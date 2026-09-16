Ongein als malware, phishing en trackingsites maken het veilig openen van bestanden en links een constante uitdaging. Sandboxie-Plus laat je toepassingen in een geïsoleerde omgeving draaien, zodat de rest van je systeem buiten schot blijft.

Specificaties

Prijs: Gratis (basis)

Taal: Nederlands

OS: Windows

Website: www.sandboxie-plus.com

Sandboxie-Plus is een typisch voorbeeld van applicatievirtualisatie. De tool creëert een afgeschermde, virtuele laag bovenop Windows, zonder dat je een volledig gevirtualiseerd besturingssysteem hoeft te draaien. Start je bijvoorbeeld een toepassing of open je een bestand, dan leidt Sandboxie-Plus alle schrijfacties voor schijf en Windows-register om naar een tijdelijke, afgeschermde map: een ‘sandbox’. Anders dan bij een volwaardige virtuele machine blijft de impact op de systeemprestaties beperkt.

Handig is dat je programma’s ook rechtstreeks vanuit het contextmenu in een sandbox kunt starten. Daarnaast kun je instellen dat specifieke toepassingen automatisch in een sandbox openen. Je kunt zelfs meerdere instanties van dezelfde app elk in een andere sandbox draaien.

Controle

Sandboxie-Plus biedt ook diverse opties die gevorderde gebruikers meer controle geven. Zo beschikt elke sandbox over een ingebouwde netwerkfirewall waarmee je een verdacht programma volledig de toegang tot internet kunt ontzeggen. Daarnaast kun je per sandbox onderdelen zoals het klembord of de printerwachtrij blokkeren. Ook laat de tool je gedetailleerde toegangsregels instellen voor bestanden, registersleutels en processen.

Sluit je een sandbox af, dan verdwijnen alle gegevens en aangebrachte wijzigingen meteen. Je kunt gedownloade bestanden wel eerst overzetten naar je echte besturingsomgeving. Verder biedt Sandboxie-Plus mogelijkheden om snapshots te maken en sandboxen te exporteren of te back-uppen.

Browser Brave draait hier duidelijk in een sandbox.

Minpunten

Helaas zitten sommige handige functies achter een betaalmuur, zoals het plaatsen van een sandbox in een versleutelde container, het (blijvend) aanmaken van een RAM-disk en geavanceerde opties voor netwerkfiltering.

Houd er verder rekening mee dat de app een behoorlijke leercurve heeft, zeker wanneer je restricties fijnmazig wilt configureren. Bovendien is de app niet volledig vrij van compatibiliteitsproblemen. Wel probeert Sandboxie-Plus tijdens de installatie nukkige toepassingen te detecteren en daarvoor aangepaste configuratiesjablonen te gebruiken.

Je krijgt uitgebreide configuratiemogelijkheden, ook voor ‘nukkige’ apps.

Conclusie

Sandboxie-Plus is wellicht geen software voor de massa, maar wel een handige tool als je geregeld risicovolle websites bezoekt of onbekende programma’s wilt uitproberen. De lichte toepassingsvirtualisatie, met uitgebreide toegangscontrole en fijnmazige restricties, maakt het een aantrekkelijk alternatief voor een volledige virtuele machine.

Sandboxie-Plus 4 / 5 Score De Pluspunten Lichtgewicht alternatief voor VM’s

Uitgebreide mogelijkheden

Meerdere sandboxen tegelijk De Minpunten Hoge leercurve

Soms compatibiliteitsproblemen

Sommige functies zijn betaald