De teasers doken gisteren op via verschillende socialmediaplatforms als Instagram en X, en gaan gepaard met (incompleet) artwork. Tussen de namen zitten grote artiesten: Travis Scott, Keith Richards van The Rolling Stones, Future, Morgan Wallen, PinkPantheress, Metro Boomin, Yung Lean, Rauw Alejandro en CA7RIEL & Paco Amoroso.
Album?
Hoewel de meesten het houden bij een tag van ontwikkelaar Rockstar Games, deelt rapper Travis Scott een iets uitgebreider bericht, waarbij hij het zijn ‘terugkeer naar game’ noemt. Eerder was hij een skin en artiest in Fortnite. Ook noemt hij ‘J… O. H…’, waarschijnlijk refererend aan de eerder getoonde stripclub Jack of Hearts.
Vermoedelijk gaat het om een bekendmaking van een soundtrackalbum, mogelijk onder het eigen muzieklabel van Rockstar Games, CircoLoco Records.
Bekijk hieronder alle artiesten:
Travis Scott
Keith Richards (The Rolling Stones)
Future (Label Freebandz)
Yung Lean
PinkPantheress
Metro Boomin
Morgan Wallen
CA7RIEL & Paco Amoroso
Rauw Alejandro
Iconische soundtrack
De Grand Theft Auto-games staan bekend om hun iconische soundtracks met gelicenseerde muziek. Niet alleen was het verkrijgen van echte muziek voor videogames een stuk goedkoper dan tegenwoordig, ook bevond DMA Design (later Rockstar Games) zich onder BMG Interactive – de gametak van Bertelsmann Music Group die toegang had tot een uitgebreide catalogus aan muziek.
De Grand Theft Auto-games kennen verschillende radiostations met specifieke genres, aan elkaar gepraat door dj’s en nagemaakte reclames. Naast grote artiesten staan de games ook bekend om het beroemd maken van kleine artiesten dankzij de game, waardoor een plekje in de lijst een prestigieuze aangelegenheid is voor velen. Hieronder staan alle bevestigde nummers uit de officiële trailers in de game tot nu toe op een rij:
- Love is a Long Road - Tom Petty
- Hot Together - The Pointer Sisters
- Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne
- Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith
- Skrilla – Kodak Black
- Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers
- Love Bites – Def Leppard
- People Are People - Depeche Mode
- But I Think It's a Dream – Captain & Tennille
- Cars and Girls – Prefab Sprout
- Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)
- Devil Woman – Cliff Richard
- Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega
- Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins
- Mine O' Mine – Aluna, Jayda G
- Inner Light – Elderbrook, Bob Moses