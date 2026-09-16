De nieuwe Affinity update voegt ruim 60 functies en verbeteringen toe aan de gratis ontwerpsoftware. Vooral de Blend Tool, scripting en uitgebreidere RAW-bewerking maken het Adobe-alternatief interessanter voor ontwerpers en fotografen.

Affinity is sinds de overstap naar één integrale gratis app al een opvallende naam tussen de Adobe-alternatieven. Waar je vroeger losse programma’s had voor Photo, Designer en Publisher, werk je nu in één omgeving met Pixel, Vector en Layout. ID.nl legde eerder al eens uit hoe je Affinity als gratis creatieve alleskunner gebruikt. Deze update schuift het pakket nog iets verder richting professioneel werk, vooral voor wie veel tekent, foto’s nabewerkt of opmaakbestanden moet controleren.

De opvallendste toevoeging is de Blend Tool. Daarmee maak je overgangen en herhalende vormen in vectorontwerpen zonder telkens opnieuw losse stappen te tekenen. Dat is vooral handig bij logo’s, patronen, illustraties en typografische effecten, omdat je het resultaat later nog kunt aanpassen. Ook live bewerkbare booleans en aangepaste Preflight-regels komen erbij, zodat je vormen en opmaakfouten langer onder controle houdt.

Voor productieklussen is Scripting de grote nieuwkomer. Je kunt scripts direct in Affinity schrijven en uitvoeren over Vector-, Pixel- en Layout-werk in hetzelfde document. Dat past bij werk waarbij je steeds dezelfde handeling herhaalt, bijvoorbeeld exports voorbereiden of bestanden voor een team gelijktrekken. Affinity koppelt scripting ook aan een AI Connector voor Claude, waarmee gebruikers scripts kunnen laten opzetten als ze zelf weinig programmeerervaring hebben.

Fotografen krijgen een bredere RAW-workflow. Affinity noemt diepere RAW-bewerking, herbruikbare presets voor een complete look en negen nieuwe aanpassingen voor kleur, scherpte en detail. Verder komen er functies voor gemengd licht, camerabeweging en Scene Decomposition. Wie vooral zoekt naar betaalbare fotobewerking kan daarnaast terecht bij onze gids over voordelig foto’s bewerken, waarin ook andere gratis en freemium-tools langskomen.

Deze update lijkt zich duidelijk te richten op bestanden en workflows die buiten Affinity (lees: in Adobe) zijn ontstaan. INDD-import moet het makkelijker maken om InDesign-bestanden binnen te halen, terwijl live-synchronisatie met Canva Brand Kit handig is voor teams die merkkleuren en stijlen centraal beheren. Ontwerpen kunnen ook rechtstreeks richting Cavalry, een tool voor motion design. Daarmee probeert Affinity minder als losstaand Photoshop-alternatief te werken en meer als schakel in een creatieve keten.

De AI-kant blijft verdeeld over gratis en betaald. Functies als Scene Decomposition, Motion Blur Reduction, Image to 3D, Generative Upscale en SDR naar HDR horen bij de nieuwe mogelijkheden, maar de volledige Canva AI Studio vraagt een Canva Premium-abonnement. Affinity zegt dat bestanden lokaal op je apparaat blijven en dat werk in Affinity niet wordt gebruikt om AI-functies te trainen. Voor gevoelige klantbestanden blijft het wel verstandig om per functie te controleren of er een online koppeling wordt gebruikt.

Gratis of toch een abonnement?

De update is nu beschikbaar voor de gratis Affinity desktop-app op Windows en macOS. Nieuwe gebruikers downloaden Affinity met een gratis Canva-account. De kernfuncties voor foto, vector en lay-out blijven zonder betaling beschikbaar, inclusief de meeste onderdelen van deze release. Voor AI-functies binnen Canva AI Studio is zoals hierboven vermeld een betaald Canva-abonnement nodig. Een iPad-versie van de nieuwe Affinity-app staat nog op de planning, maar heeft nog geen verschijningsdatum.

Affinity wordt met deze update geen kopie of directe vervanging van Adobe Creative Cloud, maar het gat wordt kleiner voor zelfstandigen, studenten en kleinere ontwerpteams. Vooral de combinatie van gratis desktopsoftware, INDD-import, scripting en betere RAW-bewerking maakt de overstap minder spannend. Wie afhankelijk is van specifieke Adobe-plug-ins of studiostandaarden blijft waarschijnlijk nog bij Adobe, maar voor veel ontwerp- en fotoklussen is Affinity wederom een stukkie serieuzer geworden.

In het kort De Affinity update van 15 september 2026 voegt ruim 60 functies en verbeteringen toe aan de gratis ontwerpsoftware. De belangrijkste vernieuwingen zijn Blend Tool, scripting, uitgebreidere RAW-bewerking, INDD-import en koppelingen met Canva Brand Kit en Cavalry. Affinity blijft gratis voor de kernfuncties op Windows en macOS, terwijl Canva AI Studio een betaald Canva-abonnement vraagt.