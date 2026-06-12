De mogelijkheden om afbeeldingen te bewerken in PowerPoint waren tot nog toe erg summier. Een nieuwe update voegt AI-gestuurde bewerkingsfuncties toe waarmee je objecten kunt verwijderen, onderwerpen kunt verplaatsen, afbeeldingen kunt vergroten en zelfs tekst rechtstreeks aan een afbeelding kunt toevoegen.

Stap 1: AI-interface

De beeldbewerkingstools in PowerPoint voelden nooit echt goed aan. Je kon afbeeldingen bijsnijden, achtergronden (ruw) verwijderen en schaduwen of zachte randen toevoegen. Met deze update worden de ouderwetse bewerkingstools aangevuld met een moderne fotobewerkingsmodus. Plak eerst een afbeelding op de dia of gebruik het menu Invoegen / Afbeeldingen / Afbeelding invoegen van / Dit apparaat. Je kunt de eerdere tools gebruiken om allerlei correcties uit te voeren, maar hier gaat het ons deze keer om de nieuwe AI-functies. Selecteer dus de foto en klik in het tabblad Afbeeldingsindeling op de nieuwe knop Afbeelding bewerken. Hierdoor opent het nieuwe bewerkingsvenster, waar je bovenaan de nieuwe opties vindt.

De nieuwe AI-werkomgeving in PowerPoint heeft zeven knoppen.

Stap 2: Wijzigen

Terwijl je de wijzigingen aanbrengt, zie je in realtime een voorbeeld van de AI-bewerking. Met de tool Verplaatsen moet je eerst een deel van de afbeelding selecteren. Dat kan door er een selectiekader omheen te trekken, maar je kunt ook de kwast gebruiken en het object overschilderen. Daarna moet je even wachten tot de melding verschijnt dat je het object kunt verplaatsen. De opdracht Wissen werkt bijna hetzelfde. Je selecteert eerst het object dat je wilt wegtoveren en gebruikt daarna de knop Wissen. De functie Achtergrond verwijderen bestond al in de oude versie, maar in deze nieuwe AI-interface werkt ze veel minder omslachtig. Er is ook een nieuwe functie om tekst in de afbeelding aan te brengen. Uiteraard kun je het lettertype, de tekstkleur en de stijl aanpassen. Wanneer je klaar bent, zal PowerPoint de tekst als onderdeel van de afbeelding beschouwen.

Nadat AI het object heeft losgemaakt, kun je het vrij verplaatsen.

Stap 3: Optimaliseren

Met Automatische verbetering worden de kleuren en helderheid geoptimaliseerd. Er zijn geen aanpassingsmogelijkheden om de helderheid of kleur doelgericht te corrigeren. Deze functie maakt gebruik van een schuifregelaar om voor en na te vergelijken, zodat je kunt zien wat er veranderd is. Er is ook een knop Opschalen om afbeeldingen die te klein zijn op te rekken naar een hogere resolutie. En tot slot is er een kleine set speciale effecten, waarvan we hopen dat er toch nog meer zullen volgen.

Met de regelaar kun je het beeld snel voor en na de bewerking vergelijken.