder worden. Je zoekt daarbij naar een balans: de laptop moet minder stroom verbruiken, maar wel prettig blijven werken.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Aan/uit en accu / Energiemodus. Klik achter Aangesloten op netstroom op het pijltje en kies Beste energie-efficiëntie. Selecteer bij Op batterijstroom dezelfde instelling.



Windows beperkt nu onder meer achtergrondactiviteiten en systeemprestaties. Bij lichte taken zoals internetten, e-mailen en video streamen merk je daar waarschijnlijk weinig van. Bewerk je video, staan er tientallen browsertabbladen open of gebruik je zware software, dan kan de computer trager reageren.



Kies in dat geval voor Gebalanceerd. Windows past de snelheid van de processor dan aan het gebruik aan. Bij lichte taken werkt het systeem zuiniger, terwijl er bij zwaarder werk meer rekenkracht beschikbaar komt.

Kies een energiezuinige modus om het stroomverbruik van Windows 11 te beperken.

Gebruik de energieaanbevelingen van Windows 11 Je hoeft niet alle energie-instellingen zelf langs te lopen. Windows 11 kan ook aanbevelingen geven waarmee je de laptop energiezuiniger instelt.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Aan/uit en accu / Aanbevelingen voor energie. Welke adviezen je ziet, hangt af van het apparaat en je huidige instellingen. Windows kan bijvoorbeeld voorstellen om de donkere modus te gebruiken of de scherminstellingen aan te passen.



Wil je één advies proberen, klik dan op Toepassen. Met Alles toepassen voer je alle getoonde aanbevelingen tegelijk door.

Windows 11 laat zien met welke instellingen je mogelijk energie kunt besparen.

Laat het scherm eerder uitschakelen en zet de slaapstand aan

Staat je computer vaak lang aan terwijl je hem niet voortdurend gebruikt? Laat het scherm dan na enkele minuten automatisch uitschakelen. Het beeldscherm is een van de grotere stroomverbruikers van een laptop, dus hiermee kun je relatief eenvoudig energie besparen.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Aan/uit en accu / Time-outs voor scherm, slaapstand en sluimerstand. Bekijk eerst de instellingen onder Aangesloten op netstroom. Klik achter Mijn scherm uitschakelen na op het pijltje en kies bijvoorbeeld 5 minuten (aanbevolen).



Laat de computer daarnaast automatisch overschakelen naar de slaapstand. In deze energiezuinige stand blijven geopende programma's en documenten bewaard. Zodra je de muis, het touchpad of het toetsenbord gebruikt, kun je snel verder waar je was gebleven.



Kies achter Mijn apparaat laten in slaapstand gaan na eveneens 5 minuten (aanbevolen). Deze instellingen gelden alleen wanneer de laptop op netstroom werkt. Stel daarom ook de opties onder Op batterijstroom in. Daar kun je bijvoorbeeld voor het scherm en de slaapstand 3 minuten (aanbevolen) kiezen.

Laat het scherm uitschakelen en zet de laptop op tijd in de slaapstand.

Bepaal wat er gebeurt als je de laptop dichtklapt

Normaal gesproken gaat een laptop in de slaapstand wanneer je het scherm dichtklapt. Gebeurt dat bij jou niet, of wil je liever een andere actie instellen? Dan kun je de werking van het deksel aanpassen.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Aan/uit en accu / Deksel, voeding en slaapstand knopbesturingselementen. Bij Als ik het deksel sluit, wordt mijn pc kies je uit Geen actie ondernemen, Slaapstand, Sluimerstand en Afsluiten.



De sluimerstand gaat een stap verder dan de slaapstand. De computer schakelt volledig uit, maar bewaart wel je geopende programma's en documenten. Wanneer je de laptop weer aanzet, kun je verder waar je gebleven was. Het opstarten duurt wel iets langer dan vanuit de slaapstand.



Gebruik de slaapstand daarom vooral voor korte pauzes en de sluimerstand wanneer je de laptop langere tijd niet nodig hebt. Stel de gewenste actie afzonderlijk in voor Aangesloten op netstroom en Op batterijstroom.

Bepaal of de laptop bij het dichtklappen moet slapen, sluimeren of afsluiten.

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Verlaag de schermhelderheid voor een langere accuduur

Het scherm is verantwoordelijk voor een flink deel van het stroomverbruik van een laptop. Hoe groter, scherper en helderder het beeld, hoe meer energie het display nodig heeft. Door de helderheid te verlagen, kun je de accuduur van je Windows 11-laptop verlengen.



Klik rechtsonder op het netwerk-, geluids- of batterijpictogram. Beweeg vervolgens de schuifregelaar met het zonnetje naar links. Het verschil zie je meteen.



Binnenshuis is een helderheid van ongeveer veertig tot zestig procent vaak voldoende. Gebruik je de laptop buiten of in een fel verlichte ruimte, dan heb je tijdelijk een hogere stand nodig.

Verlaag de schermhelderheid rechtstreeks vanuit de taakbalk.

Laat Windows 11 de helderheid automatisch aanpassen

Sommige Windows 11-computers kunnen de helderheid automatisch aanpassen aan wat er op het scherm staat. Het besturingssysteem analyseert de weergegeven inhoud en verlaagt of verhoogt daarop de schermhelderheid. Volgens Microsoft kan deze functie helpen om batterij te besparen.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Beeldscherm / Helderheid. Kijk of je de optie Helderheid wijzigen op basis van inhoud ziet. Is die beschikbaar, dan kun je kiezen tussen Alleen op batterijstroom en Altijd. Met de laatste instelling gebruikt Windows de functie ook wanneer de laptop aan de oplader ligt.



Sommige laptops en monitoren hebben daarnaast een lichtsensor. Die past de schermhelderheid aan het licht in de kamer aan. Wordt het binnen donkerder, dan verlaagt de computer automatisch de helderheid.



Ondersteunt jouw apparaat deze functie, zet dan Helderheid automatisch aanpassen als het licht verandert aan. Je hoeft de instelling daarna minder vaak zelf te wijzigen.

Op geschikte apparaten past Windows 11 de helderheid automatisch aan.

Zet HDR uit om stroom te besparen In de beeldscherminstellingen kom je mogelijk de term HDR tegen. Die afkorting staat voor High Dynamic Range. Deze beeldtechniek vergroot het bereik van helderheid, contrast en kleuren. Geschikte games, films en series kunnen er daardoor levendiger en gedetailleerder uitzien.



HDR verhoogt echter ook het energieverbruik. Vind je een langere accuduur belangrijker dan de betere beeldweergave, dan kun je HDR uitschakelen.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Beeldscherm / HDR. Welke opties verschijnen, hangt af van het scherm. Schakel bijvoorbeeld HDR-videostreaming uit of zet alle HDR-functies uit om het stroomverbruik verder te verlagen.

Door HDR-videostreaming uit te schakelen, beperk je het energieverbruik van het scherm.

Verlaag de vernieuwingsfrequentie van het scherm

De vernieuwingsfrequentie bepaalt hoe vaak het scherm iedere seconde een nieuw beeld toont. Een hoge waarde zorgt voor vloeiendere bewegingen. Dat merk je vooral bij games, video's en het scrollen door lange documenten.



Een hoge vernieuwingsfrequentie vraagt wel meer energie. Wil je liever de batterijduur verlengen, dan kun je het aantal hertz verlagen.



Ga naar Start / Instellingen / Systeem / Beeldscherm en klik onderaan op Geavanceerd beeldscherm. Gebruik je meerdere monitoren, selecteer dan eerst het juiste scherm.



Klik achter Een vernieuwingsfrequentie kiezen op het pijltje en selecteer bijvoorbeeld 48 Hz of 60 Hz. Het scherm wordt kort zwart. Klik daarna op Wijzigingen behouden.



Op sommige systemen is ook Dynamische vernieuwingsfrequentie beschikbaar. Windows past de frequentie dan automatisch aan de taak aan. Bij rustig beeld werkt het scherm zuiniger, terwijl de frequentie omhooggaat wanneer een vloeiende weergave nodig is.

Een lagere of dynamische vernieuwingsfrequentie kan de accuduur verlengen.

Controleer het energieverbruik van wifi en bluetooth

Vrijwel iedere laptop ondersteunt wifi en bluetooth. Deze draadloze verbindingen gebruiken stroom, al is het verschil niet altijd groot.



Werk je via een netwerkkabel, dan kun je wifi uitschakelen. De draadloze netwerkadapter hoeft dan niet meer naar beschikbare netwerken te zoeken. Veel laptops zetten wifi automatisch uit zodra je een kabel aansluit, maar controleer dat voor de zekerheid.



Ga naar Start / Instellingen / Netwerk en internet en schakel Wi-Fi zo nodig uit. Dat kan ook handig zijn wanneer je een tijdje zonder internet wilt werken.



Bluetooth verbruikt minder energie dan wifi. Vooral een verbonden muis, toetsenbord of koptelefoon vraagt een kleine hoeveelheid stroom. Staat bluetooth aan zonder dat er apparaten zijn gekoppeld, dan is het verbruik te verwaarlozen.



Gebruik je bluetooth nooit, dan kun je de verbinding alsnog uitschakelen. Ga naar Start / Instellingen / Bluetooth en apparaten en zet de schuifknop achter Bluetooth uit.

Gebruik je geen bluetooth-apparaten, dan kun je de verbinding uitschakelen.

Koppel ongebruikte usb-apparaten en beeldschermen los

Externe apparaten kunnen stroom uit de accu of voeding van je computer halen. Denk aan externe harde schijven, ssd's, usb-sticks, smartphones, camera's en webcams. Koppel zulke apparaten daarom los zodra je ze niet meer gebruikt.



Werk je met twee of drie externe monitoren, dan heb je die waarschijnlijk niet voortdurend allemaal nodig. Schakel een ongebruikt scherm uit met de fysieke aan-uitknop. Alleen het beeld zwart maken of een leeg venster tonen, stopt het stroomverbruik niet volledig.

Zo bespaar je dagelijks nog meer energie

Naast de energie-instellingen van Windows 11 maakt ook je dagelijkse gebruik verschil. Zet de computer uit zodra je klaar bent, zeker wanneer je hem langere tijd niet meer nodig hebt. Zo voorkom je onnodig stroomverbruik.



Heb je zonnepanelen, probeer de laptop dan zoveel mogelijk overdag op te laden. Tijdens zonnige uren gebruik je rechtstreeks een groter deel van je eigen opgewekte stroom. In de avond kun je vervolgens op de accu werken.

In het kort Windows 11 laat je per app bekijken hoeveel batterij er in de afgelopen 24 uur of 7 dagen is gebruikt. De energiemodus Beste energie-efficiëntie verlaagt het stroomverbruik, maar kan zware software trager laten reageren. Een schermtime-out van 5 minuten op netstroom en 3 minuten op batterijstroom voorkomt onnodig verbruik bij pauzes. Een helderheid van ongeveer 40 tot 60 procent is binnenshuis vaak genoeg en helpt de accuduur verlengen. Ook ongebruikte wifi, bluetooth, usb-apparaten en extra monitoren kunnen het totale stroomverbruik verhogen.