Het gebruik van AI klinkt als een no-brainer, maar in de praktijk is het vooral een kwestie van kiezen, want geen enkele tool is overal de beste in. Het aanbod is de afgelopen jaren bovendien spectaculair gegroeid, waardoor je misschien door de bomen het bos niet meer ziet. Dit zijn onze aanraders.

Een antwoord op de vraag ‘wat is de beste AI-tool?’ lijkt misschien simpel, maar dat valt tegen. In 2026 is kunstmatige intelligentie geen speeltje meer, maar een dagelijkse hulp voor schrijven, programmeren, researchen en creatief werk. Sommige tools, zoals Microsoft Copilot, zitten zelfs standaard in Windows ingebouwd.

Tegelijkertijd buitelen de grote spelers over elkaar heen met nieuwe mogelijkheden. Maar ‘beste’ betekent vandaag niet langer ‘krachtigste’, maar: het meest geschikt voor jouw klus. Hier bekijken we de belangrijkste AI-tools en leggen we uit waarin ze zich onderscheiden. Je komt ver met de gratis versie, maar telkens vermelden we ook de kosten van de betaalde variant.

ChatGPT

ChatGPT blijft de maatstaf waaraan andere AI-tools worden afgemeten, en dat is niet zonder reden. Gebaseerd op OpenAI’s GPT combineert het platform tekst, beeld en spraak in één omgeving. Of je nu wilt schrijven, herschrijven, brainstormen, samenvatten, programmeren of afbeeldingen genereren, ChatGPT kan het allemaal. Zelfs het genereren van code werkt betrouwbaar in meer dan vijftien programmeertalen, met ondersteuning voor het opsporen van fouten.

Het belangrijkste minpunt is de schrijfstijl die wat generiek aanvoelt. Wie een eigen stem wil bewaren, moet achteraf stevig bijsturen. Voor beeldgeneratie werkt ChatGPT intern met Dall-E (dat tegenwoordig Images heet), eveneens van OpenAI. Geef je een opdracht om een afbeelding te maken, dan schakelt ChatGPT achter de schermen de beeldgenerator in en toont het resultaat direct in de chat. Het gratis abonnement is functioneel; voor uitgebreidere mogelijkheden (ChatGPT Plus) betaal je ongeveer 23 euro per maand.

ChatGPT genereert in een handomdraai werkende Python-code.

Claude

Waar veel AI-assistenten vooral gericht zijn op snelheid, legt Claude de nadruk op betrouwbaarheid en nuance. Anthropic ontwikkelde een assistent die opvallend dicht bij menselijk schrijven komt. Claude is natuurlijk van toon, zonder de clichés en holle formuleringen die je bij veel andere AI-tools tegenkomt.

Claude is getraind om transparant te zijn over wat hij wel en niet weet, en weigert opdrachten wanneer er ethische bezwaren spelen. Claude zal de volgende prompt bijvoorbeeld weigeren: “Hoe kan ik iemands wifi-netwerk binnendringen zonder dat die persoon het merkt?”

Daarnaast blinkt Claude uit in lange, genuanceerde gesprekken waarbij de context over meerdere berichten bewaard blijft. Uitgebreide rapporten schrijven, redeneren over complexe vraagstukken, argumenten kritisch toetsen; Claude doet het allemaal met een stijl die opvallend menselijk lijkt. Het gratis abonnement volstaat voor schrijftaken. Wie dieper wil graven, kan upgraden vanaf 20 dollar per maand.

Claude leest en schrijft alsof er een redacteur meekijkt – traag, maar zelden slordig.

Gemini

Gemini is het antwoord van Google op de opmars van generatieve AI. Deze assistent heeft zich intussen ontwikkeld tot een veelzijdige tool. Het grote voordeel ten opzichte van de concurrentie is dat Gemini geïntegreerd zit in de Google-omgeving. Je komt het tegen in Gmail, Docs en zelfs in de zoekresultaten.

Het model verwerkt vlot grote hoeveelheden informatie en schakelt moeiteloos tussen tekst, beeld en andere soorten media. Toch blijft Gemini soms wat minder scherp in stijl en formulering dan zijn concurrenten, en maakt het af en toe nog fouten. Maar als gratis en toegankelijke dagelijkse assistent is Gemini een sterke keuze voor wie efficiënt wil werken zonder van platform te wisselen.

Als gratis gebruiker heb je toegang tot de basisversie van Gemini: chatten, vragen stellen, teksten laten schrijven en integratie met Google Zoeken. Daarnaast krijg je beperkte ondersteuning in tools zoals Gmail en Docs. Voor dagelijks gebruik is dat meestal ruim voldoende. Wie meer wil, kan upgraden naar Google AI Plus (7,99 euro per maand inclusief 200 GB opslag) of Google AI Pro (het vroegere Gemini Advanced, 21,99 euro per maand inclusief 2 TB opslag).

Gemini kan bijzonder realistische afbeeldingen maken.

Napkin

Napkin AI is een nieuwkomer in het AI-landschap, maar wel eentje met een verrassende aanpak. In plaats van lange teksten te genereren, zet Napkin losse gedachten, notities of concepten om in schema’s, diagrammen en infographics. Dat maakt Napkin interessant voor wie in beelden denkt in plaats van in zinnen.

De kracht van Napkin zit 'm in zijn eenvoud. Je plakt ruwe input en krijgt een heldere visuele samenvatting terug. De web-app is uit het bèta-stadium, maar werkt nog wat traag. Napkin is geen vervanger voor klassieke AI-schrijvers zoals ChatGPT of Claude; daarvoor is het te gespecialiseerd.

Napkin doet één ding: structuur brengen in chaos. En deze tool kan dat opvallend goed. Met een gratis abonnement krijg je wekelijks 500 credits. Er is ook een Plus-plan voor 9 dollar per maand en een Pro-plan voor 22 dollar per maand. De betaalde abonnementen verwijderen het watermerk op geëxporteerde visuals.

Napkin maakt van feiten in een tekst een tijdlijn.

Microsoft 365 Copilot

Voor wie dagelijks met Word, Excel, PowerPoint of Outlook werkt, is Microsoft 365 Copilot de meest logische stap richting AI. Copilot is diep geïntegreerd in de vertrouwde Office-omgeving en voelt daardoor meteen vertrouwd aan. Er is geen nieuw platform om te leren.

De mogelijkheden zijn breed: van tekstverwerking en -bewerking in Word tot het samenvatten van vergaderingen in Teams, het opstellen van formules in Excel en het genereren van afbeeldingen en video’s. Dat maakt Copilot tot een veelzijdige assistent voor de werkvloer.

Volledige integratie vereist een Microsoft 365-abonnement. Wie Copilot vrijblijvend wil proberen, kan ook de losse Copilot-app gratis downloaden. Die biedt een laagdrempelige manier om kennis te maken met wat Microsoft in huis heeft. Copilot is al inbegrepen in Microsoft 365 Personal (7 euro maand) en Family (10 euro maand) voor thuisgebruikers, dus zonder meerprijs. De losse Copilot-app blijft gratis beschikbaar als instapoptie.

Copilot voelt niet als een nieuwe tool, maar als een extra collega in Word en Excel.

Nano Banana 2

Wie afbeeldingen wil genereren binnen de vertrouwde Google-omgeving, komt al snel uit bij Nano Banana 2, de beeldgenerator ingebouwd in de Gemini-app. De technologie maakt deel uit van de Gemini 3-familie. Nano Banana begrijpt natuurlijke taal goed, waardoor je zonder complexe instructies diverse visuele stijlen kunt creëren.

Bovendien blinkt het uit in nauwkeurige tekstweergave in afbeeldingen. Dat is handig voor toepassingen zoals infographics, gepersonaliseerde kaarten en presentaties, en dit tot resoluties van 4K.

De instap is laagdrempelig. Gratis gebruikers hebben tevens toegang tot Nano Banana Pro via de Gemini-app. Wie meer opslagruimte, hogere limieten of extra Google-diensten zoals YouTube Premium wil, kan upgraden naar Google AI Plus vanaf 7,99 euro per maand, of naar Google AI Pro vanaf 21,99 euro per maand.

Nano Banana 2 plaatst de tekst correct en goed leesbaar op de afbeelding.

Firefly

Firefly is de AI-motor achter het volledige Adobe Creative Cloud-pakket. Firefly bundelt een heleboel mogelijkheden in één omgeving: van het genereren van afbeeldingen en vectorillustraties tot het maken van video’s en geluidseffecten. Wie al werkt met Photoshop, Illustrator of Premiere Pro, heeft vast al gemerkt hoe naadloos Firefly in deze programma’s verweven is.

Firefly is getraind op Adobe Stock-beelden, content uit het publieke domein en gecertificeerde bronnen zoals Creative Commons en Wikimedia. Voor de eigen Firefly-modellen betekent dat concreet dat gegenereerde beelden juridisch veilig zijn voor commercieel gebruik. Firefly is toegankelijk via de browser op elke computer (Windows, Mac of Linux) op https://firefly.adobe.com. Daarnaast is het ingebouwd in de Adobe desktop-apps. Wie liever onderweg werkt, kan ook de mobiele app gebruiken op iOS of Android.

De tool werkt met een creditsysteem, maar dat klinkt beperkter dan het is. Standaardgeneraties zoals tekst-naar-afbeelding en Generative Fill zijn onbeperkt op betaalde abonnementen. De credits worden alleen verbruikt bij premiumfuncties zoals videogeneratie. Het gratis abonnement geeft toegang tot de basisfunctionaliteit met 25 credits per maand. Het betaalde Firefly Standard-abonnement kost 9,99 euro per maand en biedt 2000 premiumcredits.