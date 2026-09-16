Verschillende grote artiesten hinten naar hun betrokkenheid bij Grand Theft Auto 6, vermoedelijk als onderdeel van de soundtrack. Ook delen ze nog niet eerder vertoonde art.

De teasers doken gisteren op via verschillende socialmediaplatforms als Instagram en X, en gaan gepaard met (incompleet) artwork. Tussen de namen zitten grote artiesten: Travis Scott, Keith Richards van The Rolling Stones, Future, Morgan Wallen, PinkPantheress, Metro Boomin, Yung Lean, Rauw Alejandro en CA7RIEL & Paco Amoroso.

Album?

Hoewel de meesten het houden bij een tag van ontwikkelaar Rockstar Games, deelt rapper Travis Scott een iets uitgebreider bericht, waarbij hij het zijn ‘terugkeer naar game’ noemt. Eerder was hij een skin en artiest in Fortnite. Ook noemt hij ‘J… O. H…’, waarschijnlijk refererend aan de eerder getoonde stripclub Jack of Hearts.

Vermoedelijk gaat het om een bekendmaking van een soundtrackalbum, mogelijk onder het eigen muzieklabel van Rockstar Games, CircoLoco Records.

Bekijk hieronder alle artiesten:

Travis Scott

Keith Richards (The Rolling Stones)

Future (Label Freebandz)

Yung Lean

PinkPantheress

Metro Boomin

Morgan Wallen

CA7RIEL & Paco Amoroso

Rauw Alejandro

Iconische soundtrack

De Grand Theft Auto-games staan bekend om hun iconische soundtracks met gelicenseerde muziek. Niet alleen was het verkrijgen van echte muziek voor videogames een stuk goedkoper dan tegenwoordig, ook bevond DMA Design (later Rockstar Games) zich onder BMG Interactive – de gametak van Bertelsmann Music Group die toegang had tot een uitgebreide catalogus aan muziek.

De Grand Theft Auto-games kennen verschillende radiostations met specifieke genres, aan elkaar gepraat door dj’s en nagemaakte reclames. Naast grote artiesten staan de games ook bekend om het beroemd maken van kleine artiesten dankzij de game, waardoor een plekje in de lijst een prestigieuze aangelegenheid is voor velen. Hieronder staan alle bevestigde nummers uit de officiële trailers in de game tot nu toe op een rij:

Love is a Long Road - Tom Petty

Hot Together - The Pointer Sisters

Pop Bottles – Birdman, Lil Wayne

Pound Town – Sexyy Red, Tay Keith

Skrilla – Kodak Black

Let Your Love Flow – The Bellamy Brothers

Love Bites – Def Leppard

People Are People - Depeche Mode

But I Think It's a Dream – Captain & Tennille

Cars and Girls – Prefab Sprout

Off the Grid – Chk Chk Chk (!!!) (feat. Meah Pace)

Devil Woman – Cliff Richard

Se Me Nota (Agarrame) Prod by B-One – Chimbala, Omega

Against All Odds (Take a Look at Me Now) – Phil Collins

Mine O' Mine – Aluna, Jayda G

Inner Light – Elderbrook, Bob Moses