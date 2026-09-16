Specificaties


Prijs: Gratis (basis)
Taal: Nederlands
OS: Windows
Website: www.sandboxie-plus.com

Sandboxie-Plus is een typisch voorbeeld van applicatievirtualisatie. De tool creëert een afgeschermde, virtuele laag bovenop Windows, zonder dat je een volledig gevirtualiseerd besturingssysteem hoeft te draaien. Start je bijvoorbeeld een toepassing of open je een bestand, dan leidt Sandboxie-Plus alle schrijfacties voor schijf en Windows-register om naar een tijdelijke, afgeschermde map: een ‘sandbox’. Anders dan bij een volwaardige virtuele machine blijft de impact op de systeemprestaties beperkt.

Handig is dat je programma’s ook rechtstreeks vanuit het contextmenu in een sandbox kunt starten. Daarnaast kun je instellen dat specifieke toepassingen automatisch in een sandbox openen. Je kunt zelfs meerdere instanties van dezelfde app elk in een andere sandbox draaien.

Controle

Sandboxie-Plus biedt ook diverse opties die gevorderde gebruikers meer controle geven. Zo beschikt elke sandbox over een ingebouwde netwerkfirewall waarmee je een verdacht programma volledig de toegang tot internet kunt ontzeggen. Daarnaast kun je per sandbox onderdelen zoals het klembord of de printerwachtrij blokkeren. Ook laat de tool je gedetailleerde toegangsregels instellen voor bestanden, registersleutels en processen.

Sluit je een sandbox af, dan verdwijnen alle gegevens en aangebrachte wijzigingen meteen. Je kunt gedownloade bestanden wel eerst overzetten naar je echte besturingsomgeving. Verder biedt Sandboxie-Plus mogelijkheden om snapshots te maken en sandboxen te exporteren of te back-uppen.

Browser Brave draait hier duidelijk in een sandbox.

Minpunten

Helaas zitten sommige handige functies achter een betaalmuur, zoals het plaatsen van een sandbox in een versleutelde container, het (blijvend) aanmaken van een RAM-disk en geavanceerde opties voor netwerkfiltering.

Houd er verder rekening mee dat de app een behoorlijke leercurve heeft, zeker wanneer je restricties fijnmazig wilt configureren. Bovendien is de app niet volledig vrij van compatibiliteitsproblemen. Wel probeert Sandboxie-Plus tijdens de installatie nukkige toepassingen te detecteren en daarvoor aangepaste configuratiesjablonen te gebruiken.

Je krijgt uitgebreide configuratiemogelijkheden, ook voor ‘nukkige’ apps.

Conclusie

Sandboxie-Plus is wellicht geen software voor de massa, maar wel een handige tool als je geregeld risicovolle websites bezoekt of onbekende programma’s wilt uitproberen. De lichte toepassingsvirtualisatie, met uitgebreide toegangscontrole en fijnmazige restricties, maakt het een aantrekkelijk alternatief voor een volledige virtuele machine.

Sandboxie-Plus

4 / 5Score

De Pluspunten

  • Lichtgewicht alternatief voor VM’s
  • Uitgebreide mogelijkheden
  • Meerdere sandboxen tegelijk

De Minpunten

  • Hoge leercurve
  • Soms compatibiliteitsproblemen
  • Sommige functies zijn betaald

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen Sandboxie-Plus en Windows Sandbox?

Sandboxie-Plus is applicatievirtualisatie: je draait losse programma’s geïsoleerd binnen je bestaande Windows-installatie. Windows Sandbox opent juist een tijdelijke, aparte Windows-omgeving op basis van virtualisatie. Windows Sandbox is beschikbaar op ondersteunde Pro-, Enterprise- en Education-edities, maar niet op Windows Home. Sandboxie-Plus is vooral handig als je snel één browser, installer of bestand wilt isoleren zonder een volledige desktopomgeving te starten.

Hoe veilig is sandboxing tegen malware?

Sandboxing verkleint het risico omdat verdachte software minder makkelijk blijvende wijzigingen aan Windows kan maken. Het is geen garantie van 100 procent veiligheid. Malware kan soms sandboxdetectie gebruiken, misbruik maken van kwetsbaarheden of alsnog schade veroorzaken via bestanden die je zelf terugzet. Gebruik sandboxing daarom naast updates, back-ups, voorzichtig downloadgedrag en antivirussoftware, niet als vervanging daarvan.

Welke bestanden open je beter eerst in een sandbox?

Open vooral onbekende installatiebestanden, downloads uit e-mail, losse scripts, Office-documenten uit onbekende bron en archiefbestanden eerst in een sandbox. Ook websites waar je weinig vertrouwen in hebt, kun je via een gesandboxte browser bezoeken. Bestanden van bekende leveranciers blijven alsnog veiliger als je ze downloadt via de officiële site en controleert met normale beveiligingssoftware.

Waarom werkt sommige software niet goed in een sandbox?

Sommige programma’s verwachten volledige toegang tot Windows-onderdelen zoals stuurprogramma’s, services, het register, hardwarekoppelingen of licentiecontroles. Een sandbox beperkt die toegang juist, waardoor installatie, activatie of synchronisatie kan mislukken. Beveiligingssoftware, games met anticheat, vpn-clients en zware professionele pakketten geven relatief vaak problemen. In zulke gevallen is een volledige virtuele machine soms betrouwbaarder.