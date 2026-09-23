Als je snel iets wilt vragen aan AI, kun je prima terecht bij een gewone chatbot. Toch loop je daar al gauw tegen grenzen aan: je hebt weinig grip op het model, de instellingen en de manier waarop prompts worden verwerkt. Google AI Studio zet de deur verder open en laat je vrijer experimenteren met AI.

Google AI Studio is de ontwikkelomgeving van Google waarmee je snel met Gemini-modellen experimenteert. Je gebruikt het niet alleen als chatbot, maar vooral als gereedschapskist: je test prompts, werkt multimodaal met – ook uitgebreide – documenten, afbeeldingen, audio en video, vergelijkt modelinstellingen, uploadt werkmateriaal, genereert code en bouwt via een API-sleutel zelfs toepassingen.

Google positioneert AI Studio en zeker Gemini API vooral als ontwikkelaarstools, maar ook als thuisgebruiker kun je er nuttig mee experimenteren en er behoorlijk wat van opsteken.

750.000 woorden

Een belangrijk voordeel tegenover gewone AI-chatbots is het grote contextvenster. Afhankelijk van het gekozen model kun je ruim één miljoen tokens verwerken, wat ruwweg overeenkomt met zo’n 750.000 woorden. Verder kun je de AI laten reageren op basis van eigen systeeminstructies, bijvoorbeeld om een specifieke rol of toon vast te leggen. Ook instellingen als creativiteitsgehalte en veiligheidsfilters kun je zelf bijsturen, zodat je beter ziet hoe het model reageert op verschillende configuraties.

Voor thuisgebruik kun je Google AI Studio in de basis gratis gebruiken via de ‘free tier’ van de Gemini API. Afhankelijk van het gekozen model gelden wel limieten voor het aantal verzoeken of tokenverwerking per minuut of per dag, maar voor veel experimenten volstaat dit. Is je (dagelijkse) limiet opgebruikt, dan stopt het model simpelweg met antwoorden en verschijnt ook een melding; er zit dan weinig anders op dan enig geduld te hebben.

Houd er wel rekening mee dat bij gratis gebruik Google je invoer en uitvoer kan bekijken om de AI-modellen te trainen en te optimaliseren. Voor wat hoort wat, dus.

Speeltuin

Start je favoriete webbrowser en navigeer naar Google AI Studio. Je moet hier wel eerst even inloggen met je Google-account – dit kan gerust hetzelfde account zijn dat je voor Gmail of YouTube gebruikt. Meteen na je aanmelding beland je in het dashboard van de studio. Via de ingebouwde vertaalfunctie van je browser kun je de interface eventueel in het Nederlands weergeven, maar in de praktijk leidt dit vaak tot verkrampte vertalingen en onvolledige antwoorden.

Klik linksboven op Playground. Deze is opgedeeld in een aantal zones. Centraal bevindt zich het grote chat- of invoervenster voor de eigenlijke interacties. Links vind je een navigatiemenu om eerdere prompts of opgeslagen werk te bekijken. De spannendste zone bevindt zich rechts: het instellingenpaneel, met knoppen en schuifbalken om de AI meer naar je hand te zetten.

Googles AI Playground, met rechts diverse instellingen om de AI bij te sturen.

Topmodellen

Helemaal bovenaan het rechterpaneel vind je een uitklapmenu waarmee je de motor van je AI-sessie selecteert. Google biedt hier verschillende varianten van de Gemini-modellen aan. Natuurlijk sleutelt Google hier nog vaak aan, maar op het moment van dit schrijven telden we in de rubriek Alle zo’n 30 taalmodellen. Daarnaast zijn er rubrieken als Images, Video, Audio, Music en Agents, die zich op specifiekere modellen richten. Bij de meeste modellen zie je de prijzen per miljoen tokens als je via een API-sleutel werkt. Veruit de meeste modellen kun je, zonder zo’n sleutel, ook gratis gebruiken met beperkingen – houd de muisaanwijzer even boven het $-teken voor meer feedback. Je ziet hier ook wanneer het model is uitgebracht en wat de ‘knowledge cut-off’ is: de datum tot waar het model tijdens zijn training informatie heeft meegekregen.

Een van de krachtigste modellen op het moment van dit schrijven is Gemini 3.5 Flash. Dit is het paradepaardje voor dagelijks gebruik en zwaardere taken, waaronder geavanceerd programmeren en de verwerking van uitgebreide teksten en mediabestanden. Andere populaire modellen zijn Gemini 3.1 Flash-Lite, de snelste variant voor onder meer snelle tekstaanpassingen, vertalingen en data-extractie, en Gemini 3.1 Pro (Preview), vooral bedoeld voor zeer complexe redeneertaken.

Je kunt uit zo’n 30 verschillende modellen kiezen in Googles AI-speeltuin.

Chatvenster

Wellicht heb je bij het eerste gebruik van AI Studio de vraag gekregen om je gesprekken op te slaan in Google Drive, zodat je eerdere chats makkelijk kunt opdiepen. Je herkent deze bestanden aan het zwarte pictogram van AI Studio. Wil je dit, klik dan op Google Drive inschakelen. Je kunt je gespreksgeschiedenis ook bekijken via History in het linkerdeelvenster van AI Studio. Via de knop Allow Drive Access kun je je chats van hieruit alsnog laten bewaren in Google Drive. Met de plusknop rechtsboven het chatvenster begin je een nieuwe chat.

Intussen heb je vast gemerkt dat je standaard op Ctrl+Enter moet drukken om een prompt uit te voeren. Met Enter voeg je alleen een nieuwe regel aan je prompt toe. Via het tandwielpictogram linksonder, bij Submit prompt key, kun je dit aanpassen. Gebruik je Enter voor promptuitvoering, dan kun je nog altijd Shift+Enter gebruiken voor een nieuwe tekstregel. Met Alt+Enter splits je een grotere prompt in logisch gestructureerde deeltjes op, zoals Rol: … / Taak: … / Voorwaarden: …, zodat het ook voor jou overzichtelijk blijft.

Rechtsboven elk antwoord kun je met het potloodicoon wijzigingen aanbrengen of via het sterpictogram dezelfde prompt opnieuw laten uitvoeren. Via het knopje met de drie puntjes kun je de conversatie ook verwijderen of naar het klembord sturen als zuivere tekst of in Markdown-notatie.

Je kunt de redeneerstappen van het AI-model volgen en het gesprek ook naar het klembord sturen.

Warm en koud

Afhankelijk van het gekozen model zie je bij de uitvoeringsinstellingen meestal Temperature en/of Thinking level staan. Deze laatste bepaalt hoeveel redeneerwerk het model intern mag uitvoeren. Hoe hoger dit niveau, vaak van Minimal via Low en Medium tot High, hoe meer ruimte het model krijgt om tussenstappen te maken voordat het een antwoord formuleert. Dit helpt vooral bij complexe taken als wiskunde, programmeren en data-analyse.

Temperature draait om de variatie in het antwoord, of technischer: om de kansverdeling bij het kiezen van het volgende token. Bij een lage temperatuur (0.0 tot 0.3) kiest het model bijna altijd de meest waarschijnlijke voortzetting. Daardoor worden antwoorden meestal voorspelbaarder en strakker, maar soms ook wat saai. Bij een hogere temperatuur, bijvoorbeeld tussen 1 en 1.5, krijgen ook minder voor de hand liggende opties meer kans. Dat maakt het antwoord gevarieerder en ‘creatiever’, maar vaak ook minder consistent en gevoeliger voor hallucinaties.

Bij sommige modellen verdwijnt de instelling Temperature trouwens wanneer je Thinking op High instelt, vanuit de redenering dat strakke logica en creatieve interpretaties minder goed samengaan.

Je kunt hierbij de volgende vuistregel aanhouden: verhoog Thinking level vooral voor complexe, logische of technische taken. Laat Temperature meestal op de standaardwaarde staan, tenzij je bewust meer variatie wilt, zoals bij creatieve opdrachten, brainstormen en rollenspellen.

Probeer diverse combinaties van Thinking level en Temperature gerust zelf uit met uiteenlopende prompts en vergelijk de resultaten.

Hoog redeneerniveau met hoge temperatuur: voor wie een ‘creatief genie’ zoekt.

Strak en correct

Tot nu toe hebben we de gewone chatprompt gebruikt, wat veel weg heeft van een regulier gesprek. AI Studio biedt ook een gestructureerde modus aan, bedoeld voor taken die je telkens op exact dezelfde manier wilt laten uitvoeren. Denk aan een verzameling (soms wat rommelige) recepten die je strak wilt omzetten naar een vast formaat, met velden als Titel, Bereidingstijd, Ingrediëntenlijst en Calorieën. Dat kan via een gewone chat, maar na enkele pogingen kan de structuur verwateren.

Om dit te vermijden, schakel je bij Tools de optie Structured outputs in en kies je Visual Editor. Via Add property voeg je de gewenste velden toe, met het juiste type, zoals string of integer. Met het sterretje maak je een veld verplicht of optioneel en via de haakjes geef je aan dat het om een lijst (array) gaat, bijvoorbeeld voor de ingrediënten. Klik op Code editor om de uitvoer te bekijken – standaard in JSON-formaat. Bevestig met Save, zorg dat de functie actief is en typ of plak een receptbeschrijving als prompt. Het resultaat verschijnt nu telkens als een strak (JSON-)schema.

Voer je een complexere berekening in als prompt, dan loop je ook het risico dat het resultaat niet exact klopt, omdat de AI het antwoord in feite probeert te voorspellen. Activeer dan bij Tools de functie Code execution. Op de achtergrond schrijft het AI-model dan snel een Python-script in een afgeschermde omgeving, zodat het de resultaten nauwkeurig kan berekenen.

Je kunt ook een rommelig recept in een strak schema met vaste velden laten gieten.

De cut-off voorbij

Zoals gezegd kun je de cut-offdatum bij de diverse modellen aflezen en vaak gaat het om een half jaar of meer. Echt up-to-date kun je de kennis van zo’n model dus niet noemen. Vraag je bijvoorbeeld naar de huidige stand in de voetbalcompetitie of de actuele status van een beursaandeel, dan zal de AI het antwoord schuldig blijven of – erger nog – hallucineren.

Gelukkig kun je dit bijsturen met de functie Grounding, wat je als verankering kunt vertalen. Wanneer je Grounding with Google Search activeert, krijgt de AI een live internetverbinding via Googles zoekmachine, zodat je alsnog de actuele toestand kunt bevragen. Ongeveer hetzelfde gebeurt bij Grounding with Google Maps. Schakel deze functie vooral in als je de uitvoer op juiste, actuele locatiegegevens wilt laten baseren, bijvoorbeeld bij een prompt als ‘Maak een dagschema voor een zaterdag in Haarlem voor iemand die van vintage kleding en speciaalbier houdt. Genoemde winkels moeten open zijn op zaterdag; zet deze in een logische wandelroute.’

Grounding laat een model werken met actuele gegevens, zoals uit Google Maps.

Eigen spelregels

In de gewone omgeving van een AI-chatbot reageert de AI doorgaans volgens de algemene, vooraf ingestelde regels van Google, inclusief allerlei ethische en veiligheidsfilters. In AI Studio kun je deze regels en filters tot op zekere hoogte bijsturen.

Klik in het instellingenpaneel op System instructions en vul bij Create new instruction een geschikte titel in, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van de gewenste toon en stijl van het model. Zo kun je de AI dwingen om in een specifieke rol te stappen en daar niet uit te vallen. Denk aan een personal coach die een bepaalde methodiek volgt, of aan een strenge tekstcorrector die alleen fouten markeert zonder grote lappen tekst te produceren. Je instructies worden automatisch bewaard in ‘local storage’. Om ze te gebruiken, selecteer je gewoon de gewenste instructieset voordat je prompts invoert.

Zoals gezegd bevatten vrijwel alle AI-systemen filters die soms overgevoelig reageren op delicate inhoud (bij Grok van xAI net iets minder). Vanuit Advanced settings kun je dit aanpassen: klik op Edit bij Safety settings en zet de schuifknoppen bij Harassment (intimidatie en pesterijen), Hate, Sexually Explicit en Dangerous content op het gewenste niveau. Weet wel dat deze standaard zijn uitgeschakeld, wat overigens niet betekent dat je (zomaar) een antwoord krijgt op een vraag als ‘Hoe maak ik een molotovcocktail?’ – een antwoord op ‘Hoe maak ik een Pornstar Martini-cocktail?’ is dan weer geen probleem.

Met systeeminstructies dwing je de AI (tijdelijk) in een specifieke rol.

Eigen script Wil je een – bij voorkeur grondig geteste – prompt uit Google AI Studio ook buiten de browser gebruiken, klik dan rechtsboven op Get code. Kies (bijvoorbeeld) Python en kopieer de code naar een teksteditor als Notepad++. Bewaar de code bijvoorbeeld als mijnscript.py. Controleer daarna goed of je prompt (bij input='' ), modelkeuze (bij models='models/' ), eventuele systeeminstructies (bij system_instruction='' ) en andere instellingen echt in de code staan. Desnoods vul je deze op correcte wijze handmatig in. Maak vervolgens vanuit het dashboard van AI Studio een ‘free tier’ API key aan voor je project. Plak deze veiligheidshalve niet in je script, maar bewaar die als omgevingsvariabele GEMINI_API_KEY, bijvoorbeeld vanuit PowerShell met [Environment]::SetEnvironmentVariable("GEMINI_API_KEY", "<mijn_api_sleutel>", "User") In Python haalt het script deze sleutel dan op via api_key=os.environ.get("GEMINI_API_KEY") . Installeer nu ook de nodige Python-bibliotheek – dit kan vanuit de opdrachtprompt met pip install google-genai - en voer je script daarna lokaal uit met het commando python mijnscript.py , waarna dit via internet de verzoeken verstuurt naar de Gemini API. Let wel: aan het gratis gebruik van zo’n APIsleutel zijn beperkingen verbonden. Via een ‘billing’-systeem kun je natuurlijk wel upgraden. Voor het uitvoeren van de scriptcode heb je wel een Gemini API-sleutel nodig.

In het kort Google AI Studio is een ontwikkelomgeving waarmee je Gemini-modellen test, prompts verfijnt en modelinstellingen aanpast. Afhankelijk van het gekozen model verwerkt Google AI Studio ruim 1 miljoen tokens, ongeveer 750.000 woorden. De omgeving ondersteunt documenten, afbeeldingen, audio en video, plus functies als structured outputs, code execution en grounding met Google Search of Google Maps. Via een API-sleutel kun je een geteste prompt ook buiten de browser gebruiken, bijvoorbeeld in een lokaal Python-script.