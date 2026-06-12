Stap 1: AI-interface

De beeldbewerkingstools in PowerPoint voelden nooit echt goed aan. Je kon afbeeldingen bijsnijden, achtergronden (ruw) verwijderen en schaduwen of zachte randen toevoegen. Met deze update worden de ouderwetse bewerkingstools aangevuld met een moderne fotobewerkingsmodus. Plak eerst een afbeelding op de dia of gebruik het menu Invoegen / Afbeeldingen / Afbeelding invoegen van / Dit apparaat. Je kunt de eerdere tools gebruiken om allerlei correcties uit te voeren, maar hier gaat het ons deze keer om de nieuwe AI-functies. Selecteer dus de foto en klik in het tabblad Afbeeldingsindeling op de nieuwe knop Afbeelding bewerken. Hierdoor opent het nieuwe bewerkingsvenster, waar je bovenaan de nieuwe opties vindt.

De nieuwe AI-werkomgeving in PowerPoint heeft zeven knoppen.

Stap 2: Wijzigen

Terwijl je de wijzigingen aanbrengt, zie je in realtime een voorbeeld van de AI-bewerking. Met de tool Verplaatsen moet je eerst een deel van de afbeelding selecteren. Dat kan door er een selectiekader omheen te trekken, maar je kunt ook de kwast gebruiken en het object overschilderen. Daarna moet je even wachten tot de melding verschijnt dat je het object kunt verplaatsen. De opdracht Wissen werkt bijna hetzelfde. Je selecteert eerst het object dat je wilt wegtoveren en gebruikt daarna de knop Wissen. De functie Achtergrond verwijderen bestond al in de oude versie, maar in deze nieuwe AI-interface werkt ze veel minder omslachtig. Er is ook een nieuwe functie om tekst in de afbeelding aan te brengen. Uiteraard kun je het lettertype, de tekstkleur en de stijl aanpassen. Wanneer je klaar bent, zal PowerPoint de tekst als onderdeel van de afbeelding beschouwen.

Nadat AI het object heeft losgemaakt, kun je het vrij verplaatsen.

Stap 3: Optimaliseren

Met Automatische verbetering worden de kleuren en helderheid geoptimaliseerd. Er zijn geen aanpassingsmogelijkheden om de helderheid of kleur doelgericht te corrigeren. Deze functie maakt gebruik van een schuifregelaar om voor en na te vergelijken, zodat je kunt zien wat er veranderd is. Er is ook een knop Opschalen om afbeeldingen die te klein zijn op te rekken naar een hogere resolutie. En tot slot is er een kleine set speciale effecten, waarvan we hopen dat er toch nog meer zullen volgen.

Met de regelaar kun je het beeld snel voor en na de bewerking vergelijken.

Veelgestelde vragen

Welke nieuwe AI-functies zijn toegevoegd aan PowerPoint?

PowerPoint biedt nu AI-tools om objecten te verwijderen, onderwerpen te verplaatsen, tekst aan afbeeldingen toe te voegen, achtergronden te verwijderen, afbeeldingen automatisch te verbeteren en foto's op te schalen naar een hogere resolutie.

Hoe verplaats ik een object in een afbeelding?

Selecteer de foto, open de functie Afbeelding bewerken, markeer het gewenste object met een selectiekader of kwast en gebruik vervolgens de optie Verplaatsen zodra PowerPoint het object heeft geïsoleerd.

Kan ik objecten uit een afbeelding verwijderen zonder externe software?

Ja. Met de AI-functie Wissen selecteer je een object waarna PowerPoint dit automatisch uit de afbeelding verwijdert en de achtergrond aanvult.

Wat doet de functie Automatische verbetering?

Deze functie optimaliseert automatisch kleuren en helderheid van een afbeelding. Met een schuifregelaar kun je het resultaat vergelijken met het originele beeld.

Kan ik tekst rechtstreeks aan een afbeelding toevoegen?

Ja. De nieuwe AI-bewerkingsomgeving laat je tekst toevoegen en aanpassen qua lettertype, kleur en stijl. Na verwerking wordt de tekst onderdeel van de afbeelding.

Wat betekent Opschalen in PowerPoint?

Met Opschalen vergroot PowerPoint afbeeldingen naar een hogere resolutie, waardoor kleine of minder scherpe foto's beter bruikbaar worden in presentaties.
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