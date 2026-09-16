De teasers doken gisteren op via verschillende socialmediaplatforms als Instagram en X, en gaan gepaard met (incompleet) artwork. Tussen de namen zitten grote artiesten: Travis Scott, Keith Richards van The Rolling Stones, Future, Morgan Wallen, PinkPantheress, Metro Boomin, Yung Lean, Rauw Alejandro en CA7RIEL & Paco Amoroso.

Album?

Hoewel de meesten het houden bij een tag van ontwikkelaar Rockstar Games, deelt rapper Travis Scott een iets uitgebreider bericht, waarbij hij het zijn ‘terugkeer naar game’ noemt. Eerder was hij een skin en artiest in Fortnite. Ook noemt hij ‘J… O. H…’, waarschijnlijk refererend aan de eerder getoonde stripclub Jack of Hearts.

Vermoedelijk gaat het om een bekendmaking van een soundtrackalbum, mogelijk onder het eigen muzieklabel van Rockstar Games, CircoLoco Records.

Bekijk hieronder alle artiesten:

Travis Scott

Keith Richards (The Rolling Stones)

Future (Label Freebandz)

Yung Lean

PinkPantheress

Metro Boomin

Morgan Wallen

CA7RIEL & Paco Amoroso

Rauw Alejandro

Iconische soundtrack

De Grand Theft Auto-games staan bekend om hun iconische soundtracks met gelicenseerde muziek. Niet alleen was het verkrijgen van echte muziek voor videogames een stuk goedkoper dan tegenwoordig, ook bevond DMA Design (later Rockstar Games) zich onder BMG Interactive – de gametak van Bertelsmann Music Group die toegang had tot een uitgebreide catalogus aan muziek.

De Grand Theft Auto-games kennen verschillende radiostations met specifieke genres, aan elkaar gepraat door dj’s en nagemaakte reclames. Naast grote artiesten staan de games ook bekend om het beroemd maken van kleine artiesten dankzij de game, waardoor een plekje in de lijst een prestigieuze aangelegenheid is voor velen. Hieronder staan alle bevestigde nummers uit de officiële trailers in de game tot nu toe op een rij:

  • Love is a Long Road - Tom Petty
  • Hot Together - The Pointer Sisters
  • Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne
  • Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith
  • Skrilla – Kodak Black
  • Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers
  • Love Bites – Def Leppard
  • People Are People - Depeche Mode
  • But I Think It's a Dream – Captain & Tennille
  • Cars and Girls – Prefab Sprout
  • Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)
  • Devil Woman – Cliff Richard
  • Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega
  • Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins
  • Mine O' Mine – Aluna, Jayda G
  • Inner Light – Elderbrook, Bob Moses

Veelgestelde vragen

Wanneer verschijnt GTA 6 en op welke consoles?

GTA 6 staat officieel gepland voor 19 november 2026. Rockstar noemt PlayStation 5 en Xbox Series X|S als platforms waarop je de game kunt reserveren. Een pc-versie is nog niet officieel aangekondigd. Voor Nederlandse spelers betekent dit dat de consoleversies leidend zijn bij de eerste release.

Wat kost GTA 6 in Nederland?

In de Nederlandse PlayStation Store staat GTA 6 voor €79,99 als Standard Edition en €99,99 als Ultimate Edition. Prijzen kunnen per winkel en platform verschillen, vooral bij fysieke code-in-box-versies. Let bij pre-orders ook op bonussen en voorwaarden, zoals tijdelijke GTA+-acties of digitale upgrades.

Hoe werkt de radio in GTA-games?

De radio in GTA-games werkt als een reeks in-game zenders met genres, dj's, fictieve reclames en gelicenseerde muziek. Je schakelt tijdens het rijden tussen stations, waardoor de soundtrack onderdeel wordt van de spelwereld. GTA 6 lijkt die traditie voort te zetten, maar de volledige zenderlijst is nog niet officieel bekend.

Wat betekent een nummer in een GTA 6-trailer voor de soundtrack?

Een nummer in een GTA 6-trailer bevestigt niet automatisch dat het op een in-game radiostation staat. Het laat wel zien welke muziek Rockstar publiekelijk aan de game koppelt. Pas wanneer Rockstar de soundtrack, radiozenders of credits officieel deelt, is zeker welke tracks tijdens het spelen beschikbaar zijn.

Waarom kan muziek soms uit oudere GTA-games verdwijnen?

Populaire muziek wordt meestal via tijdgebonden licenties gebruikt, waardoor een uitgever later nummers moet verwijderen of opnieuw moet onderhandelen. Rockstar heeft eerder bij GTA IV nummers aangepast vanwege licentiebeperkingen. Dat verklaart waarom soundtracks voor games niet altijd permanent hetzelfde blijven, vooral bij digitale versies en updates.