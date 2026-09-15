Misschien heb je er de laatste paar weken iets over opgepikt: Wardogs. Een paar weken geleden vonden er playtests van de nieuwe multiplayershooter plaats, en inmiddels is het spel in early access gegaan. En wat blijkt: Wardogs blijkt een groot succes te zijn.

In de eerste vijf dagen na de lancering zijn er twee miljoen exemplaren van Wardogs over de virtuele toonbank van Steam gevlogen, met een gelijktijdige spelerspiek van maar liefst 350.000 spelers. Op dag één verkocht het spel al 1.25 miljoen exemplaren, en in de vier dagen daarna zijn er nog 750.000 bij gekomen.

Wardogs is gemaakt door de ontwikkelaar Bulkhead, een studio die eerder titels als Killrun en The Turing Test uitbracht. Team17 is de uitgever, wat hetzelfde bedrijf is dat games als Hell Let Loose, Overcooked en Dredge uit heeft gebracht.

Waarom is de game zo’n succes?

Mocht je nog niet geheel op de hoogte zijn van Wardogs: de game is een militaire shooter waarin honderd spelers in een gigantische omgeving - gebaseerd op Oost-Europa - worden geplaatst en opgedeeld zijn in drie teams. Ieder team heeft hetzelfde doel: zoveel mogelijk Control Zones bezetten en zo tot winnaar van het potje uitgeroepen worden.

De game bevat daarbij tactische gunplay, mechanieken waarmee je in de map kunt bouwen maar ook bouwwerken en omgevingen kunt genieten, en een systeem dat je steeds betere wapens en spullen als voertuigen laat kopen. Iedere speler begint met tienduizend dollar, en kan diens kapitaal opbouwen met activiteiten in de map.

Wardogs lijkt een aantal elementen van populaire shooters als Battlefield en Counter-Strike toe te passen en bij elkaar te voegen. De grote omgevingen, en het hoge risico van dood gaan - het duurt namelijk een tijdje voordat je weer terugkomt, en je over de map verplaatsen kost best veel tijd - en de verwoesting die je aan kunt richten zijn dingen waar Battlefield bekend om staat. De cash-mechanieken en tactische elementen in de gameplay, rondom het behouden van controle over verschillende zones doet dan weer denken aan Counter-Strike.

Ik zag veel mensen over Wardogs praten voor en na de playtests, en heb in de IDGames-subreddit dan ook maar eens gevraagd wat men nou precies van het spel vindt . De reacties zijn veelal positief, met veel Battlefield-vergelijkingen, maar ook een aantal zorgen over de speelstijl. Het komt schijnbaar weleens voor dat mensen met snipers liggen te campen, of een basis bouwen buiten je spawngebied om progressie boeken wat stukken moeilijker te maken.

De toekomstplannen voor Wardogs

Gezien de game in early access is, gaat Wardogs de komende tijd nog op allerlei manieren uitgroeien en gepolijst worden. Bulkhead heeft aangegeven ergens tussen de één en twee jaar in Early Access te willen blijven, dus de uiterlijke release van de volledige versie is uiterlijk ergens in 2028 te verwachten. In dat jaar wil de ontwikkelaar naar eigen zeggen ook een console-versie uitbrengen, zodat ook mensen met een PS5, Xbox Series-console en misschien zelfs Switch 2 deel kunnen nemen aan het spel.

Tot die tijd gaat de studio echter met seizoenen werken waarin nieuwe wapens, voertuigen en andere soorten content worden toegevoegd. De inclusie van bepaalde nieuwe items gaat dan wel het ‘vaulten’ van oudere spullen betekenen, wat inhoudt dat die items een tijdlang uit de roulatie worden gehaald. Het huidige seizoen gaat een maand duren, maar voor hoe lang toekomstige seizoenen lopen doet Bulkhead-CEO Joe Brammer nog geen uitspraken.

© Bulkhead

Er zitten nog veel meer aanpassingen aan te komen , zoals het kunnen zoeken naar servers om op te spelen per naam, en je favoriete servers kunnen markeren. Ook toegankelijkheidsopties voor bijvoorbeeld kleurenblindheid staat op de lijst.

Wardogs is momenteel beschikbaar in early access op Steam, voor 39,99 euro. Bulkhead heeft aangegeven dat de uiteindelijke release van Wardogs duurder gaat zijn, om de “meer complete ervaring te reflecteren”. Een extra Supporters Pack is beschikbaar voor 12,99 euro en biedt een aantal cosmetics.