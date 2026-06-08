Gemini maakt indrukwekkende AI-afbeeldingen, maar plaatst daarbij altijd een zichtbaar watermerk dat erg kan afleiden. Gelukkig zijn er verschillende manieren om dat Gemini-watermerk netjes weg te poetsen.

Dit gaan we doen We laten zien hoe je het zichtbare Gemini-watermerk uit AI-afbeeldingen verwijdert. Dat kan door vooraf ruimte te reserveren met een zwarte balk, een gespecialiseerde remover te gebruiken of ChatGPT in te schakelen. Het verborgen SynthID-watermerk blijft daarbij wel aanwezig.

Zwarte balk toevoegen

Eerst even dit: door het zichtbare watermerk te verwijderen, haal je niet automatisch alle sporen weg. Gemini voegt namelijk ook een verborgen watermerk toe via SynthID. Daardoor kunnen AI-detectietools nog steeds herkennen dat de afbeelding door AI is gegenereerd. De methoden hieronder zijn bedoeld om het zichtbare watermerk weg te halen. Om esthetische redenen dus; dat het beeld gemaakt is met AI, blijft met de juiste tools nog steeds aantoonbaar.

Omdat Gemini het watermerk altijd in de rechterbenedenhoek plaatst, kun je daar slim op anticiperen in je prompt. Laat onderaan de afbeelding bewust een lege strook genereren waarin het watermerk terechtkomt. Die strook kun je daarna eenvoudig wegsnijden in een standaard fotobewerkingsprogramma. Voeg bijvoorbeeld aan het einde van je prompt toe: 'Voeg alleen aan de onderkant een zwarte balk toe die 7 procent van de totale beeldruimte bedekt.'

Wanneer we de zwarte balk wegsnijden, zijn we het watermerk ook kwijt.

Gemini Watermark Remover

Nog eenvoudiger is een gespecialiseerde online tool: Gemini Watermark Remover. Deze gratis en opensource-tool werkt snel én zonder kwaliteitsverlies. In plaats van het watermerkgebied te overschrijven of op te vullen, voert de software een wiskundige reconstructie uit. Gemini plaatst namelijk een semitransparante laag over de afbeelding waarop het watermerk staat. De remover draait dat proces om en verwijdert die laag juist. Upload de afbeelding, laat de tool automatisch het watermerk verwijderen en download daarna de schone versie.

In de voorvertoning onderaan zie je dat het watermerk weg is.

Schakel ChatGPT in

ChatGPT voegt zelf geen eigen zichtbaar watermerk toe aan afbeeldingen en is zeer efficiënt in het verwijderen van storende objecten uit afbeeldingen. Open ChatGPT via het pluspictogram en selecteer Foto's en bestanden toevoegen om de afbeelding die je van Gemini hebt gedownload te uploaden. Voeg bij de afbeelding de volgende prompt toe: 'Verwijder het Gemini-watermerk in de rechterbenedenhoek van deze afbeelding'. Als ChatGPT aangeeft dat dit niet lukt, dan stelt de AI-generator voor om een vergelijkbare afbeelding te genereren die heel sterk op die van Gemini lijkt. Uiteraard zonder watermerk.